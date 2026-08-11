GNW-News: Tecan erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 15.1%; Ausblick bestätigt

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Tecan erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen

und eine bereinigte EBITDA-Marge von 15.1%; Ausblick bestätigt

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026 - Zusammenfassung

* Umsatz von CHF 427.5 Mio., Anstieg von 3.4% in Lokalwährungen; mit Wachstum

sowohl im Life Sciences Business (+3.1% in Lokalwährungen) als auch im

Partnering Business (+3.6% in Lokalwährungen)

* Auftragseingang stieg um 3.0% in Lokalwährungen, das Book-to-Bill-Verhältnis

blieb in beiden Geschäftssegmenten über 1

* Bereinigte EBITDA-Marge bei 15.1%, Verbesserung der zugrunde liegenden

Rentabilität um 180 Basispunkte; negative Effekte durch Wechselkurse von

120 Basispunkten und durch Zölle von 50 Basispunkten

* Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 17.0 Mio.; Cash

Conversion von 36.5%

* Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 2.62, ein Rückgang um 1.5% gegenüber

dem Vergleichswert des Vorjahres

* Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026

bestätigt

Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»

* Portfoliodisziplin: Umsetzung der angekündigten Einstellung von

Geschäftsaktivitäten

* Kommerzielle Exzellenz: Aufbau eines Ökosystems, um Tecan als bevorzugten

Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu positionieren; Expansion

nach Indien

* Operative Exzellenz: Schaffung einer effizienteren Struktur in den Bereichen

Operations, Forschung und Entwicklung sowie in der Verwaltung

Männedorf, Schweiz, 11. August 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben und

den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im ersten Halbjahr

war solide und zeichnete sich durch ein Umsatzwachstum der Gruppe von 3.4% in

Lokalwährungen aus, mit Wachstum in beiden Geschäftssegmenten, womit wir den

Gesamtmarkt übertroffen haben. Zudem erzielten wir eine solide Rentabilität mit

einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.1%, was den Erwartungen entspricht. Die

Marktentwicklungen sind ermutigend und stehen weiterhin im Einklang mit unserer

früheren Prognose. Angesichts der zunehmenden Marktdynamik sind wir

zuversichtlich, dass wir weiterhin schneller als der Markt wachsen werden. Es

gibt jedoch noch viel zu tun, um das Potenzial von Tecan voll auszuschöpfen. Um

das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und den Wert auch langfristig zu

steigern, haben wir im ersten Quartal unser Transformationsprogramm 'Rewired'

gestartet. Nach der Umsetzung erster Massnahmen im zweiten Quartal erwarten wir,

dass diese zu unserem Gesamtjahresergebnis beitragen und eine Grundlage für

beschleunigtes Wachstum und höhere Rentabilität bilden, während wir auf unsere

Ziele für 2028 zusteuern.»

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026

Konzernkennzahlen

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|In CHF Mio., sofern nicht| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| | |

|anders angegeben | 2025| 2026|? CHF|? LW|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Umsatz | 439.5| 427.5| -2.7%|+3.4%|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Auftragseingang | 458.3| 444.3| -3.1%|+3.0%|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Bereinigtes EBITDA(2) | 65.7| 64.5| -1.8%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 15.0%| 15.1%| +10 Basispunkte| |

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Ausgewiesenes EBITDA | 54.9| 46.6| -15.1%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 12.5%| 10.9%|-160 Basispunkte| |

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Bereinigtes EBIT | 43.6| 43.8| +0.6%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 9.9%| 10.2%| +30 Basispunkte| |

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Ausgewiesenes EBIT | 23.1| 17.8| -23.1%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 5.3%| 4.2%|-110 Basispunkte| |

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Bereinigter Reingewinn | 33.7| 32.5| -3.5%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Bereinigter Gewinn pro | | | | |

|Aktie (CHF) | 2.66| 2.62| -1.5%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Ausgewiesener Reingewinn | 17.9| 12.3| -31.5%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Gewinn pro Aktie (CHF) | 1.41| 0.99| -29.8%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Geldzufluss aus | | | | |

|operativer | | | | |

|Geschäftstätigkeit | 60.0| 17.0| -71.7%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Cash Conversion | 109.2%| 36.5%| -| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

|Nettoliquidität (zum | | | | |

|Periodenende) | 140.3| 73.5| -47.6%| -|

+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+

Der Umsatz der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2026 in Lokalwährungen um 3.4% (-

