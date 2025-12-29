|
GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq: TRNR)
^BERLIN, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH
(?Sportstech") nimmt Bezug auf Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq:
TRNR), die seit Ende 2024 über eine mögliche Akquisition von Sportstech geführt
wurden.
Im Rahmen dieser Gespräche konnten sich die Parteien bislang nicht auf
wesentliche wirtschaftliche und strategische Eckpunkte verständigen. Vor diesem
Hintergrund wurden die Verhandlungen mit Wirkung zum 27.11.2025 ausgesetzt und
zurzeit gibt es keine einvernehmliche Grundlage, um den Prozess in Richtung
eines verbindlichen Abschlusses fortzuführen. Derzeit finden keine weiteren
Gespräche statt.
Der geplante Markteintritt von Sportstech in den US-amerikanischen Markt war
integraler Bestandteil der strategischen Überlegungen im Zusammenhang mit der
angestrebten Akquisition. Aufgrund der Beendigung der Gespräche kann dieses Ziel
in der ursprünglich vorgesehenen Form und im geplanten Zeitrahmen nicht erreicht
werden. Ein unmittelbarer Eintritt in den US-Markt ist daher aktuell nicht
vorgesehen.
Sportstech blickt auf ein sehr starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und erwartet
für 2026 eine weitere deutliche operative und wirtschaftliche Verbesserung.
Diese positive Geschäftsentwicklung stärkt die finanzielle Basis des
Unternehmens nachhaltig und schafft mittelfristig Handlungsspielräume, um einen
späteren Markteintritt in den US-amerikanischen Markt realisieren zu können.
Über Sportstech Brands Holding GmbH
Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Home Fitness, Wellness und Lifestyle-Produkte mit starker Marktposition
in Europa.
Pressekontakt
Sportstech Brands Holding GmbH
Kontaktperson: Florian Taubitz
Position: Business Lawyer
E-Mail: press@sportstech.de
Website: www.sportstech.de
