GNW-News: Stellar Alpina sichert sich 3,5 Mio. CHF für die Entwicklung detonationsbasierter Antriebssysteme für die Mobilität nach dem Raketenstart

^Das in Zürich ansässige Start-up entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für

Raketenantriebe (Rotating Detonation Rocket Engines, RDRE), um den Transfer

zwischen Umlaufbahnen schneller, kompakter und effizienter zu gestalten. Nur 82

Tage nach der Gründung hat Stellar Alpina Europas erste bekannte kommerzielle

RDRE-Hotfire-Kampagne abgeschlossen und damit ein Deep-Tech-Konzept in

außergewöhnlich kurzer Zeit in getestete Hardware umgesetzt. Die Pre-Seed-

Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Mio. CHF (ca. 4,5 Mip. USD) wird von

Founderful, dem führenden Pre-Seed-Risikokapitalfonds der Schweiz, unter

Beteiligung von LP&E angeführt.

Von links nach rechts: Rick Röthlisberger, Simi Y. Wespi, Victor Elliesen und

Patrick Egli, Gründer von Stellar Alpina.

Foto: Daniel Kunz, www.danielkunzphoto.com, Adliswil, Schweiz.

ZÜRICH, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellar Alpina, ein Schweizer Weltraum-

Startup mit Hauptsitz im Innovation Park Zürich, hat sich 3,5 Mio. CHF in einer

von Founderful angeführten Pre-Seed-Finanzierungsrunde gesichert. An der

Finanzierungsrunde beteiligt sind LP&E, eine Deep-Tech-Venture-Capital-

Gesellschaft, zu deren Portfolio unter anderem Beteiligungen an Isar Aerospace,

Quantum Systems und Impulse Space zählen, sowie ausgewählte strategische

Investoren aus dem Deep-Tech-Ökosystem. Nur 82 Tage nach der Gründung hat

Stellar Alpina bereits seine eigene Testinfrastruktur aufgebaut, in Betrieb

genommen und eine vollständige Triebwerkstestkampagne mit?Engine 0", seinem

ersten Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe, abgeschlossen. Die

Testreihe umfasste acht Detonations-Hotfires und lieferte Bildmaterial, das bis

zu fünf stabile Detonationswellen zeigt. Dies ist der europaweit erste bekannte

Meilenstein für kommerzielle RDRE-Hotfire-Tests. Dank der Finanzierung kann

Stellar Alpina nun dieses Momentum für die Entwicklung von Triebwerken nutzen,

die für die nächste Ära der Mobilität im Weltraum konzipiert sind.

DIE WELTRAUMWIRTSCHAFT TRITT IN EINE NEUE PHASE EIN

In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für den Zugang zum Orbit drastisch

gesunken. Raketenstarts werden häufiger, zuverlässiger und zugänglicher. Doch

wie so oft: Kaum ist eine Hürde genommen, zeigt sich schon das nächste

Hindernis.

Ein Satellitenbetreiber, der heute eine Nutzlast von der erdnahen Umlaufbahn in

die geostationäre Umlaufbahn befördern muss, ist auf Antriebsarchitekturen

angewiesen, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben. Betreibern, die

Servicearbeiten, Montagen oder Repositionierungen im All planen, stehen kaum

Systeme zur Verfügung, die auf die von ihren Missionen geforderte

Einsatzfrequenz und Flexibilität ausgelegt sind.

?Engine 0" von Stellar Alpina, Europas erstes kommerziell entwickeltes

Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe.

GESCHWINDIGKEIT ALS GRUNDPRINZIP

Stellar Alpina verkörpert genau die Entschlossenheit, die bahnbrechende

Technologien erfordern. Das Gründerteam hat seine Wurzeln bei ARIS (Akademische

Raumfahrt Initiative Schweiz). Dort arbeiteten sie an interdisziplinären

Raketenprojekten und entwickelten im Jahr 2024 das weltweit erste von

Studierenden gebaute Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe.

