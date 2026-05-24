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24.05.2026 07:31:38
GNW-News: Stoneshield Capital erwirbt 15 % der Anteile an Exolum von OMERS
^LUXEMBURG, May 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital hat heute
bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 15-prozentigen
Beteiligung an Exolum von OMERS unterzeichnet hat und damit seine seit Januar
2026 bestehende Beteiligung an dem Unternehmen ausbaut. Die verbleibenden 10 %
der rund 25-prozentigen Beteiligung von OMERS werden separat von einer weltweit
führenden Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 100
Milliarden Dollar erworben. OMERS ist gemeinsam mit seinen Investitionspartnern
seit 2016 an Exolum beteiligt. Die Bedingungen der Transaktionen werden nicht
bekannt gegeben.
Exolum ist ein weltweit tätiges Energielogistikunternehmen mit Hauptsitz in
Spanien, das sich auf den Transport, die Lagerung und den Vertrieb von
Raffinerieprodukten, Flüssiggütern und Flugkraftstoffen spezialisiert hat und
gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Energiewende
spielt. Exolum besitzt ein 4.000 km langes Fernleitungsnetz in Spanien und
betreibt ein weiteres 2.000 km langes Leitungsnetz im Vereinigten Königreich.
Das Unternehmen verfügt zudem über 68 Tanklager mit einer Kapazität von mehr als
11 Millionen Kubikmetern und beliefert weltweit über 48 Flughäfen - darunter
Heathrow, Gatwick, Stansted, Madrid, Barcelona, Lissabon, Lima und Charles de
Gaulle -, was es zu einer der weltweit führenden Infrastrukturplattformen für
Flugkraftstoffe macht. Exolum beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter
und erzielt einen Jahresumsatz von über 1,3 Mrd. Euro.
Felipe Morenés Botín und Juan Pepa, Mitbegründer von Stoneshield Capital,
erklären:?Exolum ist eine einzigartige HALO-Infrastrukturplattform mit
unersetzlichen strategischen Vermögenswerten, stabilen langfristigen Cashflows
und erheblichen Wachstumsmöglichkeiten, die mit der Entwicklung der globalen
Energiesysteme verbunden sind. Als bestehender Aktionär haben wir die
Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgt, darunter seine internationale
Expansion, seine operative Exzellenz und seine zunehmende Rolle bei der
Unterstützung der Energiewende. Die Aufstockung unserer Beteiligung und die
Übernahme eines aktiven Sitzes im Vorstand spiegeln unsere Überzeugung wider,
dass Exolum eine einzigartige Kombination aus der Qualität seiner
Immobilienbestände, seiner geografischen Reichweite und seiner strategischen
Bedeutung bietet, sowie unser Engagement, das Management dabei zu unterstützen,
die Position des Unternehmens als eine der führenden Energielogistikplattformen
Europas weiter zu stärken."
Luca Lupo, Senior Managing Director und Head of Europe bei OMERS Infrastructure,
sagt:?In den letzten zehn Jahren hat sich Exolum zu einem stärkeren,
diversifizierteren und zunehmend international ausgerichteten Unternehmen
entwickelt, das eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der
Energiewende spielt. Wir haben uns während unserer gesamten Beteiligungszeit
aktiv engagiert und sind stolz darauf, gemeinsam mit der Unternehmensleitung und
unseren Investitionspartnern das Wachstum, die Diversifizierung und die
Fortschritte des Unternehmens in Bereichen unterstützt zu haben, die mit
kohlenstoffarmen Kraftstoffen und der Energieinfrastruktur der Zukunft in
Verbindung stehen. Diese Transaktion spiegelt sowohl die Qualität des Geschäfts
als auch unseren disziplinierten Ansatz beim aktiven Portfoliomanagement und bei
der Kapitalumschichtung wider."
Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein,
vorbehaltlich bestimmter üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher
Genehmigungen.
Anmerkungen für Redakteure
* Stoneshield erwarb im Januar 2026 eine Beteiligung von 4,93 %. Nach
Abschluss dieser Transaktion wird der Gesamtanteil von Stoneshield an Exolum
bei etwa 20 % liegen.
* Nach Abschluss der Transaktion wird Stoneshield Capital drei der derzeitigen
Sitze von OMERS im Verwaltungsrat übernehmen. Der zweite Investor wird die
verbleibenden beiden übernehmen.
* Im Dezember 2025 schloss OMERS eine Refinanzierung seiner Beteiligung an
Exolum in Höhe von 770 Millionen Euro ab:
https://www.omersinfrastructure.com/news/omers-completes-refinancing-for-
its-stake-in-exolum.
Pressekontakte
Stoneshield Capital
Claudia Suárez
E: cs@stoneshieldcapital.com
T: +353 (0) 87 465 4410
OMERS
James Thompson
E: jathompson@omers.com
T: +44 (0) 7443 264 154
Über Stoneshield Capital
Stoneshield Capital wurde 2018 von Felipe Morenés Botín und Juan Pepa gegründet
und ist eine europaweit tätige Investmentgesellschaft für Sachwerte mit globaler
Ausrichtung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung führender,
operativer Plattformen in verschiedenen Sektoren, die von langfristigen,
strukturellen Wachstumstreibern profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von
mehr als 8 Milliarden Euro und einer rasch wachsenden Anlageplattform vereint
Stoneshield Anlageexpertise, aktives Vermögensmanagement und
Kapitalmarktkompetenz, um über Konjunkturzyklen hinweg beständige
risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Zum Portfolio des Unternehmens gehören Neinor Homes, einer der führenden
börsennotierten Wohnbauentwickler Spaniens; MiCampus, die größte Plattform für
Studentenwohnungen in Südeuropa; Solaria, eine der führenden Plattformen für
erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur in Europa; sowie Meliá, eine der
führenden Hotelplattformen in Europa.
Über OMERS Infrastructure
OMERS Infrastructure verwaltet weltweit Infrastrukturinvestitionen im Auftrag
von OMERS, dem leistungsorientierten Pensionsfonds für kommunale Bedienstete in
der Provinz Ontario, Kanada, sowie im Rahmen seines?Strategic Partnership
Program" für Drittinvestoren. OMERS Infrastructure verwaltet ein Vermögen von
rund 40,9 Milliarden kanadischen Dollar, einschließlich des im Auftrag von OMERS
und Dritten investierten Kapitals, in rund 30 Beteiligungen in Nordamerika,
Westeuropa, Indien und Australien sowie in verschiedenen Sektoren, darunter
Energie, Digitalwirtschaft und Verkehr. OMERS Infrastructure beschäftigt
Mitarbeiter in Toronto, New York, London, Amsterdam und Sydney.
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