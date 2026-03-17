Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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17.03.2026 07:05:38
GNW-News: Tecan und NVIDIA gehen Partnerschaft zur Entwicklung datengetriebener Labore ein
^Männedorf, Schweiz, 17. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA bekanntgegeben. Ziel der
Partnerschaft ist es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die
datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu
erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen.
Tecan war ein Vorreiter beim Wandel vom manuellen zum präzisen, robusten und
skalierbaren automatisierten Pipettieren in Tausenden von Labors weltweit. Nach
dieser ersten Laborrevolution treibt Tecan die Automatisierung weiter voran,
indem das Unternehmen moderne Produkte wie die Laboranalyseplattform Introspect
einführt, die gezielt zur Steigerung der Laborproduktivität entwickelt wurden.
Mit der Nutzung von KI ergibt sich eine Gelegenheit für Innovation und Wachstum,
da ein erheblicher Teil der im Labor generierten Daten bislang ungenutzt
bleibt.
Durch die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Tecan wollen die Unternehmen die
nächste Laborrevolution einleiten und mithilfe von KI die bislang unerforschte
Datenlandschaft erschliessen, um bahnbrechende Entdeckungen und bisher
unerreichte Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten NVIDIA
und Tecan daran, datengetriebene Labore zu schaffen.
Die Integration von NVIDIA-GPU-beschleunigten Modellen und Bibliotheken in die
Produkte von Tecan soll Labordaten in konkrete Handlungsempfehlungen und
messbare Ergebnisse überführen. Die Verbindung wissenschaftlicher und operativer
Daten soll es Tecan-Kunden ermöglichen, neue Therapien schneller zu entwickeln.
Gleichzeitig verbessert der Einsatz von physischer KI die Benutzerfreundlichkeit
und Robustheit der Tecan-Instrumente weiter.
«Künstliche Intelligenz ist transformativ, hat aber ihr volles Potenzial im
Laborbereich und zum Nutzen von Patientinnen und Patienten sowie der
Wissenschaft noch nicht ausgeschöpft», sagte Monica Manotas, CEO von Tecan.
«Durch die Verbindung unserer Laborpräsenz und umfassenden Expertise mit den
innovativen KI-Plattformen und dem Know-how von NVIDIA sind wir einzigartig
positioniert, unsere Kunden optimal bei der wachsenden Nachfrage nach höherer
Produktivität, schnelleren Forschungsergebnissen und intelligenten
Automatisierungslösungen zu unterstützen.»
Der Umfang dieser Zusammenarbeit umfasst:
* Agentic AI Introspect zur Steigerung der Laborproduktivität mithilfe von
NVIDIA Nemotron-Modellen und Microservices
* Discovery Introspect zur Unterstützung schnellerer Entdeckungen mithilfe von
NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken und NVIDIA Nemotron-Modellen
* Physical AI zur Realisierung der nächsten Generation von Laborinstrumenten
durch die Integration von NVIDIA Cosmos Open-World-Foundation-Modellen und
ähnlichen Ansätzen.
Weitere Informationen zu einem der Anwendungsfälle dieser Zusammenarbeit wird
auf der Introspect-Landingpage beschrieben: Introspect(TM) custom web reports &
dashboards - Tecan (https://lifesciences.tecan.com/introspect)
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com
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