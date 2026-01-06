GNW-News: Tabnine gewinnt InfoWorld Technology of the Year Award 2025 für Software-Entwicklungstools

^SAN FRANCISCO, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine

(https://www.tabnine.com/), Entwickler des originalen KI-gestützten

Programmierassistenten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den

InfoWorld Technology of the Year Awards 2025 von FoundryCo. als Gewinner in der

Kategorie?Software Development: Tools

(https://www.infoworld.com/article/4104098/infoworlds-2025-technology-of-the-

year-award-winners.html)" ausgezeichnet wurde. Tabnine wurde bereits 2023 in der

gleichen Kategorie als Gewinner ausgezeichnet.

Die InfoWorld Technology of the Year Awards würdigen die innovativsten Produkte

in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps, Datenmanagement sowie KI/ML

innerhalb der Informationstechnologie-Landschaft.

Tabnine geht eines der hartnäckigsten Hindernisse für die Einführung von KI in

Unternehmen an: die Kluft zwischen der Produktivitätssteigerung einzelner

Entwickler und dem unternehmensweiten, geregelten Einsatz. Während viele KI-

Programmiertools im individuellen Einsatz überzeugen, scheitern sie oft an der

Skalierbarkeit in großen, regulierten Technologieunternehmen mit

vereinheitlichten Standards, komplexen Arbeitsabläufen und strengen

Überwachungsanforderungen. Hier positioniert sich Tabnine als Bindeglied und

ermöglicht Teams, KI-gestützte Entwicklung als kontrollierte, unternehmensweite

Ressource zu etablieren, statt lediglich eine Sammlung isolierter Tools zu

nutzen.

?Künstliche Intelligenz gestaltet Produkte in der gesamten Technologielandschaft

neu, oft auf überraschende Weise", so Doug Dineley, Executive Editor bei

InfoWorld.?Unsere Gewinner der Technology of the Year Awards 2025 sind Produkte

an der Spitze der Innovation - Produkte, die das Potenzial von KI für

Unternehmen praktisch nutzbar machen."

Tabnine ist der einzige KI-gestützte Programmierassistent, der speziell für

Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks und strengen

Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Die Plattform

unterstützt SaaS-, private VPC-, On-Premises- und vollständig isolierte Air-

Gapped-Umgebungen - ohne Telemetrie, ohne stille Updates und ohne ausgehende

Datenverbindungen. Durch die tiefe Integration in die Quellcode-Verwaltung, IDEs

und Tools wie Jira oder Confluence verankert Tabnine die Standards, Richtlinien

und die Architektur eines Unternehmens direkt im Entwicklungsworkflow.

Unterstützt durch die Enterprise Context Engine von Tabnine liefert die

Plattform kontextbewusste KI über den gesamten Lebenszyklus der

Softwareentwicklung hinweg - von der Codegenerierung über Testing und

Dokumentation bis hin zu Code-Reviews und Onboarding - inklusive vollständiger

Governance, Prüfbarkeit und Modellkontrolle. Unternehmenskunden berichten von

signifikanten Produktivitätssteigerungen ihrer Entwickler durch den Einsatz von

Tabnine.

?Dass wir zum zweiten Mal den InfoWorld Technology of the Year Award erhalten

haben, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unseres Engagements für

unternehmensorientierte KI", sagt Eran Yahav, Co-CEO von Tabnine.?Tabnine ist

darauf ausgelegt, messbare Produktivitätsgewinne bei kompromissloser Sicherheit

und Kontrolle zu liefern. Diese Anerkennung bekräftigt unsere Überzeugung, dass

vertrauenswürdige, kontextsensitive KI die Zukunft der Softwareentwicklung in

Unternehmen ist."

Die Auswahl basiert auf der herausragenden Qualität von Tabnines KI-Plattform

für Unternehmen und stellt keine Empfehlung durch InfoWorld oder FoundryCo dar.

Die vollständige Liste der Finalisten und Gewinner der InfoWorld Technology of

the Year Awards 2025 finden Sie unter Infoworld.com

(https://www.infoworld.com/article/4104098/infoworlds-2025-technology-of-the-

year-award-winners.html).

Weitere Informationen finden Sie im Tabnine-Blog hier

(https://www.tabnine.com/blog/infoworld-tech-of-the-year-2025/).

Über InfoWorld

InfoWorld bietet IT-Experten - von CTOs und Architekten bis hin zu Entwicklern

und Data Scientists - fundierte Einblicke in die Bereiche Softwareentwicklung,

Cloud Computing, Datenanalyse und Machine Learning. Im letzten Jahrzehnt haben

Open-Source-Software und Cloud Computing die Art und Weise, wie Unternehmen

Technologie konzipieren und nutzen, grundlegend verändert. Inzwischen steuert

Software nahezu jeden Betriebsprozess, wobei die meisten Anwendungen auf Basis

von Open-Source-Code entwickelt und in der Cloud gehostet werden. Durch Analysen

und Expertenrat unterstützt InfoWorld IT-Entscheidungsträger dabei, neue

Technologien zu erschließen und die nächste Generation von Geschäftsanwendungen

auf modernen Cloud-Plattformen zu entwickeln. InfoWorld wird von FoundryCo, Inc.

herausgegeben. Unternehmensinformationen sind unter www.foundryco.com

(http://www.foundryco.com/) verfügbar.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die

Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu

gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in

Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-

Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus

integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es

darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und

die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen. Weitere

Informationen finden Sie unter Tabnine.com (http://tabnine.com/).

