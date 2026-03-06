GNW-News: Tangram Therapeutics gibt Dosierung des ersten Studienteilnehmers in der Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH zu TGM-312 bekannt, einem in der Entwicklun...

^Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH wird die Sicherheit, Pharmakokinetik und

Pharmakodynamik von TGM-312 bei gesunden Probanden und MASH-Patienten

untersuchen

Erste Daten werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet

LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein

Unternehmen, dessen Ziel es ist, Computertechnologie und RNAi zu verknüpfen, um

die Entwicklung besserer Medikamente zu beschleunigen, hat heute die Dosierung

des ersten Studienteilnehmers in seiner Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH

bekanntgegeben. Die Studie evaluiert TGM-312, ein neuartiges GalOmic-

Therapeutikum, bei gesunden Probanden sowie bei Patienten mit metabolischer

Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis (MASH).

MASH ist eine schwere Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise mehr als

250 Millionen Menschen betroffen sind. Die Erkrankung ist durch eine

Fettansammlung in der Leber gekennzeichnet, die unbehandelt zu Zirrhose,

Leberversagen, Leberkrebs, der Notwendigkeit einer Lebertransplantation und

vorzeitiger Sterblichkeit führen kann.

TGM-312 wurde entwickelt, um gezielt ein neuartiges Zielgen in Hepatozyten

auszuschalten, um MASH zu behandeln. Es ist das erste GalOmic-Medikament, das in

die klinische Testphase eintritt. Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH dient der

Bewertung von TGM-312 bei gesunden erwachsenen Probanden und Menschen mit MASH,

wobei die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des

Prüfpräparats untersucht werden. Für die MASH-Kohorten sind neben explorativen

Bildgebungsverfahren und Biomarker-Untersuchungen auch Leberbiopsien vorgesehen.

Erste Daten zur Sicherheit werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

?Der Behandlungsbeginn mit RESTORE-MASH ist ein entscheidender Moment für

Tangram und ein wichtiger Schritt, um unseren Patienten unsere GalOmic-

Medikamente zugänglich zu machen", sagte Ali Mortazavi, Chief Executive Officer.

?Nach den vielversprechenden präklinischen Resultaten sind wir nun bereit, TGM-

312 in klinischen Studien zu evaluieren. Wir glauben, dass TGM-312 als

differenzierte Basistherapie in allen MASH-Segmenten eingesetzt werden könnte,

sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen

Behandlungen. TGM-312 hat das Potenzial, als patientenfreundliche Therapieoption

zur Unterstützung der Lebergesundheit in einem sich schnell entwickelnden Umfeld

zum Einsatz zu kommen."

Über TGM-312

TGM-312 ist eine neuartige GalOmic GalNAc-konjugierte kleine interferierende RNA

(GalNAc-siRNA), die entwickelt wurde, um ein Zielgen in der Leber selektiv

auszuschalten und so steatotische Lebererkrankungen, einschließlich der

metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH), zu behandeln. Das

Medikament kann vierteljährlich subkutan verabreicht werden. TGM-312 weist einen

differenzierten Wirkmechanismus auf, der mehrere zentrale Treiber der MASH

bekämpft und ergänzend zu zugelassenen und neuen Therapien sowohl als

Monotherapie als auch in Kombination in einem breiten Spektrum von

Krankheitsstadien eingesetzt werden kann.

In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-Diät-

induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die Verabreichung von TGM-312

sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen MASH-

Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD Activity Score (NAS), einer

Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibrosefortschreitens.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen

Forschungsstadium, das sich der Kombination von Computerwissenschaft, RNAi und

unkonventionellem Denken verschrieben hat, um bessere Medikamente noch schneller

entwickeln zu können. Wir entwickeln eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten

für ein breites Spektrum von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer

unternehmenseigenen RNAi-Technologieplattform, die darauf ausgelegt ist,

krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.

Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten

Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser

Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.

Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der

realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com

(http://www.tangramtx.com/).

Medienkontakt

press@tangramtx.com

Investor-Relations-Kontakt

ir@tangramtx.comÂ°