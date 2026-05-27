GNW-News: Tabnine im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für KI-Coding-Agents für Unternehmen als Visionary eingestuft

^TEL AVIV, Israel, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, die KI-Coding-

Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind, ohne bei

Vertrauen oder Kontrolle Abstriche zu machen, gab heute bekannt, dass Gartner

das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für KI-Coding-Agents für

Unternehmen als Visionary eingestuft hat.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Tabnine in die Kategorie?Visionary"

eingestuft wurde. Die Plattform wächst weiterhin rasant und etabliert sich

zunehmend als bevorzugte KI-Coding-Plattform für komplexe

Unternehmensumgebungen, darunter auch solche, die strengen regulatorischen und

Compliance-Vorgaben unterliegen.

?In diesem hart umkämpften Markt heben wir uns weiterhin dadurch ab, dass wir

die Bedeutung von Kontext in den Mittelpunkt stellen und das Verhalten von

Agents im Unternehmenscode, in Richtlinien und im organisatorischen Kontext

verankern - statt uns allein auf Prompts zu verlassen", so Eran Yahav, Co-CEO

und Mitgründer von Tabnine.?Wir sind überzeugt, dass die nächste Ära der KI-

Code-Assistenten von Lösungen geprägt sein wird, die sich an den Standards und

Systemen eines Unternehmens orientieren und insbesondere in regulierten Branchen

ein hohes Maß an Kontrolle über Daten, Zugriffe und Infrastrukturentscheidungen

ermöglichen."

Unternehmen stoßen mit KI-Coding-Agents zunehmend an Grenzen, da die meisten

Agents die Strukturen und Abläufe der Organisationen, in denen sie eingesetzt

werden, nur unvollständig erfassen. In komplexen Unternehmensumgebungen führt

das zu Halluzinationen, inkonsistenten Entscheidungen, zusätzlichem

Nachbearbeitungsaufwand und zum Scheitern bei mehrstufigen Aufgaben, die ein

Verständnis von Altsystemen, architektonischen Abhängigkeiten, internen

Standards und organisatorischen Zielsetzungen erfordern. Die Enterprise Context

Engine von Tabnine schließt diese Lücke, indem sie KI-Agents ein strukturiertes

und kontinuierlich aktualisiertes Verständnis der jeweiligen

Unternehmensumgebung vermittelt. Statt sich auf oberflächliche Retrieval-

Mechanismen oder isolierte Prompts zu stützen, modelliert die Engine die

Beziehungen zwischen Repositories, Services, APIs, Abhängigkeiten, Richtlinien

und historisch gewachsenem Engineering-Wissen, sodass KI-Systeme auf Basis des

organisatorischen Kontexts Schlussfolgerungen ziehen können, anstatt lediglich

Code zu generieren. Unabhängig davon, ob Teams Cursor, GitHub Copilot, die

Tabnine Agentic Platform oder Anthropic Claude Code nutzen, macht die Enterprise

Context Engine aus KI ein System, das nicht länger rät, sondern versteht, wie

das Unternehmen tatsächlich funktioniert.

Laut internen Benchmarks von Tabnine verzeichnen Unternehmen eine Reduzierung

des Tokenverbrauchs um bis zu 80?%, eine bis zu doppelt so hohe Genauigkeit und

eine um bis zu 50?% kürzere Zeit bis zur Lösungsfindung.

?Wir sind der Ansicht, dass die Entwicklung der diesjährigen Magic Quadrant-

Kategorie von KI-Code-Assistenten hin zu KI-Coding-Agents für Unternehmen zeigt,

wie schnell sich die Erwartungen von Unternehmen verändern", so Dror Weiss, Co-

CEO und Mitgründer von Tabnine.?Unternehmen bewerten KI nicht mehr

ausschließlich nach Produktivitätsgewinnen, sondern nach Zuverlässigkeit,

Governance und der Fähigkeit, in komplexen Engineering-Umgebungen zu arbeiten.

Wir glauben, dass Tabnines Ansatz für vertrauenswürdiges KI-Engineering gut zu

der Richtung passt, in die sich der Markt entwickelt."

Gartner, Magic Quadrant für KI-Coding-Agents für Unternehmen, von Philip Walsh

et al., 20. Mai 2026. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren

verbundenen Unternehmen. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner,

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Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen dargestellten

Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät

Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen

oder anderen Einstufungen auszuwählen. Publikationen von Gartner spiegeln die

Einschätzungen der Research- und Analystenorganisation von Gartner wider und

sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt

jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese

Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit

oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen finden Sie im Tabnine Blogbeitrag hier

(https://www.tabnine.com/blog/tabnine-named-a-visionary-in-the-2026-gartner-

magic-quadrant-for-enterprise-coding-agents/).

Über Tabnine

Tabnine ist eine KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit

angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen und

Kontrollierbarkeit stellen. Im Unterschied zu generischen Code-Assistenten ist

Tabnine tief in den Softwareentwicklungszyklus von Unternehmen integriert - mit

ausgeprägtem Kontextverständnis, flexiblen Bereitstellungsmodellen und zentraler

Governance. Darüber hinaus verankert Tabnine KI-Unterstützung mithilfe seiner

Enterprise Context Engine im unternehmensspezifischen Kontext. So entstehen

präzise, konsistente Ergebnisse, die der tatsächlichen Arbeitsweise von

Entwicklungsteams entsprechen - unabhängig davon, welche Agenten-Tools

eingesetzt werden. Millionen Entwickler in Tausenden von Unternehmen setzen auf

Tabnine. Die Plattform kann als sichere SaaS-Lösung, in einer privaten VPC,

lokal oder in vollständig isolierten Umgebungen betrieben werden. So lassen sich

KI-Lösungen kontrolliert, sicher und planbar einführen und unternehmensweit

skalieren - unter Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben.

Kontakt

press@tabnine.com

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