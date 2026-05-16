GNW-News: Stärkung der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit: Die Schiedsgerichtskommission von Guangzhou ruft weltweit zur Bewerbung für ihr Schieds...

^GUANGZHOU, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Schiedsgerichtskommission

von Guangzhou (Guangzhou Arbitration Commission, GZAC) hat kürzlich die

weltweite Bewerbungsphase für ihr Schiedsrichtergremium eröffnet. Gesucht werden

Fachleute mit Erfahrung in der grenzüberschreitenden alternativen

Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR), darunter in Bereichen wie

Recht, internationalem Handel und Wirtschaft.

Das Bewerbungsverfahren wird vollständig online über die offizielle

Bewerbungsplattform unter https://zcyselect.gziac.cn

(https://zcyselect.gziac.cn/) abgewickelt. Bewerbungen können bis zum 15. Juni

2026 eingereicht werden. Vorrang erhalten Fachleute mit umfassender Erfahrung in

Rechts- und Handelsangelegenheiten, im See- und Schifffahrtsrecht, in

Wissenschaft und Technologie sowie in der alternativen Streitbeilegung (ADR).

Besonders gefragt sind Kandidaten mit Berufszulassungen in mehreren

Rechtsordnungen, anerkannter fachlicher Reputation, umfangreicher Erfahrung in

grenzüberschreitenden Schiedsverfahren sowie Kenntnissen in mindestens einer der

folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch oder

Italienisch. Gemäß den Vorschriften zur Einrichtung des internationalen

Schiedsgerichtszentrums von Guangzhou (Regulations on the Construction of

Guangzhou International Commercial Arbitration Center), die im Mai 2026 in Kraft

getreten sind, wird die GZAC zudem ein international wettbewerbsfähiges

Vergütungssystem für Richter am Schiedsgericht einführen. Dieses sieht für

internationale Schiedsrichter eine marktorientierte Vergütung vor, die ihrer

fachlichen Expertise und ihren Leistungen entspricht.

Laut der Studie zum internationalen Schiedsgerichtswesen 2025 (International

Arbitration Survey 2025) zählt Guangzhou zu den weltweit bevorzugten Standorten

für Schiedsverfahren, während die Schiedsgerichtsordnung der GZAC als eine der

international am häufigsten angewandten Schiedsgerichtsordnungen anerkannt

wurde. Bis heute hat die GZAC Fälle mit Parteien aus 67 Ländern und

Rechtsordnungen bearbeitet, darunter Streitigkeiten aus den Bereichen

internationales Handelsrecht, grenzüberschreitende Investitionen, geistiges

Eigentum sowie See- und Handelsrecht. Die von der GZAC erlassenen Schiedssprüche

wurden von Gerichten in zahlreichen Rechtsordnungen anerkannt und vollstreckt,

darunter in den Vereinigten Staaten und in Malaysia.

Das Entscheidungsgremium der GZAC setzt sich aus Mitgliedern aus sechs

Rechtsordnungen zusammen und vereint renommierte Juristen und Experten aus

repräsentativen Zivilrechts- und Common-Law-Ländern, den Partnerländern der

?Belt and Road"-Initiative, den BRICS-Mitgliedstaaten, der Sonderverwaltungszone

Hongkong sowie dem chinesischen Festland. Das Exekutivgremium wird von Professor

Mark Feldman, einem Experten aus den USA, geleitet. Dies ist das erste Mal, dass

ein Ausländer an die Spitze eines Exekutivgremiums einer chinesischen

Schiedsgerichtsinstitution berufen wurde.

Die GZAC führt Schiedsverfahren vollständig online durch. Ihre empfohlenen

Standards für Online-Schiedsverfahren - eine weltweite Innovation - wurden

bereits von 102 ausländischen Schiedsgerichten und Organisationen übernommen.

Darüber hinaus hat die Kommission die APEC-Plattform zur Online-Streitbeilegung

(APEC ODR Platform) eingerichtet und im Vereinigten Königreich das London

Hearing Centre im International Dispute Resolution Centre (IDRC) eröffnet. Diese

Initiative gilt als wegweisend für ein neues Schiedsmodell: Im ersten Fall wurde

das Verfahren bereits vollständig online durchgeführt - mit Guangzhou als

offiziellem Schiedsort und London als Ort der Anhörung.

Im Jahr 2025 verzeichnete die GZAC eine Rekordzahl von 27.000 eingereichten

Fällen mit einem Gesamtstreitwert von 92,1 Milliarden RMB. Besonders

hervorzuheben ist, dass die internationale Fallliste der GZAC 877 Fälle mit

Auslandsbezug umfasste, mit einem Gesamtstreitwert von 12,3 Milliarden RMB. In

610 dieser Verfahren wurden ausländische Schiedsrichter eingesetzt. Damit

festigt die GZAC ihre Position als einer der führenden Schiedsgerichtsstandorte

in China für internationale Streitigkeiten, insbesondere gemessen am Volumen

grenzüberschreitender Fälle.

Quelle: Guangzhou Arbitration Commission

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°