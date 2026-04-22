|
22.04.2026 19:13:38
GNW-News: Syngenta setzt Tetra OS ein, um wissenschaftliche Entdeckungen durch Datenautomatisierung im industriellen Maßstab zu beschleunigen
^BOSTON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TetraScience
(https://www.tetrascience.com/), das auf wissenschaftliche Daten und KI
spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass Syngenta sich für Tetra OS
entschieden hat, um die digitale Automatisierung und Datentransformation in
seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Pflanzenschutz voranzutreiben.
Dieser Schritt soll den manuellen, ad-hoc-basierten Datenaustausch sowie die
manuelle Übertragung von Daten beseitigen, die in der Vergangenheit die
wissenschaftliche Entscheidungsfindung verlangsamt haben.
Syngenta wird die Tetra Scientific Data Foundry einsetzen, um Analysedaten aus
einer Vielzahl von Analyse- (einschließlich Chromatographie und
Massenspektrometrie) und Charakterisierungssystemen zu zentralisieren und zu
harmonisieren. Die Foundry wandelt die Rohdaten der Messgeräte in ein
standardisiertes, KI-fähiges Format um. Durch die Verknüpfung isolierter
Datenquellen zu einem einzigen, durchsuchbaren?wissenschaftlichen Gedächtnis"
wird ein hochwertiger Datenaustausch mit nachgelagerten Tools und Anwendungen
ermöglicht.
Tetra Sciborgs, ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren, das an der
Schnittstelle von Wissenschaft, Daten und KI tätig ist, wird vor Ort eingesetzt,
um Syngenta bei der Umsetzung, Einführung und kontinuierlichen Verbesserung zu
begleiten. Sciborgs sorgen dafür, dass Architektur zur Kultur wird, indem sie
Entwürfe in die tägliche Praxis umsetzen und bewährte Verfahren
standortübergreifend verankern.
Diese Zusammenarbeit unterstützt das Bestreben von Syngenta, ein flexibles,
funktionsübergreifendes Ökosystem zur Automatisierung der Datenerfassung
aufzubauen, das eine gleichbleibende Datenqualität gewährleistet, die Gewinnung
von Erkenntnissen beschleunigt und Innovationen in Forschung und Entwicklung
standortübergreifend vorantreibt.
?Um eine durchgängige Datenautomatisierung in unserer gesamten Forschungs- und
Entwicklungsorganisation zu erreichen, benötigen wir eine einheitliche Grundlage
- eine, die Datensilos beseitigt, Laborressourcen und -systeme miteinander
vernetzt und wissenschaftliche Rohdaten in zugängliche, umsetzbare Erkenntnisse
umwandelt, um die Zukunft unserer Forschung voranzutreiben", sagte Claudio
Battilocchio, Digital Automation Lead R&D bei Syngenta.?Die von TetraScience
bereitgestellten Funktionen bilden diese Grundlage und ermöglichen es uns, Daten
in unserem gesamten Forschungs- und Entwicklungsbereich in großem Maßstab zu
standardisieren und zu harmonisieren. Solche Fähigkeiten sind von grundlegender
Bedeutung für die Art und Weise, wie wir die Forschung und Entwicklung neu
gestalten - indem wir das Tempo und die Qualität wissenschaftlicher Entdeckungen
steigern, die Produktivität im Datenmanagement verbessern und letztlich unsere
Fähigkeit stärken, Innovationen zu entwickeln, die Landwirten dabei helfen, eine
wachsende Weltbevölkerung zu ernähren."
?Die Wissenschaft ist in einer handwerklichen Vergangenheit gefangen -
fragmentierte Daten, maßgeschneiderte Integrationen und manuelle Arbeitsabläufe,
die nicht skalierbar sind", sagte Patrick Grady, CEO von TetraScience.?Syngenta
ist sich bewusst, dass die Zukunft den Organisationen gehört, die bereit sind,
ihre wissenschaftliche Dateninfrastruktur zu industrialisieren. Durch den
Einsatz unserer Data Foundry steigert Syngenta die Effizienz und schafft die
Grundlage für eine neue Ära der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung."
Die Umsetzung umfasst das Hosting der Plattform, Wartungsunterstützung sowie
TetraU-Schulungen für Wissenschaftler und IT-Teams von Syngenta, um die
Einführung zu beschleunigen und internes Fachwissen aufzubauen. TetraScience und
Syngenta beabsichtigen gemeinsam, eine wiederverwendbare Daten- und KI-Plattform
zu schaffen, die künftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie
Qualitätssicherungsmaßnahmen im gesamten Unternehmen unterstützen und so das
Tempo wissenschaftlicher Entdeckungen beschleunigen soll.
Über TetraScience
TetraScience ist das auf wissenschaftliche Daten und KI spezialisierte
Unternehmen, das Tetra OS entwickelt, das Betriebssystem für wissenschaftliche
Intelligenz. Tetra OS vereint Data Foundry, Use Case Factory, Tetra AI und
Sciborgs in einer einzigen, KI-nativen Plattform. Zusammen verwandeln diese
Funktionen fragmentierte wissenschaftliche Daten und Arbeitsabläufe in
strukturierte, wiederverwendbare und sich ergänzende Erkenntnisse, die sich über
Forschung, Entwicklung und Produktion erstrecken. TetraScience genießt das
Vertrauen führender Biopharma-Unternehmen und Partner aus dem Ökosystem,
darunter NVIDIA, Thermo Fisher Scientific, Databricks, Snowflake, Google und
Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter tetrascience.com
(https://tetrascience.com/).
Kontakt: pr@tetrascience.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.