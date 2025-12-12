|
GNW-News: Spryker sichert sich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Marktführerschaft im B2B-Commerce
^BERLIN und HAMBURG, Deutschland, und NEW YORK, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Spryker gab heute den Abschluss einer von TCV und One Peak angeführten und von
Project A unterstützten neuen Finanzierungsrunde bekannt. Mit dieser Investition
kann Spryker seinen Fokus auf schnellere Produktinnovationen verstärken und
profitables Wachstum in Europa und den globalen B2B-Commerce-Märkten
beschleunigen.
Mit der zunehmenden Digitalisierung des B2B-Commerce gehen Hersteller,
Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen von traditionellen Vertriebsansätzen
zu digitalisierten, ökosystembasierten Modellen über. Die Plattform von Spryker
unterstützt Unternehmen bei der Implementierung von Marktplätzen,
Abonnementdiensten und Anbieterportalen, die messbare Betriebs- und
Kostenvorteile bieten. Spryker bietet eine verlässliche, modellunabhängige KI-
Grundlage, agentenbasierte KI, die für komplexe B2B-Prozesse geeignet ist, sowie
KI-gestützte Entwicklerproduktivität.
Stefan Ropers, CEO von Spryker, sagte:?Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere
Position, um zielgerichtet und schnell zu handeln. Vor allem in Europa steigt
die Nachfrage nach modernen Handelsplattformen weiter an. Unternehmen ersetzen
ihre Altsysteme, um Kosten zu senken und neue Umsatzmodelle einzuführen. Wir
sind bestens aufgestellt, um unseren Kunden eine schnelle Wertschöpfung zu
bieten."
David Klein, Co-Founder und Managing Partner von One Peak, sagte:?Spryker
kombiniert eine differenzierte Technologieplattform mit einer starken
kommerziellen Dynamik im am schnellsten wachsenden Segment des Enterprise-
Commerce, die durch KI noch beschleunigt wird. Diese Finanzierung bildet die
Grundlage für die nächste Phase des profitablen Wachstums."
Neal Ross, CTO von Ricoh Australia, sagte:?Mit Spryker haben wir ein digitales
Ökosystem aufgebaut, das die Art und Weise, wie Kunden mit uns zusammenarbeiten,
verändert. Wir gehen davon aus, dass wir die Kosten für die Logistikverwaltung
um 80 % senken, das Anrufvolumen um 30 % reduzieren und die Kundenanfragen in
erheblichem Maße automatisieren können. Was bisher Wochen dauerte, ist nun in
Sekundenschnelle getan."
Robert Bruce, CIO von Daimler Truck Overseas, ergänzte:?Digitaler Handel
entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Umsatzmotor im B2B-Bereich von
Daimler Truck Overseas. Mit Spryker haben wir kundenspezifische Preisgestaltung,
Echtzeit-Bestandstransparenz und eine skalierbare Marktplatz-Architektur in
einem Grundgerüst vereint. Was zunächst mit Ersatzteilen in Australien und
Südafrika begann, dient inzwischen als Blaupause für andere Märkte in Übersee."
Spryker wurde im Gartner Magic Quadrant für Digital Commerce wiederholt als
?Visionär" bewertet. Darüber hinaus wurde Spryker im Gartner-Bericht?Critical
Capabilities for Digital Commerce" für das Jahr 2025 als weltweit führend
anerkannt.
Über Spryker:
Spryker ist die führende Commerce-Lösung für Unternehmen, die moderne B2B-,
Marktplatz- und Self-Service-Geschäfte aufbauen. Spryker ermöglicht es
Unternehmen, Kunden, Partner und Lieferanten auf einer einzigen Plattform zu
digitalisieren und zu vernetzen sowie traditionelle Produkte durch
datengesteuerten Handel und Selbstbedienungsfunktionen in dynamische Ökosysteme
zu verwandeln.
Spryker basiert auf einer modularen, API-orientierten Architektur und kombiniert
die Kombinierbarkeit auf Unternehmensebene mit einer schnellen ersten
Transaktion und kurzen Implementierungszyklen, sodass Unternehmen differenzierte
Lösungen zu angemessenen Kosten anbieten können. Unternehmen können in ihrem
eigenen Tempo innovativ sein, indem sie bestehende Systeme integrieren, neue
Geschäftsmodelle wie Marktplätze und Self-Service-Portale einführen und über
Marken, Regionen und Kanäle hinweg skalieren.
Spryker wurde von Gartner und IDC als Marktführer im B2B-Commerce anerkannt und
genießt das Vertrauen von globalen Unternehmen wie ALDI, Siemens Healthineers,
International Motors, Scania und Ricoh. Das Unternehmen operiert weltweit mit
Hauptsitzen in Berlin und New York und wird von Investoren wie TCV, One Peak und
Project A unterstützt. Erfahren Sie mehr unter spryker.com
(https://spryker.com/) und folgen Sie Spryker auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/spryker/?utm_source=Linkedin&utm_medium=Other&
utm_campaign=2022_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20LinkedIn%20link)
und X
(https://twitter.com/sprysys?utm_source=Twitter&utm_medium=Other&utm_campaign=20
22_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20Twitter%20link).
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4c474a2-58bb-420f-8f57-
f011b875745c
Kontaktdaten:
press@spryker.comÂ°
