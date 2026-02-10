Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
10.02.2026 16:04:39
GNW-News: Tecan lädt zur Analysten- und Medienkonferenz mit Capital Markets Update am 16. März 2026 ein
^Männedorf, Schweiz, 10. Februar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) wird am Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr MEZ eine Analysten- und
Medienkonferenz durchführen, um die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025
vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst auch ein Kapitalmarkt-Update mit einem
Überblick über die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick
stützen. Die Medienmitteilung mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025
und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. März 2026 um 6:00 Uhr MEZ
veröffentlicht.
Die Veranstaltung findet im Metropol Zürich statt und wird als Audio-Webcast mit
synchronisierten Präsentationsfolien übertragen. Für die persönliche Teilnahme
ist eine Anmeldung über den Bereich «Investor Relations» auf der Tecan-Website
erforderlich. Die Anzahl der Plätze für die persönliche Teilnahme ist begrenzt,
daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Der Link zum Webcast wird
einige Tage vor der Veranstaltung im selben Bereich veröffentlicht, und die
Einwahlnummern werden in der Medienmitteilung am 16. März 2026 bekanntgegeben.
Eine Aufzeichnung des Webcast steht nach der Präsentation für einen Zeitraum von
zwölf Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der
Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN
CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
Â°
