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17.06.2026 15:34:38
GNW-News: Staffbase gibt die Gewinner des globalen VOICES Award 2026 bekannt; die prämierten Arbeiten zeigen, dass Vertrauen und Akzeptanz die neuen Untersch...
^Unter den diesjährigen Preisträgern - darunter American Electric Power, ALDI
SÜD, Australian Red Cross Lifeblood und Bellway - haben die Unternehmen, die bei
der Mitarbeitererfahrung führend sind, das geschafft, was den meisten noch immer
nicht gelingt. Sie erreichen jeden Mitarbeitenden, einschließlich der
Mitarbeitenden mit Kundenkontakt, und was sie auszeichnet, ist die Frage, ob
ihre Mitarbeitenden die von ihnen geschaffenen Kommunikationskanäle annehmen und
ihnen vertrauen.
NEW YORK, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffbase, die erste KI-native
Plattform für Mitarbeitererfahrung, gab heute die Gewinner seiner VOICES Awards
2026 bekannt, die im Rahmen von vier regionalen Events in den Regionen Amerika,
Asien-Pazifik und Japan, DACH sowie UKIMEA verliehen wurden. Insgesamt lassen
die diesjährigen Gewinnerprogramme einen deutlichen Wandel erkennen, der die
herausragenden Initiativen im Bereich der Mitarbeitererfahrung von den übrigen
unterscheidet: Der Ausgangspunkt ist die Einbindung der gesamten Belegschaft,
einschließlich der Mitarbeitenden an vorderster Front, während sich die
Führungsrolle letztlich daran misst, ob die Mitarbeitenden die Plattform
annehmen, ihr vertrauen und die dort gefundenen Informationen in die Tat
umsetzen.
In allen vier Regionen hat die Mehrheit der erfolgreichen Programme 80 bis 100 %
ihrer Belegschaft auf ihrer Employee-Experience-Plattform registriert. Zu dieser
Zielgruppe gehören auch Mitarbeitende ohne festen Arbeitsplatz und Mitarbeitende
mit Kundenkontakt, die von herkömmlichen Intranets regelmäßig außer Acht
gelassen werden. Die meisten Unternehmen können nicht von sich behaupten, eine
derart umfassende Personalabdeckung zu erreichen. Über die Registrierungszahlen
hinaus zeichneten sich die erfolgreichen Programme durch eine nachhaltige
Akzeptanz aus: Die Mitarbeitenden kehrten immer wieder auf die Plattform zurück,
vertrauten den dort bereitgestellten Informationen und integrierten diese in
ihre täglichen Arbeitsabläufe und betrieblichen Prozesse. Diese Entwicklung
spiegelt einen allgemeinen Trend in der Branche wider, da die interne
Kommunikation zunehmend zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle wird und nicht
mehr nur als reiner Informationskanal dient.
Eine verlässliche Grundlage für das Zeitalter der KI
Dieser Wandel vollzieht sich zu einer Zeit, in der Plattformen für die
Mitarbeitererfahrung eine neue Rolle übernehmen. Mitarbeitende wenden sich
zunehmend an einen KI-Assistenten, um Antworten zu erhalten, anstatt selbst nach
Dokumenten zu suchen. Diese Antworten sind jedoch nur so gut wie die Quellen,
auf denen sie basieren. Das Vertrauen, die Genauigkeit und die Reichweite, die
diese Preisträger aufgebaut haben, bilden das Fundament, auf dem die KI am
Arbeitsplatz heute basiert.
?Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, haben den schwierigsten
Teil bereits geschafft: Sie erreichen alle Mitarbeitenden, auch diejenigen, die
am weitesten von einem Schreibtisch entfernt sind", so Martin Böhringer,
Mitbegründer und CEO von Staffbase.?Was sie auszeichnet, sind ihre Aktionen.
Sie haben etwas geschaffen, dem ihre Mitarbeitenden vertrauen und das sie gerne
nutzen. Dieses Vertrauen wird zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens, denn
es bildet die Grundlage, auf der mittlerweile alles andere - einschließlich der
KI - beruht."
Staffbase bezeichnet diese Infrastruktur als?AI Quality Layer": das System, das
festlegt, worauf sich die KI stützt, steuert, wie sie kommuniziert, und aus den
tatsächlichen Anforderungen der Mitarbeitenden lernt.
Vier Regionen, ein Wandel
Dieser Wandel - weg von der internen Kommunikation als reiner Informationskanal
hin zu einer Plattform, die als vertrauenswürdige Anlaufstelle gilt, zu der die
Mitarbeitenden aktiv zurückkehren - zeigte sich in vier regionalen Ausprägungen.
Jeder Gewinner verfolgte dabei einen anderen Weg, um dasselbe Ziel zu erreichen.
Amerika - eine zentrale, vertrauenswürdige Informationsquelle für alle
Mitarbeitenden
Die Gewinner in Amerika schufen eine einheitliche, vertrauenswürdige
Informationsplattform, um fragmentierte Systeme zu ersetzen und Mitarbeitende zu
erreichen, die mit den bisherigen Tools nicht ausreichend eingebunden wurden.
