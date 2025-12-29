30.12.2025 00:53:38

GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq: TRNR)

^BERLIN, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH

(?Sportstech") nimmt Bezug auf Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq:

TRNR), die seit Ende 2024 über eine mögliche Akquisition von Sportstech geführt

wurden.

Im Rahmen dieser Gespräche konnten sich die Parteien bislang nicht auf

wesentliche wirtschaftliche und strategische Eckpunkte verständigen. Vor diesem

Hintergrund wurden die Verhandlungen mit Wirkung zum 27.11.2025 ausgesetzt und

zurzeit gibt es keine einvernehmliche Grundlage, um den Prozess in Richtung

eines verbindlichen Abschlusses fortzuführen. Derzeit finden keine weiteren

Gespräche statt.

Der geplante Markteintritt von Sportstech in den US-amerikanischen Markt war

integraler Bestandteil der strategischen Überlegungen im Zusammenhang mit der

angestrebten Akquisition. Aufgrund der Beendigung der Gespräche kann dieses Ziel

in der ursprünglich vorgesehenen Form und im geplanten Zeitrahmen nicht erreicht

werden. Ein unmittelbarer Eintritt in den US-Markt ist daher aktuell nicht

vorgesehen.

Sportstech blickt auf ein sehr starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und erwartet

für 2026 eine weitere deutliche operative und wirtschaftliche Verbesserung.

Diese positive Geschäftsentwicklung stärkt die finanzielle Basis des

Unternehmens nachhaltig und schafft mittelfristig Handlungsspielräume, um einen

späteren Markteintritt in den US-amerikanischen Markt realisieren zu können.

Über Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Home Fitness, Wellness und Lifestyle-Produkte mit starker Marktposition

in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Kontaktperson: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de

Website: www.sportstech.de

