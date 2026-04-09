GNW-News: Starke Performance 2025: Operative Exzellenz und Marktdynamik als Wachstumstreiber

^ZÜRICH, Schweiz, 9. April 2026: Die gategroup Holding AG (?gategroup") hat heute

ihren Geschäftsbericht für das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene

Geschäftsjahr vorgelegt.

In diesem Zeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5,61 Mrd.

EUR (2024: 5,47 Mrd. EUR). Das EBITDA belief sich auf 467 Mio. EUR (Vorjahr:

410 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 8,3 Prozent entspricht (2024: 7,5

Prozent). Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag bei 3,25x (2024:

3,74x), während die Brutto-Investitionsausgaben (CapEx) im Berichtszeitraum 88

Mio. EUR betrugen (2024: 72 Mio. EUR)¹.

Strategische Evolution und zukünftiges Wachstum

Aufbauend auf der Dynamik der erfolgreichen Geschäftstransformation

hat gategroup IGNITE 2030 lanciert. Diese umfassende strategische Roadmap nutzt

die globale Reichweite des Unternehmens, um erstklassige Kundenerlebnisse sowie

branchenführende Produktivität zu vereinen. Die Strategie basiert auf drei

Kernsäulen: dem Ausbau der globalen Marktführerschaft, der Stärkung der

Resilienz durch Innovation sowie der Förderung von profitablem und nachhaltigem

Wachstum.

Christoph Schmitz, CEO von gategroup, erklärt:?Ich bin unglaublich stolz auf

unser globales Team, dessen Engagement uns ein Jahr mit Rekordwachstum und

operativer Exzellenz beschert hat. Unsere starke Performance im Jahr 2025

unterstreicht die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Mit dem Erreichen dieser

finanziellen Meilensteine haben wir das Fundament für IGNITE 2030 gelegt - eine

Strategie, die unsere globale Präsenz nutzt, um innovative Kulinarik- und

Retail-Lösungen anzubieten. Wir starten aus einer Position der Stärke in das

Jahr 2026 und sind bereit, die Zukunft des Travel Caterings und Onboard-Retails

maßgeblich zu prägen."

Finanzberichterstattung und Kapitalstruktur

Mit Beginn des Berichtszyklus 2025 stellte gategroup ihre Berichtswährung von

Schweizer Franken (CHF) auf Euro (EUR) um. Diese Anpassung richtet die

Finanzberichterstattung konsequenter an den globalen Geschäftsaktivitäten sowie

der Währung aus, in der das Unternehmen den Grossteil seiner Umsätze erzielt.

Zur weiteren Stärkung der Finanzlage hat gategroup zudem ein Rückkaufangebot für

ihre im Februar 2027 fällige Anleihe über 350 Mio. CHF erfolgreich

abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Gesamtwert von 92 Mio. CHF angedient

und zum Rückkauf angenommen. Dieser Schritt unterstreicht den proaktiven Ansatz

des Unternehmens bei der Steuerung seiner Kapitalstruktur.

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mediacontact@gategroup.com (mailto:mediacontact@gategroup.com)

Über gategroup

gategroup ist ein weltweit führender Anbieter von Airline-Catering, Onboard-

Retail sowie Hospitality-Produkten und -Dienstleistungen. Das Unternehmen mit

Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bedient Millionen von Passagieren über ein

Netzwerk von fast 300 Standorten in mehr als 68 Ländern. Durch den Einsatz von

Innovation und operativer Expertise schafft gategroup in Partnerschaft mit den

weltweit führenden Fluggesellschaften außergewöhnliche Reiseerlebnisse. Weitere

Informationen finden Sie unter www.gategroup.com (https://www.gategroup.com/).

Haftungsausschluss

Bestimmte Finanzinformationen in dieser Mitteilung werden in Euro (EUR)

dargestellt und enthalten Beträge, die ursprünglich auf Schweizer Franken (CHF)

lauteten. Wechselkursschwankungen zwischen Währungen, einschliesslich zwischen

dem Schweizer Franken und dem Euro, können die dargestellten Zahlen wesentlich

beeinflussen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die hier

verwendeten Wechselkurse aktuelle oder künftige Marktkurse widerspiegeln. Diese

Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen,

die keine historischen Fakten darstellen. Begriffe wie?glauben",?erwarten",

?planen",?prognostizieren",?schätzen",?beabsichtigen",?annehmen",

?anstreben",?können",?werden" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen beruhen auf

Annahmen und Erwartungen, die wir zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für

angemessen halten, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie unterliegen

einer Vielzahl erheblicher Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter

anderem: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,

Veränderungen der Nachfrage nach unseren Produkten, Schwankungen der Nachfrage

nach oder des Preises von Öl , Terrorrisiken, Kriege, geopolitische oder andere

exogene Schocks für den Luftfahrtsektor, Risiken durch verstärkten Wettbewerb,

Produktions- und Produktentwicklungsrisiken, Verlust wichtiger Kunden,

Änderungen behördlicher Vorschriften, nationale und internationale politische

sowie gesetzgeberische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften

sowie Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen, Streiks, Embargos,

wetterbedingte Risiken und andere Unwägbarkeiten. Wir raten Investoren und

potenziellen Investoren daher davon ab, sich auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu erläutern, aus denen die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen könnten, sofern

dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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(1) Die Umrechnung erfolgte auf Basis

der jeweils gemeldeten historischen Wechselkurse.

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