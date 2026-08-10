GNW-News: Tampa Electric setzt bei Aufbau, Betrieb und Absicherung seines privaten LTE-Netzwerks auf Ericsson, OneLayer und Burns & McDonnell

^TAMPA, Florida, sowie KANSAS CITY, Missouri, und BOSTON, Aug. 10, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Tampa Electric Company (https://www.tampaelectric.com/) (TECO),

eines der ersten investorengeführten Energieversorgungsunternehmen, das ein

privates LTE-Netzwerk für den operativen Einsatz eingeführt hat, hat Ericsson

(https://www.ericsson.com/en) und OneLayer (https://onelayer.com/) mit der

Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung seiner wachsenden

Mobilfunkinfrastruktur beauftragt. Burns & McDonnell

(http://www.burnsmcd.com/) bringt dabei seine Expertise in den Bereichen

Integration und Engineering ein. Die OneLayer-Plattform Bridge

(https://onelayer.com/product/) bietet Tampa Electric SIM-

Lebenszyklusmanagement, Geräte-Onboarding (https://onelayer.com/device-

onboarding/) sowie Echtzeittransparenz über mobilfunkbasierte Endgeräte in der

gesamten betrieblichen Infrastruktur.

Tampa Electric, ein Branchenführer bei der Einführung privater LTE-Netzwerke

unter US-amerikanischen Energieversorgungsunternehmen, hat sein Mission Critical

Network (MCN) auf der LTE-Technologie von Ericsson aufgebaut, um die

Konnektivität betrieblicher Geräte innerhalb seiner

Stromverteilungsinfrastruktur sicherzustellen. Das Netz wird in den kommenden

Jahren erweitert, um einer wachsenden Zahl vernetzter Geräte gerecht zu werden.

Burns & McDonnell, mit umfassender Expertise in der Netzwerkinfrastruktur für

Energieversorger und in Operational-Technology-Systemen, ist dafür

verantwortlich, die Implementierung auf die bestehenden Systeme und

betrieblichen Anforderungen von Tampa Electric abzustimmen.

Mit der implementierten Lösung können die Betriebsteams von Tampa Electric

mobilfunkbasierte Endgeräte über einen automatisierten Workflow onboarden und

bereitstellen, wodurch sich der manuelle Aufwand für die Einbindung neuer Assets

in das Netzwerk deutlich reduziert. Die Teams erhalten Einblick in Geräte hinter

Mobilfunkroutern und CPEs, die zuvor nur schwer zu überwachen waren, und können

Gerätestatus, Standort und Konnektivität in Echtzeit über verteilte

Feldstandorte hinweg nachverfolgen. Die Funktionen Netzwerksegmentierung

(https://onelayer.com/private-cellular-network-segmentation/) und Geofencing

(https://onelayer.com/geofencing/) geben Tampa Electric die Kontrolle darüber,

wie Geräte mit dem übergeordneten Netzwerk interagieren, während die

Infrastruktur weiter wächst.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Netzwerksegmentierung, automatisierte

Bereitstellungsworkflows, Geofencing sowie die Integration in bestehende

Sicherheits- und Netzwerküberwachungstools. Tampa Electric plant, in den

nächsten fünf Jahren Zehntausende Geräte einzusetzen, wobei mehrere Tausend für

die erste Ausbauphase vorgesehen sind.

?Tampa Electric verfolgt beim Aufbau seines privaten LTE-Netzwerks einen

außergewöhnlich konsequenten operativen Ansatz, durch den sich das Unternehmen

abhebt", erklärt Daniel Bayouth, PE, Director of Networks & Wireless, Burns &

McDonnell.?Die Wahl der richtigen Plattform für Gerätemanagement und Sicherheit

bereits in dieser Phase des Netzwerkausbaus ist eine grundlegende Entscheidung.

Sie bestimmt darüber, ob sich ein Netzwerk nachhaltig und effizient skalieren

lässt oder später unnötige betriebliche Komplexität entsteht. Tampa Electric hat

diese Entscheidung frühzeitig getroffen. Unsere Aufgabe bestand darin,

sicherzustellen, dass wir dieser strategischen Vision bei der Umsetzung in jeder

Hinsicht gerecht werden."