2.7% in Schweizer Franken), wobei beide Segmente vergleichbare Wachstumsraten

erzielten. Die positive Dynamik des ersten Quartals setzte sich im zweiten

Quartal fort. In beiden Quartalen verzeichnete Tecan ein Umsatzwachstum von

3.4% in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Wachstum von

3.0% in Lokalwährungen. Diese Entwicklung entsprach weitgehend dem

Umsatzwachstum und führte zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.04. Im zweiten

Quartal war das Auftragswachstum in Lokalwährungen im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum stabil, trotz einer anspruchsvolleren Vergleichsbasis. Das

Book-to-Bill-Verhältnis blieb im zweiten Quartal bei 1.0, wobei der

Auftragseingang im zweiten Quartal den des ersten übertraf.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 15.1% und damit leicht über den 15.0% des

ersten Halbjahres 2025. Dies erreichte das Unternehmen trotz negativer Effekte

durch Wechselkurse (120 Basispunkte) und Zölle (50 Basispunkte). Die zugrunde

liegende Rentabilität verbesserte sich um 180 Basispunkte, was in erster Linie

auf höhere Umsätze, einen günstigen Produktmix und erste Erfolge des

Transformationsprogramms «Rewired» zurückzuführen ist.

Während das bereinigte EBIT leicht anstieg, verzeichnete der bereinigte

Reingewinn einen leichten Rückgang, der hauptsächlich auf negative Effekte aus

Währungsabsicherungen unterhalb der operativen Gewinnschwelle zurückzuführen

war. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sank prozentual weniger stark als der

Reingewinn, da die Anzahl der ausstehenden Aktien durch das laufende

Aktienrückkaufprogramm reduziert wurde.

Der Reingewinn und der ausgewiesene Gewinn pro Aktie wurden durch verschiedene

Faktoren belastet, einerseits durch höhere Kosten im Zusammenhang mit einmaligen

Investitionen in die SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und das neue CRM-

System, andererseits im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm «Rewired»,

einschliesslich Restrukturierungskosten.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit fiel im ersten Halbjahr 2026

deutlich geringer aus, wobei auch die Cash Conversion im Vergleich zu früheren

Berichtsperioden zurückging. Dies war hauptsächlich auf Veränderungen im

Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Diese Faktoren sind nicht struktureller

Natur; der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit war in der

Vergangenheit stets stark und wird dies auch in einer zukunftssicher

aufgestellten Tecan Group bleiben. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden

im ersten Halbjahr 2026 Aktien im Wert von CHF 30.5 Mio. erworben.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Kennzahlen nach Segmenten

+--------------------+-----------------------------+---------------------------+

| | Life Sciences Business | Partnering Business |

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|In CHF Mio., sofern | | | | |

|nicht anders | 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr|

|angegeben | 2025| 2026| 2025| 2026|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|Umsatz | 185.7| 179.6| 253.8| 247.9|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|- Veränderung in CHF| | -3.2%| | -2.3%|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|- Veränderung in | | | | |

|Lokalwährungen | | +3.1%| | +3.6%|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|Ausgewiesenes EBIT | 8.7| 3.8| 22.0| 20.4|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 4.7%| 2.1%| 8.7%| 8.2%|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|Bereinigtes EBITDA | 26.4| 24.7| 46.9| 46.3|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

|- Marge (in % des | | | | |

|Umsatzes) | 14.0%| 13.8%| 18.4%| 18.7%|

+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+

Life Sciences Business

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im ersten Halbjahr

in Lokalwährungen um 3.1% und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt

für Laborautomatisierung. Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke

Nachfrage in den Bereichen Biopharma und Diagnostik getragen, während der Umsatz

im Bereich Academia & Government wie erwartet zurückging. Das Segment Life

Sciences Business profitierte zudem vom starken Wachstum bei Tecan Genomics, wo

ausgewählte Aktivitäten im Rahmen der Portfoliooptimierung unter dem Programm

«Rewired» eingestellt werden sollen.

