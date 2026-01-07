Synchronoss Technologies Aktie

Synchronoss Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2QD / ISIN: US87157B1035

07.01.2026 07:00:38

GNW-News: Synchronoss präsentiert auf der CES2026 seine erweiterte Personal-Cloud-Plattform und die Dynamik von Capsyl, verbunden mit einem Ausblick auf neue...

^BRIDGEWATER, New Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss

Technologies, Inc. (?Synchronoss") (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender

Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Lösungen, gab heute auf der

CES 2026 in Las Vegas die Erweiterung der Funktionen seiner White-Label-

Plattform Synchronoss Personal Cloud bekannt. Das Unternehmen hebt außerdem die

anhaltende Dynamik seiner schlüsselfertigen Personal-Cloud-Lösung Capsyl hervor

und gibt einen Ausblick auf eine neue ereignisbasierte digitale Erfahrung, die

sich auf gemeinsame Momente und Gruppeninteraktion konzentriert.

Erweiterte Funktionen der Personal-Cloud-Plattform von Synchronoss

Auf der CES präsentiert Synchronoss neue Verbesserungen seiner White-Label-

Personal-Cloud-Plattform, die Betreibern und Marken dabei helfen soll, sichere,

skalierbare und differenzierte Cloud-Dienste anzubieten. Die Updates stärken das

Kern-Content-Management, die geräteübergreifende Sicherung und Synchronisierung

sowie die Cloud-Intelligenz und führen gleichzeitig verbesserte Datenschutz- und

Sicherheitskontrollen ein, wie z. B. gesperrte Ordner für sensible Inhalte,

granulare Zugriffs- und Freigabeberechtigungen sowie integrierte

Dokumentenscanfunktionen für die sichere Speicherung physischer Dokumente.

Dynamik und Marktexpansion von Capsyl

Synchronoss hebt außerdem die kontinuierlichen Fortschritte von Capsyl hervor,

seiner gehosteten und vollständig verwalteten Personal-Cloud-Lösung, die für die

schnelle Bereitstellung durch Dienstanbieter und Verbrauchermarken entwickelt

wurde. Capsyl bietet sofort einsatzbereite Premium-Funktionen für die

persönliche Cloud, darunter geräteübergreifender Zugriff, kuratierte

Erinnerungen und KI-gestützte Content-Tools, bei minimaler Komplexität im

Betrieb.

Ein Jahr nach der erfolgreichen Markteinführung expandiert Capsyl über seinen

ursprünglichen mobilen Fußabdruck hinaus und unterstützt nun zusätzliche

Zugriffstypen und Anwendungsfälle im Bereich Verbraucherschutz, darunter festes

Breitband und integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Erweiterung ermöglicht

umfassendere Erfahrungen für Haushalte und den Einsatz mehrerer Geräte und

spiegelt die wachsende Nachfrage nach schlüsselfertigen Cloud-Diensten wider,

die Premium-Funktionen, Lokalisierung und eine schnelle Markteinführung

kombinieren.

Vorschau auf eine neue ereignisbasierte Gruppen-Erlebnis-App

Zusätzlich zu den Plattform-Updates und der kommerziellen Dynamik bietet

Synchronoss eine erste Vorschau auf ein neues Cloud-basiertes Konzept, das auf

Ereignisse und Gruppen-Erlebnisse ausgerichtet ist. Das auf der Cloud-Plattform

von Synchronoss aufbauende Konzept führt ereignisspezifische Cloud-Bereiche ein,

in denen Fotos, Videos und verwandte Inhalte an einem Ort zusammengeführt

werden, sodass Nutzer Inhalte zu Reisen, Feiern, Live-Events oder

Gruppenaktivitäten einfach beitragen, abrufen und erneut ansehen können.

Das Erlebnis wird derzeit für den Direktvertrieb an Endkunden sowie für die

zukünftige Distribution oder Integration über strategische Partner geprüft. Die

Vorschau veranschaulicht, wie sich die persönliche Cloud über statischen

Speicher hinaus weiterentwickeln kann, um die Art und Weise, wie Menschen

gemeinsame Erlebnisse erfassen, organisieren und erinnern, besser zu

unterstützen und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards zu

gewährleisten.

?Auf der diesjährigen CES zeigen wir, wie Synchronoss die Grundlage seiner

Cloud-Plattform weiter stärkt und gleichzeitig ihre Nutzungs- und

Erlebnismöglichkeiten erweitert", so Jeff Miller, President und CEO von

Synchronoss Technologies.?Von verbesserter Sicherheit und Intelligenz auf

unserer gesamten Plattform über die wachsende Dynamik unserer Capsyl-Lösung bis

hin zur Vorschau auf neue Möglichkeiten, wie die Cloud gemeinsame Erlebnisse

unterstützen kann, konzentrieren wir uns darauf, unseren Partnern dabei zu

helfen, ihren Kunden vertrauenswürdige und sinnvolle Dienste anzubieten."

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von

Personal-Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle

Verbindungen zu ihren Abonnenten aufzubauen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform

vereinfacht Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung durch künstliche

Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Funktionen.

Dies führt zu verbesserten Umsatzströmen, geringeren Ausgaben und einer

schnelleren Markteinführung. Millionen von Kunden vertrauen Synchronoss, wenn es

darum geht, ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte zu

schützen. Entdecken Sie unter www.synchronoss.com (http://www.synchronoss.com/),

wie unsere Cloud-basierten Lösungen die Art und Weise neu definieren, wie Sie

mit Ihrer digitalen Welt in Verbindung bleiben.

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com)

Anlegerkontakt:

Ryan Gardella

ICR INC.

ryan.gardella@icrinc.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=n8iGQovB0heDDjj8n_4ucAEH7-

c93b0jY0jFHtuZlOZXDLnM0Fd2ZMf1twaEB1mhP5f0k1sHM2CgZlnKSg4QCpIhZOdYMhSwBqrVKknZa9

BNUP-yHkoH7uKX6GYuSbKY)

Â°

