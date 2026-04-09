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09.04.2026 07:04:38
GNW-News: Starke Performance 2025: Operative Exzellenz und Marktdynamik als Wachstumstreiber
^ZÜRICH, Schweiz, 9. April 2026: Die gategroup Holding AG (?gategroup") hat heute
ihren Geschäftsbericht für das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene
Geschäftsjahr vorgelegt.
In diesem Zeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5,61 Mrd.
EUR (2024: 5,47 Mrd. EUR). Das EBITDA belief sich auf 467 Mio. EUR (Vorjahr:
410 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 8,3 Prozent entspricht (2024: 7,5
Prozent). Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag bei 3,25x (2024:
3,74x), während die Brutto-Investitionsausgaben (CapEx) im Berichtszeitraum 88
Mio. EUR betrugen (2024: 72 Mio. EUR)¹.
Strategische Evolution und zukünftiges Wachstum
Aufbauend auf der Dynamik der erfolgreichen Geschäftstransformation
hat gategroup IGNITE 2030 lanciert. Diese umfassende strategische Roadmap nutzt
die globale Reichweite des Unternehmens, um erstklassige Kundenerlebnisse sowie
branchenführende Produktivität zu vereinen. Die Strategie basiert auf drei
Kernsäulen: dem Ausbau der globalen Marktführerschaft, der Stärkung der
Resilienz durch Innovation sowie der Förderung von profitablem und nachhaltigem
Wachstum.
Christoph Schmitz, CEO von gategroup, erklärt:?Ich bin unglaublich stolz auf
unser globales Team, dessen Engagement uns ein Jahr mit Rekordwachstum und
operativer Exzellenz beschert hat. Unsere starke Performance im Jahr 2025
unterstreicht die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Mit dem Erreichen dieser
finanziellen Meilensteine haben wir das Fundament für IGNITE 2030 gelegt - eine
Strategie, die unsere globale Präsenz nutzt, um innovative Kulinarik- und
Retail-Lösungen anzubieten. Wir starten aus einer Position der Stärke in das
Jahr 2026 und sind bereit, die Zukunft des Travel Caterings und Onboard-Retails
maßgeblich zu prägen."
Finanzberichterstattung und Kapitalstruktur
Mit Beginn des Berichtszyklus 2025 stellte gategroup ihre Berichtswährung von
Schweizer Franken (CHF) auf Euro (EUR) um. Diese Anpassung richtet die
Finanzberichterstattung konsequenter an den globalen Geschäftsaktivitäten sowie
der Währung aus, in der das Unternehmen den Grossteil seiner Umsätze erzielt.
Zur weiteren Stärkung der Finanzlage hat gategroup zudem ein Rückkaufangebot für
ihre im Februar 2027 fällige Anleihe über 350 Mio. CHF erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt wurden Anleihen im Gesamtwert von 92 Mio. CHF angedient
und zum Rückkauf angenommen. Dieser Schritt unterstreicht den proaktiven Ansatz
des Unternehmens bei der Steuerung seiner Kapitalstruktur.
Für Medien- und Investorenanfragen kontaktieren Sie bitte:
IR@gategroup.com (mailto:IR@gategroup.com)
mediacontact@gategroup.com (mailto:mediacontact@gategroup.com)
Über gategroup
gategroup ist ein weltweit führender Anbieter von Airline-Catering, Onboard-
Retail sowie Hospitality-Produkten und -Dienstleistungen. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bedient Millionen von Passagieren über ein
Netzwerk von fast 300 Standorten in mehr als 68 Ländern. Durch den Einsatz von
Innovation und operativer Expertise schafft gategroup in Partnerschaft mit den
weltweit führenden Fluggesellschaften außergewöhnliche Reiseerlebnisse. Weitere
Informationen finden Sie unter www.gategroup.com (https://www.gategroup.com/).
Haftungsausschluss
Bestimmte Finanzinformationen in dieser Mitteilung werden in Euro (EUR)
dargestellt und enthalten Beträge, die ursprünglich auf Schweizer Franken (CHF)
lauteten. Wechselkursschwankungen zwischen Währungen, einschliesslich zwischen
dem Schweizer Franken und dem Euro, können die dargestellten Zahlen wesentlich
beeinflussen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die hier
verwendeten Wechselkurse aktuelle oder künftige Marktkurse widerspiegeln. Diese
Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen,
die keine historischen Fakten darstellen. Begriffe wie?glauben",?erwarten",
?planen",?prognostizieren",?schätzen",?beabsichtigen",?annehmen",
?anstreben",?können",?werden" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen beruhen auf
Annahmen und Erwartungen, die wir zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für
angemessen halten, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie unterliegen
einer Vielzahl erheblicher Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter
anderem: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
Veränderungen der Nachfrage nach unseren Produkten, Schwankungen der Nachfrage
nach oder des Preises von Öl, Terrorrisiken, Kriege, geopolitische oder andere
exogene Schocks für den Luftfahrtsektor, Risiken durch verstärkten Wettbewerb,
Produktions- und Produktentwicklungsrisiken, Verlust wichtiger Kunden,
Änderungen behördlicher Vorschriften, nationale und internationale politische
sowie gesetzgeberische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften
sowie Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen, Streiks, Embargos,
wetterbedingte Risiken und andere Unwägbarkeiten. Wir raten Investoren und
potenziellen Investoren daher davon ab, sich auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu erläutern, aus denen die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen könnten, sofern
dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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(1) Die Umrechnung erfolgte auf Basis
der jeweils gemeldeten historischen Wechselkurse.
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