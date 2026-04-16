GNW-News: Studie deckt "Vertrauenslücke" auf, die die Einführung agentischer KI gefährdet: 66% der Unternehmen halten Echtzeitdaten für unverzichtbar

^PALO ALTO, Kalifornien, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,

hat heute die Ergebnisse des?AI Trust Gap Report" veröffentlicht - einer

umfassenden globalen Studie, die zeigt, dass die nächste Entwicklungsstufe der

künstlichen Intelligenz, Agentic AI, mit einer kritischen Vertrauenskrise

konfrontiert ist.

Da sich KI von passiven Chatbots hin zu Agenten entwickelt, die eigenständig

Entscheidungen treffen und operative Workflows auslösen können, gewinnt die

Datengenauigkeit weiter an Bedeutung. Die Studie zeigt jedoch, dass technische

Hürden diese Initiativen ausbremsen:

* Die Suche nach Kontext: 63?% der Unternehmen nennen das Auffinden relevanter

Daten im jeweiligen Geschäftskontext als ein wesentliches Hindernis für den

KI-Einsatz.

* Der Bedarf an Echtzeitdaten: 66?% der Befragten geben an, dass KI-Daten in

Echtzeit verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten.

* Das Sicherheitsparadoxon: 67?% haben Schwierigkeiten, systemübergreifend

einheitliche Sicherheits- und Zugriffskontrollen aufrechtzuerhalten - eine

zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb agentischer Systeme.

* Umfang und Komplexität: Die durchschnittliche KI-Initiative greift

inzwischen auf mehr als 400 Datenquellen zu, wobei 20?% der Unternehmen mehr

als 1.000 Quellen verwalten.

* Leistungsengpässe: Fast 60?% der Befragten berichten von Herausforderungen

bei der Performance-Optimierung für die rechenintensiven Workloads groß

angelegter KI-Anwendungen.

?KI entwickelt sich rasch von Systemen, die lediglich Fragen beantworten, hin zu

Systemen, die eigenständig handeln, und dieser Wandel verändert die

Datenanforderungen grundlegend", so Dominic Sartorio, Vice President of Product

Marketing bei Denodo.?Wenn ein KI-Agent ein Geschäftsergebnis auslöst, ist kein

Platz für veraltete oder unkontrollierte Daten. Um agentische KI sicher

skalieren zu können, müssen Unternehmen statische Datensilos hinter sich lassen

und stattdessen auf eine Grundlage aus aktuellen, kontrollierten und

kontextbezogenen Informationen setzen."

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die?Vertrauenslücke" kein Versagen der

KI-Modelle ist, sondern vielmehr ein Spiegel der zugrunde liegenden

Datenarchitektur. Damit Unternehmen den Übergang von experimenteller KI zu

skalierter Automatisierung schaffen können, müssen sie die Kluft zwischen

fragmentierten Datenbeständen und den Echtzeitanforderungen agentischer Systeme

schließen.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie im AI Trust Gap Report

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/ai-trust-gap-report) von

Arlington Research.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345?% und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Pressekontakte

pr@denodo.com

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