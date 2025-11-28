GNW-News: Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld...

^LONDON, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Moneyball-Index von Squawka

bewertet die Vereine der Premier League der letzten fünf Spielzeiten

(einschließlich 2025/26) danach, wie effizient sie ihre Netto-Transferausgaben

in Leistungen auf dem Spielfeld umsetzen. Die Rangliste berücksichtigt 21

Mannschaften, die in mindestens drei Spielzeiten vertreten waren.

Wichtigste Ergebnisse

Gemessen an den erzielten Punkten und gewonnenen Titeln ist Manchester United

laut Moneyball-Index einer der Vereine mit der geringsten Ausgabeneffizienz. Im

Gegensatz dazu haben Manchester City und Liverpool im Verhältnis zu ihren

Transferausgaben die größten Erfolge erzielt. Brighton, bekannt für seine

beträchtlichen Gewinne dank seiner Rekrutierungsstrategie, führt den Index an.

* Spitzenreiter des Index: Brighton (+10) rangiert auf Platz 1 in Sachen

Effizienz.

* Manchester City (+6) und Liverpool (+4) haben ihre Nettoausgaben in

konstante Erfolge auf dem Spielfeld umgesetzt.

* Ineffiziente Ausgaben: Manchester United (-4) gehört gemessen an Punkten und

gewonnenen Titeln zu den ineffizientesten Vereinen der Liga.

* Aston Villa (+8), Wolves (+4) und Everton (+4) übertreffen angesichts ihrer

Ausgaben ebenfalls die Erwartungen.

* Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) und West Ham (-

2) konnten ihre Ausgaben nicht mit Ergebnissen auf dem Spielfeld

kompensieren.

* Bournemouth (-6), Burnley (-8) und Nottingham Forest (-9) weisen die

niedrigsten Effizienzwerte im Index auf.

Methodik

* Squawka bewertete jeden qualifizierten Verein anhand von zwei Kriterien: 1)

Nettoausgaben und 2) Leistung (Liga-Punkte plus Pokal-Punkte wobei die

Pokale nach Ansehen und Schwierigkeitsgrad gewichtet wurden).

* Moneyball-Index = Performance-Rang minus Nettoausgaben-Rang. Ein positiver

Wert bedeutet eine Überperformance, ein negativer Wert eine Underperformance

im Verhältnis zu den Ausgaben.

* Umfang: Umfasst die letzten fünf Spielzeiten, einschließlich 2025/26, und

berücksichtigt 21 Vereine mit mindestens drei Spielzeiten innerhalb dieses

Zeitraums.

* Quellen: Transfermarkt für Transferzahlen; Gesamtpunktzahl korrekt zum 20.

November 2025.

Kommentar

?Die Fans diskutieren über die Nettoausgaben, aber eigentlich zählt nur die

Rendite", so Tom Dutton, Head of Content bei Squawka.?Unser Moneyball-Index

bewertet die Transferausgaben im Verhältnis zu Punkten und Pokalen, um zu

zeigen, welche Vereine den größten Nutzen aus ihren Neuverpflichtungen ziehen."

Lesen Sie die vollständige Analyse

Der komplette Index kann hier eingesehen werden: Premier League-Vereine nach

Moneyball-Index: Das Verhältnis von Leistung und Nettoausgaben.

(https://www.squawka.com/en/features/alternative-table-premier-league-moneyball-

index/)

Über Squawka

Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,

Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen

wichtigen internationalen Wettbewerben liefert.

Kontakt: squawka@onetwentygroup.com (mailto:squawka@onetwentygroup.com)