Dann nutzten sie diese, um kontinuierliche Veränderungen zu begleiten - darunter
Umstrukturierungen, Fusionen, Übernahmen und Systemmigrationen. JBS gewann die
Auszeichnung?Beste App für den Einsatz vor Ort" für eine Lösung, die 48.000
aktive Nutzerinnen und Nutzer in den verschiedenen Unternehmensbereichen
miteinander verbindet. Custom Ink wurde für die beste Nutzung von E-Mails
ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte dabei Öffnungsraten von 98 % für
Nachrichten der Unternehmensleitung. Das Unternehmen beschrieb dieses Ergebnis
als die Etablierung von?Kommunikation als geschäftskritische
Infrastruktur". Mission Pet Health (Beste Markteinführungsstrategie), American
Electric Power (Bestes Intranet), Bell Canada (Hervorragende Kommunikation) und
Acenda (Hervorragende Mitarbeitererfahrung) vervollständigten die Liste der
regionalen Gewinner. Unter den Finalisten vermeldete Garney, das seine
Mitarbeitenden im Außendienst als?unsere am schwersten zu erreichende
Zielgruppe" bezeichnete, geschätzte Produktivitätsgewinne in Höhe von rund 14
Millionen US-Dollar, eine Akzeptanzrate von 97 % im ersten Jahr sowie einen
Rückgang der Fluktuation bei den Stundenkräften um neun Prozentpunkte.
APJ - Akzeptanz fördern
Die Gewinner in APJ behandelten Akzeptanz als ein Problem des Verhaltenswandels,
für das Lösungen gestaltet werden mussten. Australian Red Cross Lifeblood gewann
die Auszeichnung?Bester Launch" für?The Drop" und erreichte, dass sich am
ersten Tag vor 11 Uhr 50 % der Mitarbeitenden registrierten - Berichten zufolge
ein Staffbase-Rekord. Zudem wurde innerhalb des ersten Monats das Dreifache des
jährlichen Engagements der alten Plattform erzielt, wobei das Wachstum von den
Frontline-Teams vorangetrieben wurde. The Salvation Army gewann die Auszeichnung
?Kreativste Kampagne" für?Salvos Central" und behielt einen vertrauten Namen
bei. Dadurch wurde vermieden, die Plattform als?eine weitere neue Sache" zu
positionieren, um Veränderungsmüdigkeit zu vermeiden. Tabcorp gewann die
Auszeichnung?Beste Community-Gruppe" für?Home of Sport", eine freiwillige,
interessengeleitete Community, die sich?sozial anfühlt, nicht
unternehmerisch". Qube (Exzellenz vor Ort), Metricon Homes (Bester E-Mail-
Newsletter) sowie die Einzelpreisträger Grace Payne von Lifeblood
(Kommunikatorin des Jahres) und Alistair Marshall von Healthscope
(Kommunikationsleiter des Jahres) vervollständigten die APAC-Liste.
Berlin - den Mitarbeitenden das Wort erteilen
Die GMH Gruppe wurde für?PASS AUF" - eine Sicherheitskampagne, bei der
Mitarbeitende ihre eigenen Unfälle schildern, anstatt von oben vorgegebene
Regeln zu befolgen - als beste Mitarbeiterkommunikationskampagne ausgezeichnet.
Diese führte zu einem Rückgang der meldepflichtigen Unfälle um 20 % und zu
Kosteneinsparungen in Höhe von rund 74.000 EUR, was durch den gesetzlichen
Unfallversicherer bestätigt wurde. ALDI SÜD wurde zweimal für seine Plattform
ALDIgo ausgezeichnet - in den Kategorien?Beste Datennutzung" und?Bestes
Engagement for Ort" -, wobei 98 % der 50.000 Mitarbeitenden die App nutzen,
davon 94 % im Außendienst, und die Kommentarrate um 103 % gestiegen ist. Riverty
wurde für die?Beste strategische Erzählung" ausgezeichnet, da das Unternehmen
den Teams Raum gab, die Unternehmensstrategie selbst zu erarbeiten, anstatt sie
zentral zu erklären, wodurch das Verständnis der Strategie in Bezug auf die
eigene Rolle um 21 % gesteigert wurde. ebm-papst (Bestes Intranet,?FANS"),
Flughafen München / eurotrade (Beste mobile App,?JETZT"), ZINKPOWER (Bester
Markteinführungsmoment, Einführung in 35 Sprachen) und HypoVereinsbank/UniCredit
(Beste interne Partnerschaft) vervollständigten die DACH-Gewinner.
