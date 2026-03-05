GNW-News: Teledyne e2v stellt die PercivaT 5D-Kamera vor: Okklusionsfreie 3D-Bildaufnahme für Industrie, Einzelhandel und Robot Vision

^GRENOBLE, Frankreich, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein

Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der

Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung der Perciva(TM) 5D

(http://www.teledynevisionsolutions.com/perciva-5d)-Kamera bekannt, einer

bahnbrechenden Innovation im Bereich der Bildgebung, die hochwertige 3D-

Bildverarbeitung auf kurze Distanz kostengünstig, zuverlässig und einfach zu

integrieren macht.

Die meisten Industriekameras nehmen nur 2D-Bilder auf, doch viele Anwendungen

erfordern zunehmend eine Tiefenwahrnehmung bei kurzen und sehr kurzen

Entfernungen. Perciva 5D bietet diese Fähigkeit durch eine einzigartige

winkelempfindliche Pixel-Technologie und fortschrittliche On-Board-Verarbeitung,

die eine 2D- und 3D-Bildfusion im kalibrierten Arbeitsabstandsbereich in

Echtzeit ermöglicht. Perciva 5D verfügt außerdem über eine leistungsstarke

Neural Processing Unit (NPU), mit der Modelle künstlicher Intelligenz auf dem

Gerät ausgeführt und an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden angepasst

werden können.

Perciva 5D generiert 2D- und 3D-Daten ohne optische Okklusion aus einem einzigen

CMOS-Sensor und erzeugt zeitlich abgestimmte 2D-Bilder sowie pixelgenaue Depth

Maps mit 3D-Tiefeninformationen. Dank der direkt in die Kamera integrierten

umfassenden 3D-Verarbeitung profitieren Anwender von der sofortigen Ausgabe von

Depth Maps oder Punktwolken. Perciva 5D arbeitet sowohl im Innen- als auch im

Außenbereich mit Umgebungslicht, sodass keine externe NIR-Lichtquelle

erforderlich ist, während gleichzeitig eine zuverlässige Leistung gewährleistet

und die Gesamtsystemkosten minimiert werden. Perciva 5D wurde für anspruchsvolle

Umgebungen entwickelt und bietet Plug-and-Play-Integration durch eine GenICam-

kompatible GigE Vision-Schnittstelle sowie ein robustes Gehäuse der Schutzklasse

IP6x mit industriellen M12-Steckverbindern.

Die werkseitig kalibrierte Perciva 5D wiegt nur 230 Gramm, verbraucht weniger

als 5 W und eignet sich ideal für Robotik (Roboterarme, Cobots und Humanoide),

Selbstbedienungskassen im Einzelhandel und die 3D-Überwachung industrieller

Prozesse. Sie unterstützt vom Benutzer einstellbare Bildraten oder eine

getriggerte Bilderfassung sowie mehrere Stromversorgungsoptionen. Mit Hilfe von

GenDC / GenTL lässt sich die Kamera nahtlos in die Spinnaker® 4

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/spinnaker-

sdk/?model=Spinnaker%20SDK&vertical=machine%20vision&segment=iis) API und

SpinView® von Teledyne für die 2D-/3D-Visualisierung sowie in führende

Bildverarbeitungs-Softwareplattformen integrieren.

Perciva 5D wird vom 10. bis 12. März 2026 auf der Embedded World

(https://www.embedded-world.de/en) in Nürnberg vorgestellt. Besuchen Sie

Teledyne am Stand 2-541 in Halle 2 oder kontaktieren Sie uns online

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/), um weitere

Informationen zu erhalten.

Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf

Anfrage erhältlich.

Teledyne Vision Solutions

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) bietet das

weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und

wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image

sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson

Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden

ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und

erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren

und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und

breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne

bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die

schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und

Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren

Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-

4a38-87f4-2a727d75ea9c/de

Â°