Mit der frühzeitigen Entscheidung, Gerätemanagement und Sicherheit bereits

während des Ausbaus des privaten LTE-Netzwerks zu berücksichtigen, schafft Tampa

Electric die Voraussetzungen dafür, seine vernetzte Infrastruktur künftig zu

skalieren, ohne Sicherheitsmechanismen oder Bereitstellungsprozesse im Zuge des

weiteren Netzausbaus nachträglich anpassen zu müssen. Die Plattform von OneLayer

ist genau auf dieses Modell ausgelegt und gewährleistet eine konsistente

Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, auch wenn neue Gerätetypen und

zusätzliche Einsatzstandorte hinzukommen.

?Versorgungsunternehmen, die langfristig in private LTE-Infrastruktur

investieren, benötigen die Sicherheitsarchitektur und die Betriebstools, um dies

auch im großen Maßstab zu unterstützen", so Drew Ganther, VP Sales, OneLayer.

?Die Arbeit, die Tampa Electric und Burns & McDonnell hier geleistet haben,

zeigt beispielhaft, wie Energieversorger heute den Aufbau privater

Mobilfunknetze strategisch angehen, indem sie Partner und Technologien wählen,

die zur tatsächlichen Arbeitsweise ihrer Teams passen."

Für Tampa Electric bildet dieser LTE-basierte MCN Ansatz die Grundlage für eine

private, hochverfügbare Breitbandplattform zur Absicherung des Stromnetzes, für

die Kommunikation der Außendienstteams sowie für die Anbindung von Sensoren.

Gleichzeitig bleibt ein klar definierter Migrationspfad zu 5G erhalten, um

zukünftige Anforderungen flexibel zu erfüllen.- Die MCN-Lösungen von Ericsson

basieren nativ auf dem standardisierten 3GPP-LTE- und 5G-Portfolio des

Unternehmens. In der Praxis bedeutet dies, dass MCN auf denselben LTE-RAN-,

VoLTE- und Core-Netzwerkfunktionen aufsetzt, die sich bereits in kommerziellen

Mobilfunknetzen bewährt haben. Ergänzt werden sie durch zusätzliche Redundanz-,

Sicherheits und geschäftskritische Funktionen, die speziell auf die

Anforderungen von Energieversorgern und anderer kritischer Infrastrukturen

zugeschnitten sind.-

?Durch die Kombination der bewährten geschäftskritischen LTE-Lösungen von

Ericsson mit der Expertise von OneLayer und Burns & McDonnell setzt Tampa

Electric neue Maßstäbe dafür, wie Energieversorger sichere, hochverfügbare

private Mobilfunknetze skalieren können, um mehrere Zehntausend Geräte sowie

künftige 5G-Anforderungen zuverlässig zu unterstützen", erklärt Dana Jaber, Head

of Mission Critical Networks, Ericsson Americas.

Über Burns & McDonnell

Burns & McDonnell ist ein Full-Service-Unternehmen für Engineering, Architektur,

Bauwesen, Umwelt- und Beratungslösungen. Mit mehr als 75 Niederlassungen

weltweit plant und baut das Unternehmen kritische Infrastruktur in den Bereichen

Energie, Versorgung, Luftfahrt, öffentlicher Sektor und Industrie. Burns &

McDonnell wurde 1898 gegründet, befindet sich zu 100 % im Besitz seiner

Mitarbeiter und verfügt über umfassende Expertise in der Planung,

Implementierung und Integration operativer Technologien für Versorgungsnetze.

Weitere Informationen finden Sie unter www.burnsmcd.com

(http://www.burnsmcd.com).

Über OneLayer

OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, operative Intelligenz und

Zero-Trust-Sicherheit für private LTE/5G- und private APN-Netze. Die Technologie

versetzt Unternehmen in die Lage, mobilfunkbasierte Endgeräte sowohl in privaten

als auch in öffentlichen Mobilfunknetzen zu verwalten und abzusichern - ganz

ohne spezielles Mobilfunk-Know-how. Weitere Informationen finden Sie

unter www.onelayer.com (http://www.onelayer.com).

Über Ericsson

Die leistungsstarken, programmierbaren Netzwerke von Ericsson stellen täglich

die Konnektivität für Milliarden von Menschen sicher. Seit 150 Jahren treiben

wir als Pioniere die Entwicklung von Kommunikationstechnologien voran. Wir

bieten Mobilfunk- und Konnektivitätslösungen für Kommunikationsdienstleister und

Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern gestalten wir die

digitale Welt von morgen. www.ericsson.com (http://www.ericsson.com/)

Ansprechpartner für Medien:

Mor Ben-Horin

mor.ben.horin@onelayer.com (mailto:mor.ben.horin@onelayer.com)

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