GNW-News: Tangram gibt bekannt, dass der erste Teilnehmer im Rahmen der Phase-I-Studie mit TGM-148, einem neuartigen RNAi-Prüfpräparat zur Behandlung von Blu...

^TGM-148 wurde entwickelt, um hämostatische Wirksamkeit mit einem günstigen

Sicherheitsprofil und einer geringen Behandlungsbelastung zu verbinden

Zweites Präparat von Tangram, tritt 2026 in klinische Phase ein

Im Rahmen einer Phase-I-Studie wird TGM-148 an gesunden Probanden untersucht;

die Ergebnisse werden für das Jahr 2027 erwartet

LONDON, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein

Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle

der Patienten verschrieben hat, gab heute bekannt, dass der erste Teilnehmer

seiner Phase-1-Studie zur Bewertung von TGM-148 - einem neuartigen GalOmic-

Medikament zur Behandlung von Blutungsstörungen - bei gesunden Probanden die

erste Dosis erhalten hat. TGM-148 ist das zweite GalOmic-Medikament von Tangram,

das in diesem Jahr in die klinische Phase eintritt.

Weltweit leben bis zu fünf Millionen Menschen mit Blutgerinnungsstörungen(1).

Die von-Willebrand-Krankheit (VWD), die als erste Indikation für TGM-148

vorgesehen ist, ist die häufigste erbliche Blutgerinnungsstörung; allein in den

Vereinigten Staaten wurden etwa 140.000 Menschen mit dieser Erkrankung

diagnostiziert². Menschen mit schwerer VWD leiden unter häufigen Blutungen und

einer erheblich eingeschränkten Lebensqualität; dennoch sind die Möglichkeiten

der prophylaktischen Behandlung nach wie vor begrenzt und mit einem hohen

Aufwand verbunden, da sie mehrere intravenöse Infusionen pro Woche erfordern.

TGM-148 ist eine GalOmic-siRNA, die auf den Protein-Z-abhängigen Protease-

Inhibitor (ZPI) abzielt, einen natürlichen Regulator der Blutgerinnung. Die

Identifizierung der Zielmoleküle wurde durch den von Tangram entwickelten Ansatz

der Netzwerkbiologie ermöglicht, wobei menschliche Genomdaten weitere Belege für

die Sicherheit der ZPI-Herunterregulierung lieferten. Durch die Hemmung von ZPI

verbindet TGM-148 dank seines neuartigen, kontextspezifischen Wirkmechanismus

eine robuste hämostatische Wirksamkeit mit einem geringen Thromboserisiko und

fördert die Gerinnselbildung an der Stelle einer aktiven Blutung, wenn die

Gerinnungsfunktion beeinträchtigt ist. Mit einer voraussichtlichen Dosierung von

vier oder weniger subkutanen Injektionen pro Jahr hat TGM-148 das Potenzial, den

Aufwand für die Prophylaxe bei der von-Willebrand-Krankheit erheblich zu

verringern.

Im Rahmen der derzeit laufenden Phase-I-Studie werden die Sicherheit,

Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von TGM-148 bei gesunden

Probanden in steigenden Einzeldosen untersucht. Erste Daten werden für das Jahr

2027 erwartet. VWD ist als erste klinische Indikation vorgesehen, wobei die

Möglichkeit besteht, das Anwendungsspektrum auf ein breiteres Spektrum seltener

Blutungsstörungen auszuweiten, gestützt auf präklinische Daten, die an vier

unterschiedlichen genetischen Modellen gewonnen wurden.

?Bei Tangram haben wir es uns zum Ziel gesetzt, wirkungsvolle Arzneimittel zu

entwickeln, die das Behandlungsspektrum um differenzierte Optionen erweitern

können, und TGM-148 ist ein deutliches Beispiel für unseren Ansatz. Unser Ziel

ist es, für VWD-Patienten eine prophylaktische Behandlungsmöglichkeit zu

entwickeln, die zuverlässig vor Blutungen schützt und sich an ihren Alltag

anpassen lässt. Der Start unserer Phase-I-Studie bringt uns der Verwirklichung

unseres Ziels näher - sowohl bei VWD als auch darüber hinaus", sagte Dr. Laura

Roca-Alonso, Chief Executive Officer.

?Diese Phase-I-Studie dient der gründlichen Charakterisierung der Sicherheit und

Pharmakologie von TGM-148 bei gesunden Probanden - ein strenger Rahmen für die

Bewertung seines Profils. Diese Erkenntnisse werden es ermöglichen, das Programm

zügig in die Patientenstudien zu VWD und anderen seltenen

Blutgerinnungsstörungen zu überführen. Die Schaffung einer soliden

Sicherheitsgrundlage ist von entscheidender Bedeutung, während wir TGM-148 für

Patienten in Not weiterentwickeln", fügte Dr. Sonya Montgomery, Chief

Development Officer, hinzu.

Über TGM-148

TGM-148 ist eine?First-on-Target"-GalOmic-GalNAc-konjugierte kleine

interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, den Protein-Z-

abhängigen Protease-Inhibitor (ZPI) in der Leber selektiv zu inaktivieren. Sein

kontextspezifischer Wirkmechanismus zielt darauf ab, die Blutgerinnung als

Reaktion auf Blutungen bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen zu verbessern

und dabei ein günstiges Sicherheitsprofil zu gewährleisten.

In präklinischen Studien zeigte TGM-148 Wirksamkeit in vier genetischen Modellen

von Blutungsstörungen und wurde bei Wildtyp-Tieren in supratherapeutischen Dosen

gut vertragen. Zusammengenommen untermauern diese Ergebnisse das breite

therapeutische Fenster von TGM-148 und liefern eine stichhaltige Begründung für

dessen Entwicklung zur Behandlung eines breiten Spektrums von Blutungsstörungen,

wobei die von-Willebrand-Krankheit als erste Indikation ausgewählt wurde. Da

TGM-148 die Möglichkeit einer vierteljährlichen oder noch selteneren subkutanen

Verabreichung bietet, soll es zudem die Hürden für die Prophylaxe senken und so

eine breitere Akzeptanz, bessere Behandlungsergebnisse sowie eine verbesserte

Lebensqualität für die Patienten fördern.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium,

das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um

einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte

bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine

Arzneimittelforschung und -entwicklung, die über das Offensichtliche hinausgeht.

Tangram konzentriert sich auf spezifische Zielgene und entwickelt innovative

Arzneimittel auf Basis von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des

Unternehmens, die darauf ausgelegt ist, krankheitsassoziierte Gene in

Hepatozyten selektiv stillzulegen. Tangram treibt die Entwicklung einer Reihe

von RNAi-Prüfpräparaten voran, die den Patienten in der Praxis zugutekommen

sollen, darunter TGM-312 zur Behandlung von MASH und TGM-148 zur Behandlung von

Blutgerinnungsstörungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com

(http://www.tangramtx.com/).

Medienkontakt

press@tangramtx.com (mailto:press@tangramtx.com)

Investor Relations

Ami Bavishi oder Nick Colangelo

Gilmartin Group LLC

TangramTx@Gilmartinir.com (mailto:TangramTx@Gilmartinir.com)

IR@tangramtx.com (mailto:IR@tangramtx.com)

Referenzen

1. Al-Samkari H et al. Standardization of Terminology, Definitions, and Outcome

Criteria for Bleeding in Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia:

International Consensus Report. Am J Hematology 2025.; Castaman G et al. Von

Willebrand disease: classification and epidemiology. Haematologica 2026.

World Federation of Hemophilia, Report on the Annual Global Survey 2024.

Komodo claims data.

2. Weyand A et al. ASH 2024

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