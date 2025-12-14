GNW-News: Squawka gibt die wertvollsten Sommertransfers der Premier League bekannt

^LONDON, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute den Squawka Value

Indexvorgestellt - ein datengestütztes Ranking der wertvollsten Neuzugänge der

Sommertransferperiode 2025, das die frühen Saisonleistungen der Spieler mit

ihrer jeweiligen Ablösesumme vergleicht.

Wichtigste Ergebnisse

Das Squawka-Team hat den Value Index entwickelt, der die besten Transfers des

Transferfensters im Sommers 2025 anhand ihrer Performance im Verhältnis zur

Transfergebühr bewertet. Unsere Formel zeigt, dass Florian Wirtz vom FC

Liverpool bislang der enttäuschendste Neuzugang der Liga ist - trotz einer

Ablösesumme von 125 Millionen Euro hat er weder ein Tor erzielt noch eine

Vorlage geliefert. Im Gegensatz dazu ist Rayan Cherki von Manchester City, der

für einen Bruchteil dieser Summe verpflichtet wurde, der wertvollste Neuzugang -

mit fünf Vorlagen und einem Tor in nur 399 Premier-League-Minuten.

* Wertvollster Neuzugang bisher: Rayan Cherki (Manchester City) - 5 Vorlagen +

1 Tor in 399 Minuten; eine beeindruckende Leistung im Verhältnis zur

gemeldeten Ablösesumme.

* Am wenigsten wertvollster Neuzugang bisher: Florian Wirtz (Liverpool) -

keine Tore, keine Vorlagen bei einer Ablösesumme von 125 Millionen Euro.

* Besondere Erwähnung: Robin Roefs (Sunderland) - sofortige Wirkung nach

seinem Wechsel aus der Eredivisie für 10,5 Millionen Euro.

* Weitere herausragende Spieler und Aufsteiger wurden in mehreren Positionen

identifiziert, wobei insbesondere jüngere Neuzugänge im Verhältnis zu ihrer

Ablösesumme tendenziell eine höhere Wertsteigerung aufweisen.

Methodik

* Der Squawka Value Index vergleicht die Leistung zu Beginn der Saison

(einschließlich Tore, Vorlagen und Spielminuten) mit der gemeldeten

Ablösesumme des Spielers, um die bisher erzielte Wertsteigerung zu bewerten.

* Umfang: Spieler, die im Transferfenster im Sommer 2025 verpflichtet wurden

und bisher in der Premier League-Saison 2025/26 zum Einsatz gekommen sind.

* Die Zahlen spiegeln die bis zum Veröffentlichungsdatum gespielten Spiele

wider; aus Gründen der Einheitlichkeit wird die öffentlich gemeldete

Ablösesumme herangezogen.

* Um Verzerrungen durch extrem kleine Stichproben zu vermeiden, wird eine

sinnvolle Mindestanzahl an Spielminuten zugrunde gelegt.

Kommentar

?Fans sind total auf Transfergebühren fixiert, aber der Wert eines Spielers

hängt davon ab, was er auf dem Platz leistet", so Tom Dutton, Head of Content

bei Squawka.?Der Squawka Value Index hebt Spieler hervor, die schon jetzt mehr

leisten, als ihr Preis vermuten ließ - und macht auf diejenigen aufmerksam,

deren Leistung noch nicht der Investition entspricht."

Lesen Sie die vollständige Analyse

Hier finden Sie den vollständigen Value Index und Anmerkungen zu den einzelnen

Spielern: Squawka Value Index 2025/26 - Die bisher wertvollsten Neuzugänge der

Premier League. (https://www.squawka.com/en/features/squawka-value-index-

2025-26/)

Über Squawka

Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,

Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen

wichtigen internationalen Wettbewerben liefert.

