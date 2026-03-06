|
06.03.2026 12:21:38
GNW-News: Tangram Therapeutics gibt Dosierung des ersten Studienteilnehmers in der Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH zu TGM-312 bekannt, einem in der Entwicklun...
^Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH wird die Sicherheit, Pharmakokinetik und
Pharmakodynamik von TGM-312 bei gesunden Probanden und MASH-Patienten
untersuchen
Erste Daten werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet
LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein
Unternehmen, dessen Ziel es ist, Computertechnologie und RNAi zu verknüpfen, um
die Entwicklung besserer Medikamente zu beschleunigen, hat heute die Dosierung
des ersten Studienteilnehmers in seiner Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH
bekanntgegeben. Die Studie evaluiert TGM-312, ein neuartiges GalOmic-
Therapeutikum, bei gesunden Probanden sowie bei Patienten mit metabolischer
Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis (MASH).
MASH ist eine schwere Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise mehr als
250 Millionen Menschen betroffen sind. Die Erkrankung ist durch eine
Fettansammlung in der Leber gekennzeichnet, die unbehandelt zu Zirrhose,
Leberversagen, Leberkrebs, der Notwendigkeit einer Lebertransplantation und
vorzeitiger Sterblichkeit führen kann.
TGM-312 wurde entwickelt, um gezielt ein neuartiges Zielgen in Hepatozyten
auszuschalten, um MASH zu behandeln. Es ist das erste GalOmic-Medikament, das in
die klinische Testphase eintritt. Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH dient der
Bewertung von TGM-312 bei gesunden erwachsenen Probanden und Menschen mit MASH,
wobei die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des
Prüfpräparats untersucht werden. Für die MASH-Kohorten sind neben explorativen
Bildgebungsverfahren und Biomarker-Untersuchungen auch Leberbiopsien vorgesehen.
Erste Daten zur Sicherheit werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.
?Der Behandlungsbeginn mit RESTORE-MASH ist ein entscheidender Moment für
Tangram und ein wichtiger Schritt, um unseren Patienten unsere GalOmic-
Medikamente zugänglich zu machen", sagte Ali Mortazavi, Chief Executive Officer.
?Nach den vielversprechenden präklinischen Resultaten sind wir nun bereit, TGM-
312 in klinischen Studien zu evaluieren. Wir glauben, dass TGM-312 als
differenzierte Basistherapie in allen MASH-Segmenten eingesetzt werden könnte,
sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen
Behandlungen. TGM-312 hat das Potenzial, als patientenfreundliche Therapieoption
zur Unterstützung der Lebergesundheit in einem sich schnell entwickelnden Umfeld
zum Einsatz zu kommen."
Über TGM-312
TGM-312 ist eine neuartige GalOmic GalNAc-konjugierte kleine interferierende RNA
(GalNAc-siRNA), die entwickelt wurde, um ein Zielgen in der Leber selektiv
auszuschalten und so steatotische Lebererkrankungen, einschließlich der
metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH), zu behandeln. Das
Medikament kann vierteljährlich subkutan verabreicht werden. TGM-312 weist einen
differenzierten Wirkmechanismus auf, der mehrere zentrale Treiber der MASH
bekämpft und ergänzend zu zugelassenen und neuen Therapien sowohl als
Monotherapie als auch in Kombination in einem breiten Spektrum von
Krankheitsstadien eingesetzt werden kann.
In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-Diät-
induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die Verabreichung von TGM-312
sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen MASH-
Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD Activity Score (NAS), einer
Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibrosefortschreitens.
Über Tangram Therapeutics
Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen
Forschungsstadium, das sich der Kombination von Computerwissenschaft, RNAi und
unkonventionellem Denken verschrieben hat, um bessere Medikamente noch schneller
entwickeln zu können. Wir entwickeln eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten
für ein breites Spektrum von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf.
Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer
unternehmenseigenen RNAi-Technologieplattform, die darauf ausgelegt ist,
krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.
Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten
Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser
Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.
Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der
realen Welt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com
(http://www.tangramtx.com/).
Medienkontakt
press@tangramtx.com
Investor-Relations-Kontakt
ir@tangramtx.comÂ°
