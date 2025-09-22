|
GNW-News: Startschuss für die 20. China International Mountain Outdoor Sports Open im Stadtbezirk Wulong der "Bergstadt" Chongqing
^CHONGQING, China, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 23. September
fanden die 20. China International Mountain Outdoor Sports Open im Stadtbezirk
Wulong der westchinesischen Metropole Chongqing statt, die als Chinas
?Bergstadt" bekannt ist.
Als internationales Sportevent der Klasse A für Berg- und Outdoorsport bot der
Wettkampf in diesem Jahr nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern zeigte
auch eindrucksvoll, wie eng Wulong Sport, Wirtschaft, Kultur und Tourismus
miteinander verknüpft.
Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich der Wettbewerb zu einem der weltweit
einflussreichsten Outdoor Cross Country Events entwickelt. Der Wettkampf ist
kontinuierlich gewachsen, das sportliche Niveau stetig gestiegen und seine
internationale Reichweite deutlich ausgeweitet worden. In diesem Jahr zog das
Event 35 Elite-Profiteams aus zahlreichen Ländern und Regionen an, darunter
China, Neuseeland und Australien.
Dank dieses erstklassigen Events konnte der Stadtbezirk Wulong die Integration
von?Sport + Tourismus" weiter vorantreiben und neue Impulse für die regionale
Entwicklung setzen.
In den vergangenen Jahren hat Wulong strategisch ein vielfältiges Angebot
entwickelt, um sich als landesweit führendes Outdoor-Sportziel zu etablieren.
Dieses Angebot reicht von Eis- und Schneetourismus über Polo bis hin zu
Gleitschirm- und Ultraleichtflügen sowie Wohnmobil-Camping. So wurde das Motto
eindrucksvoll umgesetzt:?Grüne Berge und klare Gewässer bilden die Kulisse,
Outdoor-Sport steht im Mittelpunkt, und die Region zieht daraus Nutzen."
Die Zahlen der Kultur- und Tourismuskommission von Wulong zeigen, dass der
Bezirk von Januar bis August 2025 insgesamt 34,94 Millionen Besucher
verzeichnete und dabei Tourismuseinnahmen von über 15 Milliarden Yuan erzielte.
Davon entfielen 6,4 Millionen Besuche und 2,7 Milliarden Yuan an Einnahmen auf
den Sporttourismus.
Als dauerhafter Austragungsort der China International Mountain Outdoor Sports
Open baut Wulong sein Outdoorsport-Ökosystem kontinuierlich aus - eine
Verbindung von Wettkämpfen, Freizeitangeboten und Konsummöglichkeiten,
unterstützt durch gezielte politische Maßnahmen, konkrete Projekte und die
Zusammenarbeit verschiedener Sektoren.
Zu den bisherigen Initiativen zählen der Wulong-Plan für die Outdoor-
Sportindustrie (2023-2030) sowie eine strategische Kooperation mit dem
Bergsport-Managementzentrum der chinesischen Generalverwaltung für Sport. Ziel
ist die gemeinsame Entwicklung eines Zentrums für Berg- und Outdoorsport.
Darüber hinaus hat die innovative Tourismuspass-Politik von Wulong
beeindruckende Ergebnisse erzielt: Von Januar bis August nutzten 337.500
Passinhaber die Möglichkeit, lokale Sehenswürdigkeiten zu besuchen, und führten
dabei 5,788 Millionen Besuche durch, was Ausgaben von 453,8 Millionen Yuan zur
Folge hatte. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.
Mit Blick in die Zukunft will Wulong die?Outdoor +"-Projekte weiter ausbauen
und dabei Bereiche wie?Outdoor + Tourismus",?Outdoor + Bildung" und?Outdoor +
Landwirtschaft" stärker integrieren. Geplant sind zudem die Erschließung von
Niedrigflug-Tourismusrouten und die Zusammenarbeit mit bekannten Attraktionen
wie Zhangjiajie, um einen?Lufttourismus-Korridor" zu schaffen. Ziel ist ein
nahtloser Konsumkreislauf, bei dem?Besucher nach Wettkämpfen reisen und
unterwegs einkaufen können."
Quelle: The 20th China International Mountain Outdoor Sports Open
Kontakt nur für Medien; Ansprechpartnerin: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°
