GNW-News: TCL SunPower präsentiert auf der SNEC und Intersolar Europe die nächste Generation der Back-Contact-Technologie

^LYON, Frankreich, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL SunPower, ein weltweit

führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat heute seine Teilnahme an der

SNEC (3.-5. Juni in Shanghai) und der Intersolar Europe (23.-25. Juni in

München) bekannt gegeben. Dort wird das Unternehmen seine neuesten

Energiesysteme für Privathaushalte sowie für Gewerbe- und Industrieanwendungen

vorstellen, die auf der nächsten Generation der firmeneigenen Back-Contact-

Solarmodultechnologie basieren.

?Die Back-Contact-Technologie ist ein zentraler Baustein unserer Vision vom

intelligent vernetzten Zuhause", sagt Steven Zhang, General Manager bei TCL

SunPower.?Aufbauend auf der mehr als 40-jährigen Innovationskraft von SunPower,

kombiniert mit der globalen Präsenz von TCL und einer Finanzkraft von 43

Milliarden US-Dollar, setzen wir weltweit neue Maßstäbe für die Entwicklung,

Herstellung und den Einsatz fortschrittlicher Solartechnologie. Die neue

Produktgeneration markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu vollständig

integrierten Energieökosystemen - von der Solarstromerzeugung über die

Energiespeicherung bis hin zum intelligenten Energiemanagement."

Um unterschiedliche Marktanforderungen optimal zu bedienen, setzt TCL SunPower

auf eine Dual-Brand-Strategie. Beide Marken greifen auf eine gemeinsame

technologische Basis zurück, adressieren jedoch unterschiedliche Kundensegmente:

Während SunPower ein maßgeschneidertes Premium-Komplettangebot für Eigenheime

bietet, bei dem Leistung, einfache Handhabung und langfristige Zuverlässigkeit

im Vordergrund stehen, stellt TCL Solar leistungsstarke und wirtschaftliche

Lösungen für Projekte unterschiedlichster Größenordnungen und Anwendungsbereiche

bereit. Gemeinsam ermöglichen beide Marken skalierbare Energiesysteme für die

fortschreitende Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden

weltweit.

Back-Contact-Technologie der nächsten Generation als Basis integrierter

Energiesysteme

Auf der SNEC und der Intersolar Europe stellt TCL SunPower zahlreiche

Produktneuheiten vor. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf neuen Back-Contact-

Modulgenerationen von TCL SunPower und TCL Solar, die als technologische

Grundlage umfassender Energieökosysteme dienen.

SunPower: Das Energieökosystem für ein vernetztes Zuhause

SunPower präsentiert seine neue Generation von Back-Contact-Solarmodulen für den

Wohnbereich. Die Module wurden auf maximale Energieförderung und hohe

Leistungsdichte ausgelegt und bilden die Basis eines vollständig integrierten

Energiesystems für das Eigenheim.

Zu diesem Ökosystem gehören:

* Neue SunPower Back-Contact-PV-Module mit SunPowers patentierter Back-

Contact- und Schindelzellen-Technologie. Das hochdichte Moduldesign zeichnet

sich durch die niedrigste Degradationsrate auf dem Markt (0,25 %), einen

niedrigen Temperaturkoeffizienten (0,26 %/°C) und eine starke Leistung bei

Verschattung aus. Die Module erreichen Leistungen von bis zu 505 Watt und

Wirkungsgrade von bis zu 24,7 %. Abgesichert werden sie durch eine 40-

jährige Garantie auf Produkt, Leistung und Service.

* Neue (https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-

battery)Speicherlösung für Privathaushalte

(https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-battery)

* Wärmepumpen für Privathaushalte (https://www.tcl.com/eu/en/heatpump/heat-

pump/r290-ultra)

Die neuen Wärmepumpen bieten eine starke Leistung selbst bei niedrigen

Temperaturen (100 % Heizleistung bei -7 °C), extrem leisen Betrieb (28 dB(A)

in 3 m Entfernung) und intelligente Energieoptimierung.

Zusammen bilden diese Komponenten ein durchgängiges Energiesystem aus

Solarstromerzeugung, Speicherung und intelligentem Energiemanagement - gebündelt

unter einer Marke und aufeinander abgestimmt. Damit schafft SunPower die

Grundlage für das vollständig vernetzte Zuhause, in dem Energieerzeugung,

Speicher, intelligente Haushaltsgeräte und die Interaktion mit dem Stromnetz

intelligent koordiniert werden, um den Energieverbrauch ganzheitlich zu

optimieren.

