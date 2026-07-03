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03.07.2026 20:18:38
GNW-News: Starlight Children's Foundation erhält britischen F1® Allwyn Global Community Award für ihre Bemühungen, den Krankenhausaufenthalt für Kinder angen...
^SILVERSTONE, Vereinigtes Königreich, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
Starlight Children's Foundation ist beim FORMULA 1(®) PIRELLI BRITISH GRAND PRIX
2026 mit dem britischen F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet
worden. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, dass schwer kranke
Kinder auch während ihrer Behandlung im Krankenhaus spielen, lachen und
unbeschwerte Momente erleben können. Für ihre Arbeit erhält sie von der Allwyn
AG, dem multinationalen, lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, dessen
britische Tochtergesellschaft The National Lottery betreibt, eine Förderung in
Höhe von 100.000?EUR. Mit der Auszeichnung kann Starlight ihren innovativen Ansatz
für eine kindgerechtere Gesundheitsversorgung weiter vorantreiben.
Viele Kinder im Vereinigten Königreich leiden unter den emotionalen Belastungen
medizinischer Behandlungen. Schätzungsweise 1,4 Millionen von ihnen sind
gefährdet, infolge medizinischer Versorgung ein Trauma* zu erleiden. Für Kinder
kann die Angst vor Untersuchungen und Behandlungen überwältigend sein. Sie
verursacht erheblichen emotionalen Stress, erschwert den Therapieverlauf und
kann ihr Wohlbefinden langfristig beeinträchtigen. Genau hier setzt Starlight an
und schafft wertvolle Momente, in denen Kinder den Belastungen des
Krankenhausalltags entkommen können.
Mit der Spende von 100.000?EUR unterstützt Allwyn Starlights wegweisendes
Pilotprojekt zur Einführung der neuen Rolle des?Health Play Practice Educator".
Ziel ist es, spielbasierte Ansätze durch gezielte Aktivitäten und Erfahrungen
dauerhaft als festen Bestandteil der Versorgung im gesamten NHS zu etablieren.
Zudem finanziert die Förderung die Qualifizierung von bis zu 1.000?Fachkräften
im Bereich der spezialisierten Versorgung. Die Jury würdigte insbesondere
Starlights Innovationskraft - einen Wert, den Allwyn und die Formula 1
gleichermaßen teilen - sowie die Skalierbarkeit des Projekts und sein Potenzial,
auch von anderen Organisationen übernommen zu werden.
Alastair Ruxton, Chief Impact Officer bei Allwyn UK und Jurymitglied des F1(®)
Allwyn Global Community Award, sagte:?Wir sind stolz darauf, der Starlight
Children's Foundation den F1(®) Allwyn Global Community Award zu verleihen. Als
Jurymitglieder haben uns ihr Innovationsgeist und ihr wegweisender Ansatz
beeindruckt, mit dem sie die traumatischen Folgen medizinischer Behandlungen für
viele Kinder gezielt angeht. Allwyn setzt sich mit Überzeugung für solche
mutigen, systemischen Veränderungen ein. Genau das zeigt, dass die Wirkung
unseres globalen Programms weit über die Rennstrecke hinausreicht."
Cathy Gilman, CEO von Starlight, sagte:?Wir freuen uns außerordentlich und
fühlen uns zutiefst geehrt, den F1(®) Allwyn Global Community Award
entgegennehmen zu dürfen. Krankenhäuser und medizinische Eingriffe können für
Kinder äußerst beängstigend und belastend sein. Unsere neue Rolle wird stationär
behandelten Kindern helfen, ihre Situation besser zu verstehen, mit ihr
umzugehen und ihren Heilungsprozess zu unterstützen. Diese großzügige Förderung
in Höhe von 100.000?EUR durch Allwyn bringt uns unserem Ziel einen entscheidenden
Schritt näher: Krankenhausaufenthalte für schwer kranke Kinder einfühlsamer und
Behandlungen schonender zu gestalten."
Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1 und Jurorin des F1(®) Allwyn Global
Community Award, ergänzte:?Wir bei Formula 1(®) wollen unsere Plattform gezielt
nutzen, um einen nachhaltigen Wandel in unseren lokalen Gemeinschaften
anzustoßen. Die Arbeit der Starlight Children's Foundation passt hervorragend zu
unseren übergeordneten Zielen im Bereich der gesellschaftlichen Wirkung.
Besonders überzeugt uns ihr Anspruch, komplexe Herausforderungen - etwa im
Gesundheitswesen - mit mutigen und innovativen Ansätzen anzugehen. Die neu
geschaffene Rolle des 'Health Play Practice Educator' bietet ein skalierbares
Modell mit langfristiger Wirkung."
Die Starlight Children's Foundation ist bereits die dritte gemeinnützige
Organisation, die 2026 mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet
wurde. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Programms im Jahr 2025 fiel im Mai der
Startschuss für die diesjährige Ausgabe. Die erste Auszeichnung ging beim
FORMULA 1(®) LENOVO GRAND PRIX DU CANADA an die kanadische Hilfsorganisation La
Tablée des Chefs. Gewürdigt wurde ihr wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von
Ernährungsunsicherheit: Die Organisation rettet Lebensmittel vor der
Verschwendung und verteilt daraus zubereitete Mahlzeiten an bedürftige Familien.
Erst vergangene Woche zeichnete Allwyn beim FORMULA 1(®) LENOVO AUSTRIAN GRAND
PRIX 2026 den österreichischen Verein Sindbad Mentoring aus. Die Förderung
unterstützt dessen Mission, Chancengleichheit für junge Menschen zu stärken, den
sozialen Aufstieg zu fördern und sie zu ermutigen, ihren beruflichen Traum zu
verwirklichen - insbesondere in den MINT-Fächern.
Im weiteren Verlauf der Saison werden bei den Grand Prix in den Niederlanden, in
Austin, Mexiko-Stadt und Las Vegas weitere gemeinnützige Organisationen
ausgezeichnet. Später im Jahr erhalten Formula 1(®)-Fans zudem die Möglichkeit,
über ihre Lieblingsinitiativen abzustimmen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel, die
Fans noch stärker in das Programm einzubinden.
Hinweise für Redakteure
*Starlight Cause of Trauma
(https://www.starlight.org.uk/assets/documents/Causes-of-trauma-from-childrens-
healthcare-PIHW-2025-report.pdf) Report 2025
Über Allwyn
Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit
Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie
vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext
Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,
indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für
gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-
Unterhaltungsangeboten konzentriert.
Die Allwyn Entertainment Ltd (Allwyn UK), eine eigenständige Tochtergesellschaft
der Allwyn AG, ist Betreiberin von The National Lottery im Vereinigten
Königreich.
Medienanfragen pr@allwyn.com (mailto:pr@allwyn.com)
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1 veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für
die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die
Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale
Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive
Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene
zu teilen.
Über die Formula 1(®)
Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste
Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene
Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der
Formula 1(®) und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula
One World Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty
Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock
der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1(®)-Logo,
Formula 1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB
und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem
Unternehmen der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.
Pressekontakte
Formula 1(®) Pressestelle
E-Mail: f1media@f1.com (mailto:f1media@f1.com)
T: @f1media
Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich
der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer
Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.
Über Starlight
Starlight (https://www.starlight.org.uk/) ist die führende gemeinnützige
Organisation im Vereinigten Königreich, die sich dafür einsetzt, das Spielen
fest in der medizinischen Versorgung von Kindern zu verankern. Spielen nimmt
Kindern die Angst vor medizinischen Behandlungen. Es stärkt ihre
Widerstandskraft und hilft ihnen, Behandlungen besser anzunehmen. Wir stellen
Spielmaterialien bereit, setzen uns für den Ausbau qualifizierter Spielangebote
im Gesundheitswesen ein und entwickeln gemeinsam mit pädiatrischen Fachkräften
bewährte Standards für die Praxis.
Das Problem ist Angst. Die Lösung ist Spielen. Es ist Zeit, das Spielen fest im
Klinikalltag zu verankern.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01194d47-e114-47fa-
b45a-eb0c0bcfbfc9
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