Jahrelang engagierte sich Mitgründer Simi Wespi in der Schweiz für die

Weiterentwicklung von RDRE-Technologien, obwohl er immer wieder auf Ablehnung

stieß. Doch statt sich von diesem Gegenwind entmutigen zu lassen, stellte er

innerhalb von ARIS ein eigenes Team zusammen und bewies die Tauglichkeit des

Konzepts.

Die Ingenieurskultur von Stellar Alpina basiert auf destruktiven, iterativen

Tests: Hardware bauen, zünden, zerstören, lernen, verbessern. In einem Bereich,

in dem Entwicklungszyklen oft in Jahrzehnten gemessen werden, ist die hohe

Umsetzungsgeschwindigkeit der entscheidende Wettbewerbsvorteil von Stellar

Alpina.

Dieser Ansatz ermöglichte es dem kleinen Gründerteam, den aktuellen Meilenstein

in einer beispiellosen Geschwindigkeit zu erreichen und wird auch die nächsten

Schritte prägen: umfassende Hotfire-Kampagnen mit verschiedenen

Triebwerkskonfigurationen, der Ausbau einer größeren Testinfrastruktur und die

Entwicklung des flugtauglichen Triebwerks.

?Engine 0" während des Hotfire-Tests.

Zitate

?Für die Weltraumwirtschaft geht es längst nicht mehr nur um die Frage, wie wir

in den Orbit gelangen. Die nächste Herausforderung ist die Mobilität nach dem

Start: der Transfer, die Neupositionierung und der Betrieb von Anlagen in

Umlaufbahnen mit höherer Energie, im cislunaren Raum und in komplexeren

Missionsarchitekturen. Wir sind davon überzeugt, dass der detonationsbasierte

Antrieb den dafür erforderlichen Durchbruch bringen kann, indem er

Raketentriebwerke kleiner, effizienter und leistungsfähiger macht. Stellar

Alpina schafft die Grundlage für Mobilität im Weltraum zwischen den Welten."

Victor Elliesen, Mibegründer, Stellar Alpina AG

?Mein Traum ist es, zu sehen, wie Schweizer Technologie die Weltraumforschung

ermöglicht und erweitert. Dafür brauchen wir echten unternehmerischen Tatendrang

und entschlossenes Handeln. Wir müssen die Macher unterstützen, die hart

arbeiten und persönliche Risiken eingehen, um diese ehrgeizigen Ziele

Wirklichkeit werden zu lassen. Stellar Alpina ist genau so ein Team!"

Thomas H. Zurbuchen, Prof. und Direktor ETH Zürich | Weltraum, NASA Head of

Science 2016-2022.

?Von der Gründung bis zum Hotfire-Test in weniger als drei Monaten. Das zeigt,

wie dieses Team arbeitet. Der Markt für orbitale Mobilität ist riesig,

unterversorgt und wächst schnell. Wir glauben, dass die Gründer von Stellar

Alpina das richtige Team sind, um ein wegweisendes Unternehmen aus der Schweiz

aufzubauen."

Alex Stöckl, Gründungspartner, Founderful

Hinweise für Redakteure

MEDIENMATERIAL IST HIER

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key=sngutay7psb79a6ypps2eaapt&st=566hshpw&dl=0) VERFÜGBAR

Über Stellar Alpina

Die Stellar Alpina AG ist ein 2026 gegründetes Schweizer Weltraum-Startup mit

Hauptsitz im Switzerland Innovation Park Zürich in Dübendorf. Das Unternehmen

entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für Raketenantriebe und orbitale

Transportsysteme für Mobilität im All, hochenergetische Transfers sowie

zukünftige Deep-Space-Infrastrukturen. Stellar Alpina wurde von vier Absolventen

von ARIS, der Akademischen Raumfahrt Initiative Schweiz, gegründet und nutzt

Detonationen, um die Infrastruktur für Mobilität im Weltraum aufzubauen.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b70b-ebb6-45da-aec0-

867b82e6cd21/de

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ed6e022-

964a-43ea-83e0-785304ad4be5/de

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/399f639c-6901-41df-be7a-

9e44efbaedde/de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher von Stellar Alpina: Victor Elliesen, victor.elliesen@stellar-alpina.chÂ°