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09.06.2026 04:55:38
GNW-News: TCL SunPower präsentiert auf der SNEC und Intersolar Europe die nächste Generation der Back-Contact-Technologie
^LYON, Frankreich, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL SunPower, ein weltweit
führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat heute seine Teilnahme an der
SNEC (3.-5. Juni in Shanghai) und der Intersolar Europe (23.-25. Juni in
München) bekannt gegeben. Dort wird das Unternehmen seine neuesten
Energiesysteme für Privathaushalte sowie für Gewerbe- und Industrieanwendungen
vorstellen, die auf der nächsten Generation der firmeneigenen Back-Contact-
Solarmodultechnologie basieren.
?Die Back-Contact-Technologie ist ein zentraler Baustein unserer Vision vom
intelligent vernetzten Zuhause", sagt Steven Zhang, General Manager bei TCL
SunPower.?Aufbauend auf der mehr als 40-jährigen Innovationskraft von SunPower,
kombiniert mit der globalen Präsenz von TCL und einer Finanzkraft von 43
Milliarden US-Dollar, setzen wir weltweit neue Maßstäbe für die Entwicklung,
Herstellung und den Einsatz fortschrittlicher Solartechnologie. Die neue
Produktgeneration markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu vollständig
integrierten Energieökosystemen - von der Solarstromerzeugung über die
Energiespeicherung bis hin zum intelligenten Energiemanagement."
Um unterschiedliche Marktanforderungen optimal zu bedienen, setzt TCL SunPower
auf eine Dual-Brand-Strategie. Beide Marken greifen auf eine gemeinsame
technologische Basis zurück, adressieren jedoch unterschiedliche Kundensegmente:
Während SunPower ein maßgeschneidertes Premium-Komplettangebot für Eigenheime
bietet, bei dem Leistung, einfache Handhabung und langfristige Zuverlässigkeit
im Vordergrund stehen, stellt TCL Solar leistungsstarke und wirtschaftliche
Lösungen für Projekte unterschiedlichster Größenordnungen und Anwendungsbereiche
bereit. Gemeinsam ermöglichen beide Marken skalierbare Energiesysteme für die
fortschreitende Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden
weltweit.
Back-Contact-Technologie der nächsten Generation als Basis integrierter
Energiesysteme
Auf der SNEC und der Intersolar Europe stellt TCL SunPower zahlreiche
Produktneuheiten vor. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf neuen Back-Contact-
Modulgenerationen von TCL SunPower und TCL Solar, die als technologische
Grundlage umfassender Energieökosysteme dienen.
SunPower: Das Energieökosystem für ein vernetztes Zuhause
SunPower präsentiert seine neue Generation von Back-Contact-Solarmodulen für den
Wohnbereich. Die Module wurden auf maximale Energieförderung und hohe
Leistungsdichte ausgelegt und bilden die Basis eines vollständig integrierten
Energiesystems für das Eigenheim.
Zu diesem Ökosystem gehören:
* Neue SunPower Back-Contact-PV-Module mit SunPowers patentierter Back-
Contact- und Schindelzellen-Technologie. Das hochdichte Moduldesign zeichnet
sich durch die niedrigste Degradationsrate auf dem Markt (0,25 %), einen
niedrigen Temperaturkoeffizienten (0,26 %/°C) und eine starke Leistung bei
Verschattung aus. Die Module erreichen Leistungen von bis zu 505 Watt und
Wirkungsgrade von bis zu 24,7 %. Abgesichert werden sie durch eine 40-
jährige Garantie auf Produkt, Leistung und Service.
* Neue (https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-
battery)Speicherlösung für Privathaushalte
(https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-battery)
* Wärmepumpen für Privathaushalte (https://www.tcl.com/eu/en/heatpump/heat-
pump/r290-ultra)
Die neuen Wärmepumpen bieten eine starke Leistung selbst bei niedrigen
Temperaturen (100 % Heizleistung bei -7 °C), extrem leisen Betrieb (28 dB(A)
in 3 m Entfernung) und intelligente Energieoptimierung.
Zusammen bilden diese Komponenten ein durchgängiges Energiesystem aus
Solarstromerzeugung, Speicherung und intelligentem Energiemanagement - gebündelt
unter einer Marke und aufeinander abgestimmt. Damit schafft SunPower die
Grundlage für das vollständig vernetzte Zuhause, in dem Energieerzeugung,
Speicher, intelligente Haushaltsgeräte und die Interaktion mit dem Stromnetz
intelligent koordiniert werden, um den Energieverbrauch ganzheitlich zu
optimieren.