TCL - TCL Solar: Leistungsstarke Energielösungen für Gewerbe und Industrie

Unter der Marke TCL - TCL Solar präsentiert das Unternehmen erstmals sein

vollständiges Portfolio der T5-Pro-Modulserie, neue Back-Contact-Module sowie

Speicherlösungen für Privathaushalte und für gewerbliche beziehungsweise

industrielle Anwendungen. Ein breites und vielseitiges Portfolio an PV-Modulen,

darunter:

* T5 Pro (https://www.tclsolar.com/products/topcon-shingled-solar-panels)

* Neue TCL Solar C2-Module

Die neuen C2-Module verfügen über eine lückenlose Back-Contact-

Zellarchitektur, die die aktive Modulfläche maximiert, niedrigere

Betriebstemperaturen ermöglicht und das Risiko von Mikrorissen reduziert.

Dadurch werden sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die

Langzeitzuverlässigkeit verbessert. Die Module erreichen Wirkungsgrade von

bis zu 24,50 %. Im Kompaktformat sind Leistungen von bis zu 495 Watt

möglich, für Gewerbe- und Industrieanwendungen bis zu 665 Watt. Die

Produktgarantie beträgt 25 Jahre, die Leistungsgarantie 30 Jahre.

Die neue Back-Contact-Technologie von TCL Solar bildet zugleich die Grundlage

für ein umfassendes Energieökosystem im Gewerbe- und Industriesegment. Dazu

gehören:

* Neue TCL-Speicherlösung für Privathaushalte

(https://digitalpower.tcl.com/products/blueArk-x1)

Das kompakte All-in-One-System mit Schutzklasse IP66 verfügt über eine

patentierte Smart-Balancing-Technologie, die auch Batterien

unterschiedlichen Alters unterstützt. Hinzu kommen Batteriezellen der

neuesten Generation mit 314 Ah sowie drei MPPT-Eingänge für komplexe

Dachlayouts.

* Neues Speicherportfolio für Gewerbe und Industrie

TCL Solar präsentiert eines der kompaktesten integrierten Speichersysteme am

Markt. Die besonders kompakte Lösung lässt sich flexibel skalieren und

umfasst Leistungsstufen von 50 bis 500 kW sowie Speicherkapazitäten von 100

kWh bis 1 MWh. Sie unterstützt eine PV-Überdimensionierung von bis zu 200 %

und verfügt über sechs MPPT-Kanäle. Ergänzt wird das Portfolio durch ein AC-

gekoppeltes Speichersystem mit einer Kapazität von 261 kWh, das auf bis zu

6,26 MWh erweitert werden kann.

Intelligentes Energiemanagement - offene Standardplattform für beide Marken

Ein universelles HEMS-Gateway unterstützt unterschiedliche

Installationsszenarien und ermöglicht eine KI-gestützte Optimierung des gesamten

Energiesystems - von PV-Anlagen und Batteriespeichern über Ladeinfrastruktur für

Elektrofahrzeuge bis hin zu Wärmepumpen und intelligenten Verbrauchern. Es ist

geräteunabhängig konzipiert und kann bis zu drei Wechselrichter integrieren.

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Projektentwicklern, skalierbare,

leistungsstarke Systeme einzusetzen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und

Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.

?Die Back-Contact-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer

langfristigen Technologie-Roadmap. Sie baut auf der jahrzehntelang bewährten

Leistungsfähigkeit von SunPower auf und ebnet den Weg für kommende

Technologiegenerationen", sagt Karin Alberto Burkhardt, Director of PV Products.

?Durch die rückseitige Stromführung werden elektrische Verluste reduziert, das

thermische Verhalten verbessert und ein höherer Energieertrag sowie maximale

Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen erzielt. In Verbindung mit Speicher-

und Energiemanagementlösungen entsteht über die Portfolios von SunPower und TCL

Solar hinweg eine gemeinsame Plattform, die auf maximale Leistung, niedrigere

Stromgestehungskosten und den weltweiten Einsatz in Projekten jeder

Größenordnung ausgelegt ist."

Über TCL SunPower Global

TCL SunPower Global vereint die technologische Kompetenz und Innovationskraft

von SunPower mit der globalen Stärke und finanziellen Stabilität der TCL Group.

Das Unternehmen entwickelt und vermarktet leistungsstarke, zuverlässige und

wirtschaftliche Solar- und Energielösungen für Märkte weltweit. Das Unternehmen

kombiniert modernste Technologie und eine vertikal integrierte Produktion mit

einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit , um die globale Energiewende

voranzutreiben. Zum Unternehmen gehören zwei sich ergänzende

Marken: SunPower für hochwertige, voll integrierte Energielösungen im

Eigenheimsegment sowie TCL-TCL Solar für leistungsstarke und wirtschaftliche

Solar- und Energiekonzepte. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen

des globalen Solarmarktes ab - von Dachanlagen für Privathaushalte über

gewerbliche Projekte bis hin zu Großanlagen.

Weitere Informationen: sunpowerglobal.com

(https://www.sunpowerglobal.com/uk), tclsolar.com

(https://tclsolar.com/) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/tclsunpowerglobal/).

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Pressekontakt:

TCL SunPower Global

Anna Valeria Porta

anna.porta@sunpowerglobal.com

+39 345 7706205Â°