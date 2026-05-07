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07.05.2026 18:04:39
GNW-News: Stoneshield Capital zieht in den Verwaltungsrat von Meliá Hotels International ein
^LUXEMBURG, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital ist mit einem
Anteil von 9,5 Prozent zweitgrößter Aktionär der Meliá Hotels International
(?Meliá"). Zudem wurde Juan Pepa, Mitgründer von Stoneshield, in den
Verwaltungsrat von Meliá berufen.
Die Berufung unterstreicht die langfristige Ausrichtung von Stoneshield als
Kernaktionär sowie das Bestreben, die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase
des Unternehmens durch disziplinierte Kapitalallokation und enge strategische
Zusammenarbeit mit dem Management aktiv zu begleiten.
Meliá mit Sitz in Spanien verfügt über ein Portfolio von mehr als 400 Hotels an
attraktiven, internationalen Standorten in Metropolen und Ferienregionen, die
sich bereits in Betrieb befinden oder in der Entwicklung sind. Damit hat sich
das Unternehmen als eine der führenden Hospitality-Plattformen Europas etabliert
und verbindet hochwertige Immobilien im Eigenbestand mit einem
kapitaleffizienten Management- und Franchisegeschäft.
Die Beteiligung steht im Einklang mit der Strategie von Stoneshield Capital,
sich an führenden Real-Assets-Plattformen zu beteiligen, die von langfristigen,
strukturellen Wachstumstrends profitieren und durch aktives Eigentum, eine
optimierte Kapitalstruktur sowie operative Exzellenz nachhaltigen und
skalierbaren Shareholder Value ermöglichen.
Felipe Morenés Botín, Mitgründer von Stoneshield Capital, sagt:
?Der Tourismussektor zählt langfristig zu den weltweit stärksten, strukturellen
Wachstumsbranchen. Meliá und die Familie Escarrer haben wiederholt bewiesen,
dass sie sich erfolgreich an veränderte Marktbedingungen anpassen und eine
international anerkannte Hospitality-Plattform aufbauen können. Wir freuen uns
auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und dem Management
unter der Führung von Gabriel Escarrer, um das weitere internationale Wachstum
und die langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu unterstützen."
Juan Pepa, Mitgründer von Stoneshield Capital, fügt hinzu:
?Meliá verbindet hochwertige Immobilien mit einer führenden globalen
Betreiberplattform - eine Kombination, in der Stoneshield über umfassende
Erfahrung in der Wertsteigerung verfügt. Wir sehen erhebliches Potenzial, die
Marktposition des Unternehmens durch aktives Kapitalmanagement, operative
Exzellenz und eine disziplinierte Expansion weiter zu stärken."
Gabriel Escarrer, Chairman und CEO von Meliá Hotels International, erklärt:
?Wir freuen uns sehr, Stoneshield als neuen Großaktionär begrüßen zu dürfen -
einen Partner, dessen Erfolgsbilanz, strategische Weitsicht und langfristige
Ausrichtung auf Wertschöpfung unsere strategische Ausrichtung eindrucksvoll
bestätigen. Gemeinsam mit unserem überwiegend unabhängig besetzten
Verwaltungsrat schafft dies eine zusätzliche solide Grundlage für Resilienz und
nachhaltigen, langfristigen Erfolg, der bereits vom Markt honoriert wird."
Juan Pepa und Felipe Morenés Botín, Mitgründer und Managing Partners von
Stoneshield Capital
Über Stoneshield Capital
Stoneshield Capital wurde 2018 von Felipe Morenés Botín und Juan Pepa gegründet
und ist eine europaweit tätige Investmentgesellschaft für Sachwerte mit globaler
Ausrichtung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung führender,
operativer Plattformen in verschiedenen Sektoren, die von langfristigen,
strukturellen Wachstumstreibern profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von
über 6 Milliarden Euro und einer dynamisch wachsenden Investmentplattform
kombiniert Stoneshield Investmentexpertise, aktives Asset Management und
Kapitalmarktkompetenz, um über Marktzyklen hinweg stabile, risikoadjustierte
Renditen zu erzielen.
Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem Neinor Homes, einer der
führenden börsennotierten Projektentwickler im spanischen Wohnungsbau, sowie
MiCampus, die größte Plattform für studentisches Wohnen in Südeuropa. Darüber
hinaus engagiert sich Stoneshield in strategischen Beteiligungen wie Solaria,
einem führenden, europäischen Entwickler im Bereich erneuerbare Energien, sowie
Exolum, einem internationalen Betreiber von Energie-Logistikinfrastruktur.
Kontakt
Claudia Suárez
Head of Marketing and Corporate Affairs
+353 (87) 465 4410
cs@stoneshieldcapital.com (mailto:cs@stoneshieldcapital.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78d21106-dfa0-4104-8e88-
de781f3fe126
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