Das Segment verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung: Der Umsatz stieg im

zweiten Quartal 2026 in Lokalwährungen um 4.6% gegenüber dem Vorjahresquartal,

nachdem im ersten Quartal bereits ein Anstieg von 1.3% erzielt worden war. Im

zweiten Quartal verzeichneten die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten nach

vorherigen Rückgängen wieder einen Anstieg. Die wiederkehrenden Umsätze aus

Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien entwickelten sich

weiterhin gut, wobei ihr Anteil am Segmentumsatz von 62.1% im Vorjahreszeitraum

auf 64.4% stieg.

Der Auftragseingang beschleunigte sich im zweiten Quartal, und das Book-to-Bill-

Verhältnis blieb im ersten Halbjahr 2026 über 1.

Das ausgewiesene EBIT und die ausgewiesene Betriebsrendite im Life Sciences

Business gingen zurück, da das Segment den Grossteil der negativen Auswirkungen

von Wechselkursen und Zöllen absorbierte. Darüber hinaus belasteten einmalige

Aufwendungen die ausgewiesenen Ergebnisse zusätzlich. Ohne Berücksichtigung

dieser einmaligen Aufwendungen sank die bereinigte EBITDA-Marge des Segments

leicht, wobei positive Beiträge aus höheren Umsätzen und zugrunde liegenden

operativen Verbesserungen aus dem Transformationsprogramm «Rewired»

resultierten.

Partnering Business

Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg im ersten Halbjahr in

Lokalwährungen um 3.6%, getrieben von einem anhaltend soliden Wachstum in den

Bereichen Diagnostik und MedTech.

Im zweiten Quartal erzielte das Partnering Business ein solides Wachstum von

2.4% in Lokalwährungen, dies trotz einer zunehmend anspruchsvollen

Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum.

Wie erwartet schwächte sich das Wachstum des Auftragseingangs im zweiten Quartal

aufgrund der hohen Vorjahresbasis ab; das Book-to-Bill-Verhältnis blieb jedoch

sowohl für das Quartal als auch für das erste Halbjahr über 1.

Das Segment Partnering Business verzeichnete einen moderaten Rückgang des EBIT

und der Betriebsrendite, was in erster Linie auf negative Effekte aus

Wechselkursen und Zöllen, aber auch auf Restrukturierungskosten zurückzuführen

war. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich jedoch, getrieben durch das

Volumen, einen günstigen Produktmix und operative Verbesserungen aus dem

Transformationsprogramm «Rewired».

Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»

Im März startete Tecan «Rewired», ein Transformationsprogramm, um das

Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und sowohl Innovation als auch Umsetzung

gezielt zu stärken. Die «Rewired»-Initiativen zielen darauf ab, den Kundennutzen

zu steigern, profitables Wachstum zu ermöglichen und die Marktposition von Tecan

zu stärken. Zusammen mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr 2026 gibt das

Unternehmen einen aktuellen Überblick über die drei wichtigsten Hebel.

Portfoliodisziplin

Wie am 16. März 2026 angekündigt, hat Tecan die spezialisierten Designfunktionen

für die frühe Entwicklungsphase von Medizinprodukten am 2021 erworbenen Standort

in Boston eingestellt; der Standort wurde im April geschlossen. Darüber hinaus

gab Tecan die Entscheidung bekannt, sich aus ausgewählten Aktivitäten bei Tecan

Genomics zurückzuziehen; dieser Prozess schreitet planmässig voran.

Kommerzielle Exzellenz

Ein strategisches Ziel von Tecan ist es, sich als bevorzugter

Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu etablieren. Zu den ersten

Fortschritten auf diesem Weg gehört die im März angekündigte Partnerschaft mit

NVIDIA. Dazu wurde im Juni ein konkreter Schritt bekannt gegeben: die

Integration der Agentic-KI-Funktionen in die Laboranalyseplattform Introspect

von Tecan. Tecan und NVIDIA arbeiten zudem gemeinsam an der Weiterentwicklung

von Physical-AI-Fähigkeiten. Parallel zur Partnerschaft mit NVIDIA treibt Tecan

gemeinsam mit Technologiepartnern und Kunden ein wachsendes Portfolio an KI-

basierten Initiativen voran und positioniert Tecan-Produkte als zentrale

Elemente für KI-gestützte Labore. So hat Tecan beispielsweise in Japan mit einem

Kunden eine Biofoundry entwickelt - eine hochautomatisierte «Fabrik für

Biologie», die Robotik, KI, synthetische Biologie, Genom-Engineering,

Hochdurchsatz-Tests und Datenanalytik integriert. Die Technologie von Tecan

liefert dabei einen entscheidenden Beitrag in diesem innovativen Setup.

