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16.04.2026 16:15:38
GNW-News: Studie deckt "Vertrauenslücke" auf, die die Einführung agentischer KI gefährdet: 66% der Unternehmen halten Echtzeitdaten für unverzichtbar
^PALO ALTO, Kalifornien, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,
hat heute die Ergebnisse des?AI Trust Gap Report" veröffentlicht - einer
umfassenden globalen Studie, die zeigt, dass die nächste Entwicklungsstufe der
künstlichen Intelligenz, Agentic AI, mit einer kritischen Vertrauenskrise
konfrontiert ist.
Da sich KI von passiven Chatbots hin zu Agenten entwickelt, die eigenständig
Entscheidungen treffen und operative Workflows auslösen können, gewinnt die
Datengenauigkeit weiter an Bedeutung. Die Studie zeigt jedoch, dass technische
Hürden diese Initiativen ausbremsen:
* Die Suche nach Kontext: 63?% der Unternehmen nennen das Auffinden relevanter
Daten im jeweiligen Geschäftskontext als ein wesentliches Hindernis für den
KI-Einsatz.
* Der Bedarf an Echtzeitdaten: 66?% der Befragten geben an, dass KI-Daten in
Echtzeit verfügbar sein müssen, um als vertrauenswürdig zu gelten.
* Das Sicherheitsparadoxon: 67?% haben Schwierigkeiten, systemübergreifend
einheitliche Sicherheits- und Zugriffskontrollen aufrechtzuerhalten - eine
zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb agentischer Systeme.
* Umfang und Komplexität: Die durchschnittliche KI-Initiative greift
inzwischen auf mehr als 400 Datenquellen zu, wobei 20?% der Unternehmen mehr
als 1.000 Quellen verwalten.
* Leistungsengpässe: Fast 60?% der Befragten berichten von Herausforderungen
bei der Performance-Optimierung für die rechenintensiven Workloads groß
angelegter KI-Anwendungen.
?KI entwickelt sich rasch von Systemen, die lediglich Fragen beantworten, hin zu
Systemen, die eigenständig handeln, und dieser Wandel verändert die
Datenanforderungen grundlegend", so Dominic Sartorio, Vice President of Product
Marketing bei Denodo.?Wenn ein KI-Agent ein Geschäftsergebnis auslöst, ist kein
Platz für veraltete oder unkontrollierte Daten. Um agentische KI sicher
skalieren zu können, müssen Unternehmen statische Datensilos hinter sich lassen
und stattdessen auf eine Grundlage aus aktuellen, kontrollierten und
kontextbezogenen Informationen setzen."
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die?Vertrauenslücke" kein Versagen der
KI-Modelle ist, sondern vielmehr ein Spiegel der zugrunde liegenden
Datenarchitektur. Damit Unternehmen den Übergang von experimenteller KI zu
skalierter Automatisierung schaffen können, müssen sie die Kluft zwischen
fragmentierten Datenbeständen und den Echtzeitanforderungen agentischer Systeme
schließen.
Laden Sie den vollständigen Bericht herunter.
Die vollständigen Ergebnisse finden Sie im AI Trust Gap Report
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/ai-trust-gap-report) von
Arlington Research.
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345?% und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Pressekontakte
pr@denodo.com
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