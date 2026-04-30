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30.04.2026 13:00:38
GNW-News: Startschuss für den 9. Digital China Summit in Fuzhou in der Provinz Fujian
^FUZHOU, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April wurde in Fuzhou,
Provinz Fujian, der 9. Digital China Summit eröffnet. Veranstaltet wird er
gemeinsam von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der Nationalen
Datenverwaltung, der Chinesischen Cyberspace-Verwaltung, dem Ministerium für
Industrie und Informationstechnologie sowie der Volksregierung der Provinz
Fujian.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5224/eng)
Unter dem Motto?Beschleunigung von Innovation und Entwicklung im Bereich
digitaler Technologien und Vertiefung des Aufbaus eines digitalen China" bietet
der diesjährige Gipfel ein Programm mit mehr als 50 Dialog- und
Austauschformaten. Im Rahmen der Veranstaltung finden zudem der?Digital China
Innovation Competition" und eine Erlebniszone vor Ort statt. Ergänzt wird das
Programm durch mehr als 100 begleitende Veranstaltungen, darunter die?Minjiang
Digital Night Talks".
Die Erlebniszone vor Ort ist in fünf Kernbereiche gegliedert, darunter?KI-
gestützte Innovation". Mehr als 100 interaktive Exponate geben dort Einblicke in
aktuelle Anwendungen datenbasierter Technologien in Bereichen wie Industrie und
Alltag.
Im Rahmen des Gipfels werden zentrale Meilensteine und Fortschritte beim Aufbau
eines digitalen China vorgestellt, darunter der?Digital China Development
Report (2025)", der?Digital China Development Index" sowie der?National Data
Resource Survey Report (2025)".
Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2018 in Fuzhou hat der Digital China
Summit über 1.000 Veranstaltungen ausgerichtet, nahezu 200 wichtige Richtlinien
veröffentlicht und mehr als 10.000 bahnbrechende Technologien und
Errungenschaften vorgestellt. In der Provinz Fujian haben sich über 3.000
Projekte im Bereich der digitalen Wirtschaft etabliert, mit einem
Investitionsvolumen von über 2 Billionen RMB.
Quelle: Secretariat of the Organizing Committee of the Digital China Summit
Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°
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