TCL - TCL Solar: Leistungsstarke Energielösungen für Gewerbe und Industrie
Unter der Marke TCL - TCL Solar präsentiert das Unternehmen erstmals sein
vollständiges Portfolio der T5-Pro-Modulserie, neue Back-Contact-Module sowie
Speicherlösungen für Privathaushalte und für gewerbliche beziehungsweise
industrielle Anwendungen. Ein breites und vielseitiges Portfolio an PV-Modulen,
darunter:
* T5 Pro (https://www.tclsolar.com/products/topcon-shingled-solar-panels)
* Neue TCL Solar C2-Module
Die neuen C2-Module verfügen über eine lückenlose Back-Contact-
Zellarchitektur, die die aktive Modulfläche maximiert, niedrigere
Betriebstemperaturen ermöglicht und das Risiko von Mikrorissen reduziert.
Dadurch werden sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die
Langzeitzuverlässigkeit verbessert. Die Module erreichen Wirkungsgrade von
bis zu 24,50 %. Im Kompaktformat sind Leistungen von bis zu 495 Watt
möglich, für Gewerbe- und Industrieanwendungen bis zu 665 Watt. Die
Produktgarantie beträgt 25 Jahre, die Leistungsgarantie 30 Jahre.
Die neue Back-Contact-Technologie von TCL Solar bildet zugleich die Grundlage
für ein umfassendes Energieökosystem im Gewerbe- und Industriesegment. Dazu
gehören:
* Neue TCL-Speicherlösung für Privathaushalte
(https://digitalpower.tcl.com/products/blueArk-x1)
Das kompakte All-in-One-System mit Schutzklasse IP66 verfügt über eine
patentierte Smart-Balancing-Technologie, die auch Batterien
unterschiedlichen Alters unterstützt. Hinzu kommen Batteriezellen der
neuesten Generation mit 314 Ah sowie drei MPPT-Eingänge für komplexe
Dachlayouts.
* Neues Speicherportfolio für Gewerbe und Industrie
TCL Solar präsentiert eines der kompaktesten integrierten Speichersysteme am
Markt. Die besonders kompakte Lösung lässt sich flexibel skalieren und
umfasst Leistungsstufen von 50 bis 500 kW sowie Speicherkapazitäten von 100
kWh bis 1 MWh. Sie unterstützt eine PV-Überdimensionierung von bis zu 200 %
und verfügt über sechs MPPT-Kanäle. Ergänzt wird das Portfolio durch ein AC-
gekoppeltes Speichersystem mit einer Kapazität von 261 kWh, das auf bis zu
6,26 MWh erweitert werden kann.
Intelligentes Energiemanagement - offene Standardplattform für beide Marken
Ein universelles HEMS-Gateway unterstützt unterschiedliche
Installationsszenarien und ermöglicht eine KI-gestützte Optimierung des gesamten
Energiesystems - von PV-Anlagen und Batteriespeichern über Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge bis hin zu Wärmepumpen und intelligenten Verbrauchern. Es ist
geräteunabhängig konzipiert und kann bis zu drei Wechselrichter integrieren.
Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Projektentwicklern, skalierbare,
leistungsstarke Systeme einzusetzen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und
Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.
?Die Back-Contact-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
langfristigen Technologie-Roadmap. Sie baut auf der jahrzehntelang bewährten
Leistungsfähigkeit von SunPower auf und ebnet den Weg für kommende
Technologiegenerationen", sagt Karin Alberto Burkhardt, Director of PV Products.
?Durch die rückseitige Stromführung werden elektrische Verluste reduziert, das
thermische Verhalten verbessert und ein höherer Energieertrag sowie maximale
Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen erzielt. In Verbindung mit Speicher-
und Energiemanagementlösungen entsteht über die Portfolios von SunPower und TCL
Solar hinweg eine gemeinsame Plattform, die auf maximale Leistung, niedrigere
Stromgestehungskosten und den weltweiten Einsatz in Projekten jeder
Größenordnung ausgelegt ist."
Über TCL SunPower Global
TCL SunPower Global vereint die technologische Kompetenz und Innovationskraft
von SunPower mit der globalen Stärke und finanziellen Stabilität der TCL Group.
Das Unternehmen entwickelt und vermarktet leistungsstarke, zuverlässige und
wirtschaftliche Solar- und Energielösungen für Märkte weltweit. Das Unternehmen
kombiniert modernste Technologie und eine vertikal integrierte Produktion mit
einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, um die globale Energiewende
voranzutreiben. Zum Unternehmen gehören zwei sich ergänzende
Marken: SunPower für hochwertige, voll integrierte Energielösungen im
Eigenheimsegment sowie TCL-TCL Solar für leistungsstarke und wirtschaftliche
Solar- und Energiekonzepte. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen
des globalen Solarmarktes ab - von Dachanlagen für Privathaushalte über
gewerbliche Projekte bis hin zu Großanlagen.
Weitere Informationen: sunpowerglobal.com
(https://www.sunpowerglobal.com/uk), tclsolar.com
(https://tclsolar.com/) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/tclsunpowerglobal/).
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
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c6340-1c07-492b-aa7b-835e83658b96
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Pressekontakt:
TCL SunPower Global
Anna Valeria Porta
anna.porta@sunpowerglobal.com
+39 345 7706205Â°
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