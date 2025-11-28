|
28.11.2025 17:36:38
GNW-News: Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld...
^LONDON, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Moneyball-Index von Squawka
bewertet die Vereine der Premier League der letzten fünf Spielzeiten
(einschließlich 2025/26) danach, wie effizient sie ihre Netto-Transferausgaben
in Leistungen auf dem Spielfeld umsetzen. Die Rangliste berücksichtigt 21
Mannschaften, die in mindestens drei Spielzeiten vertreten waren.
Wichtigste Ergebnisse
Gemessen an den erzielten Punkten und gewonnenen Titeln ist Manchester United
laut Moneyball-Index einer der Vereine mit der geringsten Ausgabeneffizienz. Im
Gegensatz dazu haben Manchester City und Liverpool im Verhältnis zu ihren
Transferausgaben die größten Erfolge erzielt. Brighton, bekannt für seine
beträchtlichen Gewinne dank seiner Rekrutierungsstrategie, führt den Index an.
* Spitzenreiter des Index: Brighton (+10) rangiert auf Platz 1 in Sachen
Effizienz.
* Manchester City (+6) und Liverpool (+4) haben ihre Nettoausgaben in
konstante Erfolge auf dem Spielfeld umgesetzt.
* Ineffiziente Ausgaben: Manchester United (-4) gehört gemessen an Punkten und
gewonnenen Titeln zu den ineffizientesten Vereinen der Liga.
* Aston Villa (+8), Wolves (+4) und Everton (+4) übertreffen angesichts ihrer
Ausgaben ebenfalls die Erwartungen.
* Arsenal (-1), Chelsea (-1), Tottenham (-2), Newcastle (-2) und West Ham (-
2) konnten ihre Ausgaben nicht mit Ergebnissen auf dem Spielfeld
kompensieren.
* Bournemouth (-6), Burnley (-8) und Nottingham Forest (-9) weisen die
niedrigsten Effizienzwerte im Index auf.
Methodik
* Squawka bewertete jeden qualifizierten Verein anhand von zwei Kriterien: 1)
Nettoausgaben und 2) Leistung (Liga-Punkte plus Pokal-Punkte wobei die
Pokale nach Ansehen und Schwierigkeitsgrad gewichtet wurden).
* Moneyball-Index = Performance-Rang minus Nettoausgaben-Rang. Ein positiver
Wert bedeutet eine Überperformance, ein negativer Wert eine Underperformance
im Verhältnis zu den Ausgaben.
* Umfang: Umfasst die letzten fünf Spielzeiten, einschließlich 2025/26, und
berücksichtigt 21 Vereine mit mindestens drei Spielzeiten innerhalb dieses
Zeitraums.
* Quellen: Transfermarkt für Transferzahlen; Gesamtpunktzahl korrekt zum 20.
November 2025.
Kommentar
?Die Fans diskutieren über die Nettoausgaben, aber eigentlich zählt nur die
Rendite", so Tom Dutton, Head of Content bei Squawka.?Unser Moneyball-Index
bewertet die Transferausgaben im Verhältnis zu Punkten und Pokalen, um zu
zeigen, welche Vereine den größten Nutzen aus ihren Neuverpflichtungen ziehen."
Lesen Sie die vollständige Analyse
Der komplette Index kann hier eingesehen werden: Premier League-Vereine nach
Moneyball-Index: Das Verhältnis von Leistung und Nettoausgaben.
(https://www.squawka.com/en/features/alternative-table-premier-league-moneyball-
index/)
Über Squawka
Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,
Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen
wichtigen internationalen Wettbewerben liefert.
Kontakt: squawka@onetwentygroup.com (mailto:squawka@onetwentygroup.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.