Um die kommerzielle Exzellenz zu stärken, setzt Tecan die Expansion in Regionen

und Marktsegmente mit hohem Potenzial fort. Im Mai hat Tecan eine direkte

Niederlassung in Indien eröffnet, einschliesslich eines eigenen lokalen

Vertriebs- und Serviceteams mit Sitz in Gurugram bei Neu-Delhi. Dies untermauert

Tecans Engagement, Kunden in einem der dynamischsten und am schnellsten

wachsenden Life-Sciences-Märkte der Welt zu bedienen, und ermöglicht direktere

Kundenbeziehungen sowie einen verbesserten lokalen Support.

Operative Exzellenz

Operative Exzellenz konzentriert sich auf skalierbare, widerstandsfähige

Betriebsabläufe, die Wachstum in Margen und Cash umwandeln. Effiziente Prozesse

und eine niedrigere Kostenbasis haben Priorität. Ende März veräusserte Tecan

seinen spezialisierten Standort für Präzisionsbearbeitung in Kalifornien und

bündelte die Aktivitäten und Kapazitäten am bestehenden Standort in Vietnam.

Darüber hinaus nutzt Tecan frühere Investitionen in vollautomatisierte

Produktionslinien in den USA für bestimmte Verbrauchsmaterialien. Angesichts der

gestiegenen Nachfrage auf dem US-Markt bietet die lokale Produktion erhebliche

Vorteile sowohl hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit als auch der Nachhaltigkeit ;

insbesondere ermöglicht sie eine deutliche Reduzierung der CO?-Emissionen. Die

Produktionslinien für Pipettenspitzen in den USA sind seit dem zweiten Quartal

betriebsbereit.

Initiativen zur operativen Exzellenz nutzen bereits getätigte Investitionen in

eine harmonisierte SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und markieren damit einen

wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung der ERP-Plattform von Tecan.

Prognose für 2026 und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Basierend auf der Entwicklung im ersten Halbjahr und den aktuellen Annahmen

bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und bekräftigt die

Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge.

+----------------------------------------------------------------------------+

|Prognose für das Gesamtjahr 2026 (bestätigt) |

+--------------------------+-------------------------------------------------+

|Umsatz in Lokalwährungen |Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich|

+--------------------------+-------------------------------------------------+

|Bereinigte EBITDA-Marge(1)|15.5% bis 16.5% des Umsatzes |

+--------------------------+-------------------------------------------------+

Im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Tecan Rückerstattungen in Höhe von rund CHF 6

Mio. im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic

Powers Act entrichtet wurden. Diese werden in den ausgewiesenen

Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie

berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige

Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht

berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf

die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben und auch nicht zu dieser

beitragen.

Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er am 16.

März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt wurde.

+-----------------------------------------------+

| Prognose für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) |

+----------------------------+------------------+

| Umsatz(1) | CHF 1 Milliarde |

+----------------------------+------------------+

| Bereinigte EBITDA-Marge(1) | 20% des Umsatzes |

+----------------------------+------------------+

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann auf der Website des Unternehmens

www.tecan.com (http://www.tecan.com) unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 09:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und

Medien durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 zu diskutieren.

Die Konferenz wird per Live-Audio-Webcast unter www.tecan.com

(http://www.tecan.com/) übertragen.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0) 203 059 58 63

(Grossbritannien)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der

Veranstaltung einwählen.

Wichtige Termine

Ein Update für das dritte Quartal wird am 5. November 2026 veröffentlicht.

(1) Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die

Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz

und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.

(2) Überleitungsrechnungen zum bereinigten EBIT, EBITDA, Reingewinn und Gewinn

pro Aktie sind im Halbjahresbericht 2026 unter www.tecan.com/investor-overview

enthalten.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

Â°