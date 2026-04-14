GNW-News: Tauchen Sie ein in den Rhythmus von Songkran: Wo Musik, Wasser und globale Kultur aufeinandertreffen

^BANGKOK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es gibt diesen einen Moment im

April, in dem Bangkok zu einer Bühne wird, die ihresgleichen sucht. Die Straßen

verwandeln sich in ein Meer aus Farben und Wasser . Musik dröhnt von den Open-

Air-Bühnen. Und aus Fremden werden innerhalb von Sekunden Freunde. Dieser Moment

ist Songkran und die EBC Financial Group (?EBC") ist in diesem Jahr stolz

darauf, als offizieller Sponsor des S2O Songkran Music Festivals 2026 Teil davon

zu sein.

Mit dem Sponsoring unterstreicht EBC sein langjähriges Engagement, lebendige

kulturelle Traditionen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu

unterstützen. Das S2O zählt zu den bekanntesten Wasser- und Musikfestivals

Asiens und hat sich zu einem internationalen Aushängeschild thailändischer

Kultur entwickelt. Es ist eine einzigartige Mischung aus jahrhundertealter

Tradition und moderner Festival- und Entertainmentkultur, die jedes Jahr

Tausende Besucher und Besucherinnen aus dem In- und Ausland anzieht.

Ein Broker mitten im Leben seiner Community

Als offizieller FX-Partner des FC Barcelona steht EBC an der Seite eines der

renommiertesten Sportvereine der Welt. Das Unternehmen verbindet Millionen von

Fußballfans in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika durch gemeinsame

Werte wie Teamgeist, Ehrgeiz und Exzellenz. In Zusammenarbeit mit der

Wirtschaftsfakultät der University of Oxford trägt EBC dazu bei, ökonomisches

Fachwissen und Finanzbildung einem breiten, globalen Publikum zugänglich zu

machen und so eine inklusivere Finanz- und Wirtschaftskompetenz zu fördern. EBC

wurde von World Finance (2023-2025) als?World's Best Brokerage" ausgezeichnet.

Darüber hinaus engagiert sich EBC gemeinsam mit der United Nations Foundation im

?United to Beat Malaria"-Programm, das sich für Gesundheit und Chancengleichheit

in besonders betroffenen Regionen einsetzt - denn Verantwortung endet für einen

Broker nicht am Handelsterminal.

Die Unterstützung von S2O ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung. Während

der FC Barcelona für sportliche Leidenschaft steht, Oxford den intellektuellen

Austausch fördert und die UN Foundation Schutz für besonders gefährdete Menschen

schafft, steht S2O für Kultur, Lebensfreude und das Gefühl von Gemeinschaft. Für

einen Broker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinen Communitys präsent

zu sein, ist Songkran die perfekte Bühne.

Thailändische Kultur auf der globalen Bühne

Songkran ist mehr als nur ein Feiertag. Es ist ein lebendiger Ausdruck

thailändischer Großzügigkeit, Erneuerung und Gemeinschaft: Werte, die weit über

die Grenzen Thailands hinaus Resonanz finden. Das S2O Songkran Music Festival

hat sich zu einem starken Botschafter dieses Lebensgefühls entwickelt und bringt

der Welt dieses Fest näher, das fröhlich, inklusiv und unverkennbar thailändisch

ist.

Für EBC ist diese Partnerschaft von besonderer Bedeutung. Thailands kulturelle

Vielfalt und kreative Energie machen das Land seit jeher zu einem der

spannendsten Standorte Südostasiens. Mit dem Engagement für ein Festival, das

diese Traditionen einer globalen Öffentlichkeit zugänglich macht, würdigt EBC

nicht nur die lokale Kultur, sondern unterstreicht auch den Anspruch, die

Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, aktiv mitzufeiern statt nur zu

begleiten.

Jenseits des Bildschirms - mitten im Moment

Im Kern spiegelt dieses Sponsoring wider, wofür EBC als Broker stehen möchte:

echte Nähe zu den Menschen in seinen Märkten, ihre Leidenschaften verstehen,

ihre Interessen teilen und sie dabei unterstützen, das Leben in vollen Zügen zu

genießen. Songkran ist mit seiner Energie, seiner Wärme und seiner Tradition,

Menschen zusammenzubringen, das perfekte Sinnbild dieses Ehrgeizes.

Mit dem nahenden Songkran-Festival freut sich EBC darauf, im April gemeinsam mit

Tausenden Besucherinnen und Besuchern im S2O Land in Bangkok zu feiern, nicht

als Marke auf einem Werbebanner, sondern als Teil der Feier selbst. Denn die

besten Partnerschaften entstehen oft nicht in Konferenzräumen, sondern in den

Momenten, die in Erinnerung bleiben.

Weitere Informationen und Analysen von EBC finden Sie unter www.ebc.com.

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Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf

diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die

für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung

bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren

wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern

tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen

Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter

Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit

seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz

wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte

Handelsmöglichkeiten auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten

anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group

(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset

Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments

Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial

Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;

die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct

Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

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Public Relations Executive

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