London - Zusammenführung eines fragmentierten Bestands zu einer einzigen
vertrauenswürdigen Quelle
Bellway wurde für?Pathway" mit dem Preis?Hervorragende Leistungen in der
Kommunikation" ausgezeichnet. Das Projekt ersetzte einen Bestand von mehr als
vier Millionen SharePoint-Dokumenten und verzeichnet nun eine
Registrierungsquote von 95 % gegenüber einem Branchendurchschnitt von 74 %,
wobei die freiwillige Fluktuation auf 14,8 % gesunken ist. Bellway betreibt
zudem eine Live-KI-Plattform, die einen KI-Podcast und eine KI-gesteuerte
Navigation umfasst und auf der Grundlage seines konsolidierten Bestands
aufgebaut ist. Vandemoortele gewann den Preis für das beste Intranet mit
?VDMConnect", das vom Kommunikationsteam des Unternehmens als?eine Plattform,
auf der man sich als Teil unserer' großen kleinen Familie' fühlen kann"
beschrieben wird. Die Commercial Services Group wurde für die beste
Einführungsstrategie ausgezeichnet, nachdem sie innerhalb von sieben
Arbeitstagen 71 % der Mitarbeitenden registriert hatte. Die Choice Care Group
gewann den Preis für den besten?Frontline Champion", da sie die Aufrufe von
Unternehmensnachrichten bei einer Belegschaft, die zu 93 % aus Mitarbeitenden an
vorderster Front besteht, um 152 % steigern konnte. Kantar wurde für sein auf
Inklusion ausgerichtetes ERG-Ökosystem mit dem Preis für herausragende
Mitarbeitererfahrung ausgezeichnet. Unter den Finalisten ersetzte Kerry mehr als
20.000 SharePoint-Seiten, deren Genauigkeit nicht sichergestellt werden konnte,
und Paulig erreichte innerhalb einer Woche nach dem Start 98 % der
Büroangestellten.
Über alle vier Regionen hinweg spiegelte die Arbeit der Gewinner ein gemeinsames
Prinzip wider: Wer Lösungen für die am schwersten erreichbaren Mitarbeitenden
schafft, schafft Lösungen für alle. Da KI zunehmend als Vermittlungsschicht
zwischen Inhalten und Mitarbeitenden fungiert, werden die Grundlagen, die diese
Gewinner gemeistert haben, zur Voraussetzung für KI, auf die sich Mitarbeitende
verlassen können.
Gewinner des 2026 VOICES Awards
VOICES Amerika (virtuell)
* Beste Markteinführungsstrategie - Mission Pet Health
* Bestes Intranet - American Electric Power
* Beste App für den Einsatz vor Ort - JBS
* Beste Nutzung von E-Mail - Custom Ink
* Hervorragende Kommunikation - Bell Canada
* Hervorragende Mitarbeitererfahrung - Acenda
VOICES APJ-Kundenauszeichnungen (virtuell)
* Bester Launch - Australian Red Cross Lifeblood
* Kreativste Kampagne - The Salvation Army
* Exzellenz vor Ort - Qube
* Bester E-Mail-Newsletter - Metricon Homes
* Beste Community-Gruppe - Tabcorp
* Kommunikatorin des Jahres 2026 - Grace Payne, Lifeblood
* Kommunikationsleiter des Jahres 2026 - Alistair Marshall, Healthscope
VOICES Berlin (Präsenz | Deutsch)
* Bestes Intranet - ebm-papst
* Beste mobile App - Flughafen München/eurotrade
* Beste Datennutzung mit geschäftlichem Nutzen - ALDI SÜD
* Bestes Engagement vor Ort - ALDI SÜD
* Bester Launch-Moment - ZINKPOWER
* Beste Kommunikationskampagne für Mitarbeitende - GMH-Gruppe
* Beste Strategie in der internen Kommunikation - Riverty Group
* Beste interne Partnerschaft - HypoVereinsbank / UniCredit
VOICES London (Präsenz)
* Bestes Intranet - Vandemoortele
* Beste Markteinführungsstrategie - Commercial Services Group
* Bester Frontline Champion - Choice Care Group
* Exzellenz im Bereich Mitarbeitererfahrung - Kantar
* Hervorragende Kommunikation - Bellway
Über Staffbase
Staffbase ist die erste KI-basierte Plattform für Mitarbeitererfahrung. Damit
wird die Leistungsfähigkeit der KI allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht -
insbesondere jenen, die derzeit vor Ort nur eingeschränkt Zugang dazu haben. Mit
?Employee AI" vereint Staffbase die Bereiche Kommunikation, IT und
Personalwesen, um die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Organisationen neu zu
gestalten.
Mehr als 1.500 Unternehmenskunden - darunter Adidas, Alaska Airlines, DHL, MAN
Truck & Bus und Whataburger - nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zu
motivieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Bestes zu geben. Staffbase verbindet
Unternehmen weltweit mit ihren Mitarbeitenden über eine markenspezifische
Mitarbeiter-App, das Intranet, E-Mail, SMS, Digital Signage und Microsoft 365-
Integrationen - und nun auch über neue interaktive Funktionen wie
personalisierte Podcasts und einen dialogorientierten Assistenten. Dabei
basieren alle auf einer zentralen Plattform mit einer durchgängigen KI-
Grundlage.
Staffbase wurde im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Intranet-Paketlösungen zum
dritten Mal in Folge als?Leader" ausgezeichnet und wird zudem von G2 als
?Leader" für Mitarbeiter-Intranets anerkannt. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in New York City und in Chemnitz, Deutschland.
Weitere Informationen: www.staffbase.com (http://www.staffbase.com/)
Pressekontakt: press@staffbase.com (mailto:press@staffbase.com)
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