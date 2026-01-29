|
29.01.2026 17:35:38
GNW-News: Sportstech weist Aussagen von Interactive Strength Inc. (TRNR) zurück
^BERLIN, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH
(?Sportstech") nimmt Bezug auf wiederholte öffentliche Aussagen von Interactive
Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) zu Sportstech und stellt klar, dass aus Sicht von
Sportstech wesentliche darin enthaltene Behauptungen rechtlich wie auch sachlich
unzutreffend sind.
Sportstech hat in der Vergangenheit sämtliche gegen das Unternehmen geltend
gemachten Ansprüche erfüllt und wird dies auch künftig tun, sofern diese fällig
und rechtlich durchsetzbar sind. Sportstech weist ausdrücklich jeden
gegenteiligen Eindruck zurück. In diesem Zusammenhang hat Sportstech TRNR
darüber informiert, dass die von TRNR geltend gemachten Ansprüche in der
behaupteten Höhe nicht bestehen. Nach umfassender rechtlicher Prüfung ist
Sportstech zuversichtlich, dass sowohl der ursprüngliche Darlehensvertrag vom
27. Januar 2025 als auch dessen spätere Verlängerung vom 22. Mai 2025 - die
jeweils deutschem Recht unterliegen - nach deutschem Recht nichtig sind.
Wenn TRNR in öffentlichen Erklärungen behauptet, Vollstreckungs- oder
Verwertungsmaßnahmen seien unvermeidlich - einschließlich eines angeblichen
Verkaufs von Unternehmensanteilen -, hält Sportstech diese Aussagen für
irreführend. Sportstech hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um eine
formelle Klärung nach deutschem Recht zu erreichen, dem die geltend gemachten
Verpflichtungen unterliegen. Bisher wurde Sportstech keine Klage von TRNR
zugestellt, die in Deutschland eingereicht wurde. Sportstech prüft derzeit seine
eigenen Ansprüche als Kläger gegen TRNR in Bezug auf diese Angelegenheiten.
Die von Interactive Strength Inc. öffentlich angekündigten Maßnahmen betreffen
komplexe und umstrittene Rechtsfragen, deren Klärung in der Regel erhebliche
Zeit, finanzielle Mittel und rechtlichen Aufwand erfordert. Aus Sicht von
Sportstech handelt es sich hierbei nicht um einfache oder schnell abschließbare
Fälle, sondern um potenziell langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten.
Sportstech ist jedoch zuversichtlich, dass seine Rechtsposition gut begründet
ist und dass die anhängigen sowie erwarteten Verfahren gute Erfolgsaussichten
haben.
Darüber stellt Sportstech klar, dass zu keinem Zeitpunkt ein rechtsgültiger,
vollständig abgeschlossener Kaufvertrag über den Erwerb von Sportstech durch
TRNR bestand. Alle Dokumente, die als verbindlich bezeichnet wurden, dienten
lediglich als Grundlage für weitere Gespräche. Wesentliche wirtschaftliche und
strukturelle Aspekte einer möglichen Transaktion wurden vor Beendigung der
Verhandlungen nicht abschließend vereinbart.
Der öffentliche Eindruck, dass Sportstech um einen Verzicht auf Zinsen oder
andere Ansprüche gebeten hat, ist auch falsch. Im Gegenteil: Sportstech
bestreitet die Rechtsgültigkeit der geltend gemachten Ansprüche und hat diese
Position gegenüber TRNR konsequent und proaktiv vertreten.
Sportstech wird alle Verpflichtungen erfüllen, soweit diese rechtlich bindend
sind. Die Erfüllung von Ansprüchen, die lediglich geltend gemacht, aber nicht
rechtlich festgestellt oder wirksam begründet sind, kommt nicht in Betracht.
Gleichzeitig bleibt Sportstech offen für konstruktive, rechtlich fundierte
Gespräche mit TRNR - einschließlich einer gütlichen Beilegung tatsächlich
bestehender Verpflichtungen sowie erstattungsfähiger Aufwendungen, die im
Zusammenhang mit den beendeten Verhandlungen entstanden sind.
Vor diesem Hintergrund - und da in Deutschland keine Vollstreckungsverfahren
bekannt sind und Sportstech die einzige Partei ist, die in diesem Rechtsraum
rechtliche Schritte eingeleitet hat - ist eine Versteigerung der Anteile
insbesondere im ersten Quartal 2026 nicht zu erwarten. Sollte es überhaupt zu
einem Verfahren kommen, wäre dieses für alle Beteiligten wahrscheinlich
langwierig und kostspielig. Sportstech hat bereits seine
Verhandlungsbereitschaft signalisiert, doch TRNR hat darauf über seinen Anwalt
nicht reagiert. Stattdessen haben Dritte angeboten, als Vermittler zu fungieren.
Die Parteien befinden sich noch am Anfang möglicher Einigungsbemühungen.
Trotz des andauernden Streits ist Sportstech voll funktionsfähig, setzt seine
Geschäftstätigkeit ohne Einschränkungen fort und verfolgt seinen strategischen
Wachstumskurs. Sportstech ist zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird,
allerdings - wenn überhaupt - über einen deutlich geringeren Betrag. Der genaue
Betrag ist Teil der laufenden Verhandlungen und wird vertraulich behandelt, um
diese nicht zu beeinträchtigen.
Zitat von CEO Ali Ahmad:
?Die öffentlichen Aussagen von Interactive Strength Inc. entsprechen weder der
rechtlichen noch der tatsächlichen Situation. Wir weisen diese Behauptungen
entschieden zurück und sind von der Tragfähigkeit unserer Rechtsposition
überzeugt. Gleichzeitig sind wir offen für sachliche Diskussionen auf der
Grundlage des geltenden Rechts. Dieser Rechtsstreit wird Sportstech nicht daran
hindern, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen."
Über die Sportstech Brands Holding GmbH
Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken
Marktposition in Europa.
Pressekontakt
Sportstech Brands Holding GmbH
Ansprechpartner: Florian Taubitz
Position: Business Lawyer
E-Mail: press@sportstech.de
Website: www.sportstech.de
