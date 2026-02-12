GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert zu laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit Interactive Strength (NASDAQ: TRNR)

^BERLIN, Deutschland, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands

Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der rechtlichen

Auseinandersetzungen mit der Interactive Strength Inc. (NASDAQ: TRNR).

Sportstech geht in mehreren Verfahren gegen TRNR vor, nachdem TRNR öffentlich

dargestellt hatte,?alle rechtlichen Optionen" zur Durchsetzung seiner

Forderungen zu verfolgen und als möglichen Schritt eine zeitnahe öffentliche

Versteigerung verpfändeter Sportstech-Anteile anzukündigen - verbunden mit der

Aussage, dadurch die Anteile zur Rückzahlung der Forderungen verwerten oder

sogar selbst erwerben zu können.

Die von TRNR am 10. Februar 2026 veröffentlichte Pressemitteilung, in der TRNR

die Einleitung zweier Klageverfahren sowie eine öffentliche Versteigerung von

100 % der Anteile an der Sportstech Brands Holding GmbH für den 11. März 2026

ankündigte, kommt daher wenig überraschend und wurde bereits im Vorfeld

rechtlich antizipiert.

Sportstech hat bereits am 8. Januar 2026 Vollstreckungsabwehrklage erhoben.

Gegenstand dieser Klage ist gerade die Abwehr solcher Vollstreckungsmaßnahmen,

einschließlich der Untersagung einer etwaigen öffentlichen Versteigerung. Hierzu

wurde auch ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Das Verfahren ist

beim Landgericht Berlin anhängig.

Überraschend hingegen hatte TRNR in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vor

der angesetzten mündlichen Verhandlung zum 11. Februar 2026 erklärt, dass kein

freihändiger Verkauf von Anteilen erfolgen soll und dies nach Darstellung von

TRNR auch nie angestrebt gewesen sei. Vor diesem Hintergrund hat Sportstech

dieses Verfahren für erledigt erklärt.

TRNR hat damit im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich klargestellt, dass ein

freihändiger Zugriff auf die Geschäftsanteile nicht möglich ist. Sportstech

wertet dies als eindeutige Bestätigung der eigenen Rechtsauffassung.

Das Verfahren ist für Sportstech ein Indikator dafür, dass die Verwertung von

Anteilen von Sportstech den rechtlichen Maßstäben des deutschen Rechts

entsprechen muss. Eine anderweitige Verwertung der Anteile hält Sportstech für

rechtlich ausgeschlossen. Diese gerichtliche Klärung verdeutlicht zugleich, dass

auch eine öffentliche Versteigerung denselben strengen rechtlichen

Voraussetzungen unterliegt.

Dieser Widerspruch wird besonders deutlich, wenn man die jüngsten Erklärungen

von TRNR berücksichtigt: Im Rahmen des zuvor geführten einstweiligen

Verfügungsverfahrens hatte TRNR selbst erklärt, es gehe TRNR nicht um eine

Verwertung der Anteile, sondern allein um die Rückzahlung der Forderung. Die

nunmehr öffentlich kommunizierte Ankündigung einer Versteigerung steht hierzu in

einem deutlichen Widerspruch und unterstreicht aus Sicht von Sportstech die

fehlende Stringenz des Vorgehens von TRNR.

Sportstech hält die von TRNR angekündigte öffentliche Versteigerung der

Geschäftsanteile darüber hinaus für rechtlich unzulässig und wird diese

verhindern. Bereits die Veröffentlichung im Bundesanzeiger lässt wesentliche

Angaben vermissen und genügt nach Auffassung von Sportstech nicht den

gesetzlichen Anforderungen an ein Verwertungsverfahren. Vor diesem Hintergrund

ist Sportstech zuversichtlich, dass auch der Versuch einer öffentlichen

Versteigerung - wie bereits ein etwaiger freihändiger Verkaufsversuch -

rechtlich scheitern wird.

Sportstech wertet dieses Vorgehen als Versuch, durch öffentliche Ankündigungen

maximalen Druck aufzubauen, ohne dass bislang ein rechtlich konsistentes

Vorgehen erkennbar ist. Sportstech wird sich hiervon nicht beeindrucken lassen

und geht - wie bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren zum freihändigen

Verkauf - davon aus, dass auch der Versuch der öffentlichen Versteigerung

unterbunden wird.

Zitat des Geschäftsführers Ali Ahmad

?Es ist erfreulich zu sehen, dass TRNR nun auch einsieht, dass ein freihändiger

Verkauf keine Option darstellt und in der Sache nachgibt. Ich bedauere, dass es

erst zu solchen Verfahren kommen musste, um Rechtssicherheit zu schaffen. Mit

gleicher Zuversicht sehen wir auch dem Verfahren im Zusammenhang mit der

angekündigten öffentlichen Versteigerung entgegen."

Damit ist in diesem Verfahren klargestellt, dass ein schneller oder

unmittelbarer Zugriff im Wege des freihändigen Verkaufs auf Sportstech-Anteile

nicht möglich ist. Weitere rechtliche Fragen im Zusammenhang mit TRNR bleiben

jedoch Gegenstand laufender Auseinandersetzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde Sportstech bislang keine Klage zugestellt.

Die von TRNR öffentlich benannten Klageverfahren sind derzeit nicht

rechtshängig. Sportstech sieht den angekündigten Maßnahmen mit rechtlicher

Gelassenheit entgegen. Die erforderlichen Schritte zur Wahrung sämtlicher Rechte

wurden bereits eingeleitet.

Sportstech zeigt sich jedoch weiterhin einigungsbereit und geht fest davon aus,

dass eine außergerichtliche Einigung erzielt werden kann. Andernfalls wird die

Angelegenheit im Rahmen der gerichtlichen Verfahren geklärt.

Über die Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken

Marktposition in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Kontaktperson: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de (mailto:press@sportstech.de)

Website: www.sportstech.de (https://www.sportstech.de)

