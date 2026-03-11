GNW-News: Strahlende Aussichten für das Heimkino: Dangbei läutet den Frühling mit exklusivem Spring Sale ein

^Zahlreiche Premium-Projektoren im Aktionszeitraum deutlich reduziert - Rabatte

von bis zu 25 % auf Amazon

BERLIN, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Passend zum Frühlingserwachen und den

länger werdenden Tagen startet Dangbei

Bereich smarter Projektionstechnologie, seinen großen Spring Sale: Im

Aktionszeitraum vom 11. bis zum 16. März profitieren Heimkino-Fans von

Preisnachlässen von bis zu 25 % auf ausgewählte Projektoren. Ob leistungsstarkes

Premium-Heimkino, flexible Laserprojektion oder kompaktes Alltagsmodell - die

Angebote bieten für jede Anforderungen die passende Lösung.

Im Rahmen der Aktion sind die folgenden Produkt-Highlights bei Amazon zu

attraktiven Sonderpreisen erhältlich:

Der Dangbei MP1 Max - Reduziert von 1.999 EUR auf 1.499 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX) (25 % Rabatt)

Als Premium-Modell im Portfolio liefert der MP1 Max besonders helle,

farbintensive Bilder und kraftvollen Sound. Er eignet sich für große

Projektionsflächen und bietet echtes Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden.

Der Dangbei DBOX02 - Reduziert von 1.599 EUR auf 1.199 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN) (25 % Rabatt)

Der DBOX02 ist ein leistungsstarker 4K-Laserprojektor mit hoher Helligkeit und

präziser Farbdarstellung. Dank intelligenter Bildanpassung und moderner Smart-

Funktionen eignet er sich ideal für anspruchsvolle Heimkino-Setups mit großem

Bildformat.

Der Dangbei DBOX02 Pro - Reduziert von 1.299 EUR auf 999 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) (ca. 23 % Rabatt)

Mit seiner optimierten Bildverarbeitung und hohen Spitzenhelligkeit richtet sich

der DBOX02 Pro an Heimkino-Enthusiasten, die Wert auf gestochen scharfe 4K-

Projektion und starke Performance legen.

Der Dangbei Atom - Reduziert von 739 EUR auf 629 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0CL4QGM1B?th=1) (ca. 15 % Rabatt)

Der besonders kompakte Laserprojektor überzeugt durch modernes Design, flexible

Einsatzmöglichkeiten und eine schnelle Einrichtung. Perfekt für Nutzer, die

hochwertige Projektionen im mobilen Format benötigen.

Das Dangbei Atom Bundle - Reduziert von 799 EUR auf 679 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0D17VDS2B?th=1) (15 % Rabatt)

Das Atom Bundle kombiniert den kompakten Laserprojektor mit einem passenden

Stativ und bietet damit eine komfortable Komplettlösung für flexibles Heimkino -

zuhause oder unterwegs.

Der Dangbei Freedo - Reduziert von 499 EUR auf 399 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B) (20 % Rabatt)

Der Freedo ist ein tragbarer Smart-Projektor mit integriertem Akku und robustem

Design. Ideal für frühlingshafteFil mabende im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder

im Garten - ganz ohne feste Stromquelle.

Der Dangbei N2 mini - Reduziert von 219 EUR auf 179 EUR

(https://www.amazon.de/dp/B0DXVKH3PN) (ca. 18 % Rabatt)

Der N2 mini ist ein kompakter Einstiegsprojektor für den Alltag. Ob seiner

einfachen Bedienung und den smarten Funktionen ist er ideal für kleinere Räume,

das Schlafzimmer oder als vielseitiger Zweitprojektor.

Frühlings-Upgrade fürs Heimkino

Mit hochauflösender Projektion, moderner Laser-Technologie und intuitiven Smart-

Features bieten die Projektoren von Dangbei vielfältige Möglichkeiten, Filme,

Serien und Live-Events in beeindruckender Größe und Klarheit zu erleben. Der

Spring Sale vom 11. bis zum 16. März ist nun die perfekte Gelegenheit, das

eigene Heimkino rechtzeitig zum Start in die helle Jahreszeit aufzurüsten - zu

besonders attraktiven Konditionen.

ÜBER DANGBEI

Dangbei ist ein führender Anbieter intelligenter Premium-Unterhaltungslösungen,

der sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Diese

werden von über 200 Millionen Nutzern weltweit geschätzt und bieten

beeindruckende Bilder sowie immersiven Klang und verwandeln Räume in lebendige

Zentren für Unterhaltung, Arbeit und Leben.

Dangbei ist führend im Bereich der Software für große Bildschirme und bietet

eine umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek in den Bereichen Unterhaltung,

Gesundheit, Bildung und Produktivität. Erfahren Sie mehr unter de.dangbei.com

(https://de.dangbei.com/).

