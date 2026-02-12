GNW-News: Stärkung des öffentlichen Sektors in Europa: Learning Tree geht eine Partnerschaft mit Abilways ein, um im Rahmen des Vertrags Nr. EC-HR/2024/OP/00...

^LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das gemeinsame Engagement für die

Stärkung der Arbeitskräfte im öffentlichen Sektor Europas hat Learning Tree

International und Abilways dazu veranlasst, gemeinsam fortschrittliche

Schulungslösungen für die Europäische Kommission (EK) und ihre verbundenen

Einrichtungen anzubieten.

Im Rahmen des Vertrags Nr. EC-HR/2024/OP/0013 - Lot 2 wird Learning Tree

maßgeschneiderte, von Lehrkräften geleitete Schulungsprogramme entwickeln und

durchführen, die Fachkräften der Europäischen Kommission das Wissen und die

Fähigkeiten vermitteln, um die wichtigsten Prioritäten Europas anzugehen - von

Cybersicherheit und digitaler Transformation bis hin zu regulatorischer

Exzellenz.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fungiert Learning Tree als wichtiger

Umsetzungspartner und unterstützt die strategischen Ziele der Europäischen

Kommission mit seiner globalen Expertise in den Bereichen Technologie und

berufliche Weiterbildung. Diese Programme verbinden praktische, realitätsnahe

Anwendungen mit fundierten technischen Kenntnissen und unterstützen Teams im

öffentlichen Sektor dabei, in Zeiten des raschen Wandels mit Zuversicht

voranzugehen.

?Unsere Partnerschaft mit Abilways und der Europäischen Kommission unterstreicht

das langjährige Engagement von Learning Tree für die Förderung von Innovationen

im öffentlichen Sektor", erklärte David Brown, Chief Executive Officer bei

Learning Tree International.?Wir sind stolz darauf, Fachleute der Europäischen

Kommission dabei zu unterstützen, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln

und unter Beweis zu stellen, um in ganz Europa eine Führungsrolle zu übernehmen,

sich anzupassen und bedeutende Ergebnisse zu erzielen."

Über einen speziellen Online-Katalog erhalten die Mitarbeiter der Europäischen

Kommission Zugang zu den umfassenden Schulungsprogrammen von Learning Tree und

Abilways, die kontinuierlich aktualisiert werden, um den neuesten

Branchentrends, politischen Entwicklungen und Best Practices Rechnung zu tragen.

Learning Tree ist stolz darauf, europäische Institutionen beim Aufbau einer

qualifizierten, agilen und zukunftsfähigen Belegschaft zu unterstützen, die in

der Lage ist, nachhaltigen Fortschritt und Innovation voranzutreiben.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren

unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die

entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem

sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften

geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen

und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Besuchen Sie www.LearningTree.co.uk (https://www.learningtree.co.uk), um mehr zu

erfahren.

Über Abilways

Abilways ist eine führende europäische Organisation für Weiterbildung und

Entwicklung, die maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus dem öffentlichen und

privaten Sektor anbietet. Mit dem Fokus auf Innovation und Wirkung unterstützt

Abilways Organisationen in ganz Europa dabei, das für langfristigen Erfolg

erforderliche Wissen, die Führungsqualitäten und die Anpassungsfähigkeit

aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter Schulungspartner der Europäischen

Kommission | Learning Tree (https://www.learningtree.co.uk/european-commission-

training-partner).

Medienanfragen

Learning Tree International

E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

Website: www.LearningTree.co.uk (https://www.learningtree.co.uk)

