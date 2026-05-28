GNW-News: Stoneshield Capital schließt überzeichneten Opportunity Fund IV mit Hard Cap von 1,5 Milliarden Euro

^LUXEMBURG, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital, eine führende

europäische Investmentgesellschaft, die auf den Aufbau und die Skalierung von

Plattformen im Bereich Real Assets spezialisiert ist, gab heute den endgültigen

Abschluss des Stoneshield Opportunity Fund IV bekannt. Der Fonds erreichte sein

Hard Cap von insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Kapitalzusagen (ohne Co-

Investments) und übertraf damit sein ursprüngliches Ziel von 1,0 Milliarden

Euro. Der Fonds wurde innerhalb von sechs Monaten geschlossen und erreichte das

doppelte Volumen seines Vorgängerfonds. Dies unterstreicht die Stärke von

Stoneshields differenzierter Investmentstrategie, seiner institutionellen

Plattform und seiner Erfolgsbilanz in der Umsetzung. Besonders bemerkenswert war

das Tempo der Kapitalaufnahme im aktuellen Marktumfeld, in dem Immobilienfonds

laut Preqin weltweit durchschnittlich 17 Monate bis zum Abschluss benötigen.

Der Fonds war deutlich überzeichnet; die Gesamtnachfrage überstieg 2,0

Milliarden Euro. Die Kapitalbeschaffung wurde durch die starke Unterstützung der

bestehenden globalen Limited Partners von Stoneshield mit einer Re-Up-Rate von

100 % getragen. Zudem wurde sie durch Zusagen einer ausgewählten Gruppe neuer

globaler Investoren erweitert, darunter führende Staatsfonds, globale Berater,

Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Stiftungen, Family Offices

und öffentliche Stiftungen aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Der Fund IV wird kontrollorientierte Investments in europäische Real Assets und

damit verbundene Unternehmensplattformen verfolgen und dabei den Besitz der

zugrunde liegenden Vermögenswerte als Grundlage für den Aufbau und die

Skalierung operativer Unternehmen nutzen. Der Fonds konzentriert sich auf

Sektoren, die von strukturellen Wachstumstreibern, Angebotsengpässen und

operativer Komplexität profitieren, darunter Energieinfrastruktur, Wohnen,

studentisches Wohnen, Hotellerie und kritische Infrastruktur. Bis heute hat der

Fund IV seine Erstinvestitionen abgeschlossen. Dazu gehören ein 150-Millionen-

Euro-Joint-Venture mit Neinor Homes zur Entwicklung des größten Premium-

Wohnprojekts, das in den letzten Jahren in Marbella gestartet wurde; eine

Beteiligung von 9,5 % an Meliá Hotels International, wodurch Stoneshield zum

zweitgrößten Anteilseigner des Unternehmens wurde und einen Sitz im

Verwaltungsrat einer der führenden europäischen Hotelplattformen erhielt; sowie

der Erwerb einer 15%igen Beteiligung an Exolum, einer der führenden europäischen

Plattformen für Energielogistik und kritische Infrastruktur für Biokraftstoffe.

Die Managing Partners von Stoneshield, Felipe Morenés Botín und Juan Pepa,

erklärten:?Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer bestehenden

und neuen Investoren. Mit ihrem Engagement bringen sie ihr Vertrauen in

Stoneshields differenzierten Ansatz für europäische Real Assets zum Ausdruck.

Unsere Strategie besteht darin, einen US-amerikanischen Private-Equity-Ansatz in

Europa umzusetzen und dort zu investieren, wo der Besitz von Sachwerten,

operative Kompetenz und unternehmerische Komplexität zusammenkommen und wo

disziplinierte Due-Diligence-Prüfungen und Umsetzungskompetenz

überdurchschnittlichen Wert freisetzen können. Fund IV verschafft uns die

notwendige Größe, um diese Strategie weiter umzusetzen: durch die Identifikation

proprietärer Investmentchancen, die Skalierung von Plattformen rund um

hochwertige Vermögensbestände sowie die aktive Zusammenarbeit mit

Managementteams, um Wachstum durch operative Verbesserungen und strategische

Neupositionierung freizusetzen. Europa ist nach wie vor ein äußerst attraktiver

Markt für Investoren, die lokalen Zugang mit institutioneller Umsetzung und

einer kontrollorientierten Eigentümermentalität verbinden können."

PJT Park Hill und die UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater und

Platzierungsagenten für Stoneshield.

Über Stoneshield Capital

Stoneshield Capital ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit

einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat

seinen Sitz in Luxemburg und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 30

Investment-Experten in europäischen Städten wie Madrid, Lissabon und Dublin

sowie über 30.000 Mitarbeiter in seinen Portfoliounternehmen.

Stoneshield wurde 2018 von Juan Pepa und Felipe Morenés Botín (den?Managing

Partners") gegründet, um langfristige Chancen im Bereich Real Assets und Private

Equity in Europa durch einen plattformgesteuerten Investmentansatz zu nutzen.

Stoneshield wurde kürzlich unter die Top 100 der weltweiten Fundraising-

Franchises von PERE gewählt.

Hinweise für Redakteure:

1. Stoneshield Capital tritt dem Verwaltungsrat von Meliá Hotels International

bei (https://www.globenewswire.com/news-

release/2026/05/07/3290322/0/en/stoneshield-capital-joins-meli%C3%A1-hotel-

international-s-board-of-directors.html)

2. Stoneshield Capital erwirbt 15%-Beteiligung an Exolum von OMERS

(https://www.globenewswire.com/news-

release/2026/05/22/3300241/0/en/stoneshield-capital-to-acquire-15-stake-in-

exolum-from-omers.html)

3. Neinor Homes und Stoneshield Capital starten Partnerschaft über 150

Millionen Euro zur Entwicklung eines Premium-Wohnprojekts in Marbella

(https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-homes-and-stoneshield-capital-

launch-150mn-partnership/)

Medienkontakte

Claudia Suárez

E-Mail: cs@stoneshieldcapital.com (mailto:cs@stoneshieldcapital.com)

Tel.: +353 (0) 87 465 4410

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f14ac2ad-4cee-4472-8d2d-

ac58fdef4c2e

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94dacde-674b-4a0f-b68e-

436f8167bd92

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