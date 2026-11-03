Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
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03.11.2026 07:19:38
GNW-News: Starke Verkaufszahlen für Cresemba® (Isavuconazol) in Europa lösen USD 37.5 Mio. Meilensteinzahlung an Basilea aus
^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Allschwil, 03. November 2026
Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind, gab heute bekannt, dass die anhaltend starken Verkaufszahlen für
das Antimykotikum Cresemba(®) (Isavuconazol) durch Basileas Lizenzpartner Pfizer
Inc. in Europa eine Umsatzmeilensteinzahlung an Basilea in Höhe von USD 37.5
Mio. ausgelöst haben.
David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Das anhaltende
Wachstum von Cresemba in Europa spiegelt sowohl dessen klinischen Nutzen als
auch den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei invasiven
Pilzinfektionen wider. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, heute mit
Cresemba die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten zu verbessern
und gleichzeitig mit unserem Forschungs- und Entwicklungsportfolio die nächste
Generation innovativer Therapien voranzutreiben.»
Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-
Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Juli 2025 and Juni
2026 auf USD 817 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum und macht Cresemba zum grössten Marken-Antimykotikum
weltweit.(1)
Über Cresemba(®) (Isavuconazol)
Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral
verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der
Wirkstoffklasse der Azole. Cresemba ist in mehr als 70 Ländern auf dem Markt. In
der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und
Grossbritannien ist Isavuconazol zur intravenösen Verabreichung für die
Behandlung von invasiver Aspergillose und Mucormykose bei Patientinnen und
Patienten ab einem Alter von einem Jahr zugelassen, bei denen eine Behandlung
mit Amphotericin B nicht angemessen ist.(2) Die orale Darreichungsform (Kapseln)
ist für Erwachsene sowie für pädiatrische Patientinnen und Patienten ab einem
Alter von sechs Jahren und einem Körpergewicht ab 16 Kilogramm zugelassen.(3)
Isavuconazol ist zudem in den Vereinigten Staaten (USA), Japan sowie weiteren
Ländern in Europa und darüber hinaus zugelassen, darunter Länder im asiatisch-
pazifischen Raum.(4 )In den USA, der Europäischen Union, Grossbritannien und
weiteren Ländern hat Cresemba Orphan-Drug-Status für die zugelassenen
Indikationen.
Über Basilea
Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes
biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel
ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente
für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von
invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.
Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer
Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite
basilea.com.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,
«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea
Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf
den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung
sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen
oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von
denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen
hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea
Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen
Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peer Nils Schröder, PhD
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil
Hegenheimermattweg 167b
4123 Allschwil
Schweiz
Telefon +41 61 606 1102
media_relations@basilea.com
E-Mail investor_relations@basilea.com
Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.
Quellenangaben
1. IQVIA Analytics Link, Juni 2026. Angabe als gleitende, kumulierte «In-
Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar.
2. Summary of Product Characteristics (SmPC) Cresemba:
https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=cresemba [Zugriff am 02. November
2026]
3. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 02.
November 2026]
4. Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu
Land unterschiedlich sein.
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