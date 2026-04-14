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14.04.2026 16:08:38
GNW-News: Tauchen Sie ein in den Rhythmus von Songkran: Wo Musik, Wasser und globale Kultur aufeinandertreffen
^BANGKOK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es gibt diesen einen Moment im
April, in dem Bangkok zu einer Bühne wird, die ihresgleichen sucht. Die Straßen
verwandeln sich in ein Meer aus Farben und Wasser. Musik dröhnt von den Open-
Air-Bühnen. Und aus Fremden werden innerhalb von Sekunden Freunde. Dieser Moment
ist Songkran und die EBC Financial Group (?EBC") ist in diesem Jahr stolz
darauf, als offizieller Sponsor des S2O Songkran Music Festivals 2026 Teil davon
zu sein.
Mit dem Sponsoring unterstreicht EBC sein langjähriges Engagement, lebendige
kulturelle Traditionen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu
unterstützen. Das S2O zählt zu den bekanntesten Wasser- und Musikfestivals
Asiens und hat sich zu einem internationalen Aushängeschild thailändischer
Kultur entwickelt. Es ist eine einzigartige Mischung aus jahrhundertealter
Tradition und moderner Festival- und Entertainmentkultur, die jedes Jahr
Tausende Besucher und Besucherinnen aus dem In- und Ausland anzieht.
Ein Broker mitten im Leben seiner Community
Als offizieller FX-Partner des FC Barcelona steht EBC an der Seite eines der
renommiertesten Sportvereine der Welt. Das Unternehmen verbindet Millionen von
Fußballfans in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika durch gemeinsame
Werte wie Teamgeist, Ehrgeiz und Exzellenz. In Zusammenarbeit mit der
Wirtschaftsfakultät der University of Oxford trägt EBC dazu bei, ökonomisches
Fachwissen und Finanzbildung einem breiten, globalen Publikum zugänglich zu
machen und so eine inklusivere Finanz- und Wirtschaftskompetenz zu fördern. EBC
wurde von World Finance (2023-2025) als?World's Best Brokerage" ausgezeichnet.
Darüber hinaus engagiert sich EBC gemeinsam mit der United Nations Foundation im
?United to Beat Malaria"-Programm, das sich für Gesundheit und Chancengleichheit
in besonders betroffenen Regionen einsetzt - denn Verantwortung endet für einen
Broker nicht am Handelsterminal.
Die Unterstützung von S2O ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung. Während
der FC Barcelona für sportliche Leidenschaft steht, Oxford den intellektuellen
Austausch fördert und die UN Foundation Schutz für besonders gefährdete Menschen
schafft, steht S2O für Kultur, Lebensfreude und das Gefühl von Gemeinschaft. Für
einen Broker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinen Communitys präsent
zu sein, ist Songkran die perfekte Bühne.
Thailändische Kultur auf der globalen Bühne
Songkran ist mehr als nur ein Feiertag. Es ist ein lebendiger Ausdruck
thailändischer Großzügigkeit, Erneuerung und Gemeinschaft: Werte, die weit über
die Grenzen Thailands hinaus Resonanz finden. Das S2O Songkran Music Festival
hat sich zu einem starken Botschafter dieses Lebensgefühls entwickelt und bringt
der Welt dieses Fest näher, das fröhlich, inklusiv und unverkennbar thailändisch
ist.
Für EBC ist diese Partnerschaft von besonderer Bedeutung. Thailands kulturelle
Vielfalt und kreative Energie machen das Land seit jeher zu einem der
spannendsten Standorte Südostasiens. Mit dem Engagement für ein Festival, das
diese Traditionen einer globalen Öffentlichkeit zugänglich macht, würdigt EBC
nicht nur die lokale Kultur, sondern unterstreicht auch den Anspruch, die
Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, aktiv mitzufeiern statt nur zu
begleiten.
Jenseits des Bildschirms - mitten im Moment
Im Kern spiegelt dieses Sponsoring wider, wofür EBC als Broker stehen möchte:
echte Nähe zu den Menschen in seinen Märkten, ihre Leidenschaften verstehen,
ihre Interessen teilen und sie dabei unterstützen, das Leben in vollen Zügen zu
genießen. Songkran ist mit seiner Energie, seiner Wärme und seiner Tradition,
Menschen zusammenzubringen, das perfekte Sinnbild dieses Ehrgeizes.
Mit dem nahenden Songkran-Festival freut sich EBC darauf, im April gemeinsam mit
Tausenden Besucherinnen und Besuchern im S2O Land in Bangkok zu feiern, nicht
als Marke auf einem Werbebanner, sondern als Teil der Feier selbst. Denn die
besten Partnerschaften entstehen oft nicht in Konferenzräumen, sondern in den
Momenten, die in Erinnerung bleiben.
Weitere Informationen und Analysen von EBC finden Sie unter www.ebc.com.
(http://www.ebc.com.)
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf
diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die
für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung
bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren
wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern
tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen
Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter
Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte
Handelsmöglichkeiten auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten
anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group
(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset
Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments
Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial
Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;
die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct
Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
(https://www.ebc.site/?utm_source=pr&utm_medium=vietnam&utm_campaign=ginny)
Medienkontakt:
Ginny Dang
Public Relations Executive
Ginny.dang@ebc.com (mailto:Ginny.dang@ebc.com)
Aldric Tinker
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
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