GNW-News: Startschuss für den 9. Digital China Summit in Fuzhou in der Provinz Fujian

^FUZHOU, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April wurde in Fuzhou,

Provinz Fujian, der 9. Digital China Summit eröffnet. Veranstaltet wird er

gemeinsam von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der Nationalen

Datenverwaltung, der Chinesischen Cyberspace-Verwaltung, dem Ministerium für

Industrie und Informationstechnologie sowie der Volksregierung der Provinz

Fujian.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5224/eng)

Unter dem Motto?Beschleunigung von Innovation und Entwicklung im Bereich

digitaler Technologien und Vertiefung des Aufbaus eines digitalen China" bietet

der diesjährige Gipfel ein Programm mit mehr als 50 Dialog- und

Austauschformaten. Im Rahmen der Veranstaltung finden zudem der?Digital China

Innovation Competition" und eine Erlebniszone vor Ort statt. Ergänzt wird das

Programm durch mehr als 100 begleitende Veranstaltungen, darunter die?Minjiang

Digital Night Talks".

Die Erlebniszone vor Ort ist in fünf Kernbereiche gegliedert, darunter?KI-

gestützte Innovation". Mehr als 100 interaktive Exponate geben dort Einblicke in

aktuelle Anwendungen datenbasierter Technologien in Bereichen wie Industrie und

Alltag.

Im Rahmen des Gipfels werden zentrale Meilensteine und Fortschritte beim Aufbau

eines digitalen China vorgestellt, darunter der?Digital China Development

Report (2025)", der?Digital China Development Index" sowie der?National Data

Resource Survey Report (2025)".

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2018 in Fuzhou hat der Digital China

Summit über 1.000 Veranstaltungen ausgerichtet, nahezu 200 wichtige Richtlinien

veröffentlicht und mehr als 10.000 bahnbrechende Technologien und

Errungenschaften vorgestellt. In der Provinz Fujian haben sich über 3.000

Projekte im Bereich der digitalen Wirtschaft etabliert, mit einem

Investitionsvolumen von über 2 Billionen RMB.

Quelle: Secretariat of the Organizing Committee of the Digital China Summit

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°