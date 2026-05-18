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18.05.2026 15:04:39
GNW-News: Telefónica Germany migriert die 4G/5G-Sprachdienste der ersten 100.000 Kunden auf die cloud-native IMS-Technologie von Mavenir
^Meilenstein beim Umstieg auf IMS auf AWS erreicht: Betreiber stellt
seinen Festnetz und Mobilfunkkundenstamm auf die Web-Scale-IMS-Lösung von
Mavenir um
RICHARDSON, Texas, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das cloud-native, von Grund auf auf KI ausgelegte
Mobilfunknetze entwickelt, gibt heute bekannt, dass Telefónica Germany die
ersten 100.000 Mobilfunkkunden erfolgreich auf 4G/5G-Sprachdienste umgestellt
hat - und zwar mithilfe der cloud-nativen IMS-Lösung von Mavenir, die auf der
Amazon Web Services (AWS)-Cloud basiert. Telefónica Germany ist nun der erste
Mobilfunkbetreiber in Europa, der eine solche Funktion mit produktiven
Teilnehmern in einer öffentlichen Cloud einsetzt. Dieser Meilenstein der
Migration wurde im ersten Quartal 2026 im Rahmen eines mehrjährigen
Transformationsprojekts erreicht, das sowohl Festnetz als auch mobile IMS-Netze
umfasste.
Im Februar 2025 wurde eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Telefónica
Germany bekannt gegeben. Daraufhin hat Mavenir umfangreiche Labortests begonnen,
um die 4G/5G-Sprachdienste des Betreibers in Deutschland von Maveneris
virtualisiertem IMS (vIMS) auf Maveneris cloud-native IMS-Plattform zu
migrieren. Beide Unternehmen entwickeln derzeit ein umfassendes
Automatisierungsframework, das die Abläufe optimieren und die Bereitstellung
neuer Funktionen und Updates beschleunigen soll. Mavenir geht davon aus, im
Laufe des Jahres 2026 die ersten Millionen Mobilfunkkunden auf die neue Lösung
in der AWS Cloud umzustellen. Die vollständige Migration ist für das nächste
Jahr geplant, wobei alle Standorte automatisiert bereitgestellt werden sollen.
Matthias Sauder, Leiter des Bereichs?Technology & Unified Connectivity" bei
Telefónica Germany, erklärt:?Dieser Meilenstein markiert eine entscheidende
Phase bei der Verlagerung unseres Kernnetzes und unserer Telekommunikations-
Workloads in eine öffentliche Cloud-Infrastruktur. Die Cloud-Strategie von
Telefónica Germany basiert auf unserem festen Glauben an Agilität, Transparenz
und fortschrittliche Automatisierung, und diese Migration unserer mobilen
Sprachdienste auf die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir spiegelt unsere
zukunftsorientierte Vision wider, über traditionelle Netzwerkmodelle
hinauszugehen. Mavenir ist ein bewährter und vertrauenswürdiger Partner bei der
Bereitstellung von Dienstleistungen höchster Qualität, die für die Zukunft
gerüstet sind. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Netzentwicklung
gemeinsam voranzutreiben - neue Maßstäbe in Effizienz und Innovation zu setzen
und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden sowie unseren gesamten Betrieb zu
schaffen."
Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud, KI und IMS-
Geschäftsstrategie bei Mavenir, fügt hinzu:?Wir teilen diesen Erfolg mit
Telefónica Germany, da damit die ersten 100.000 Kunden auf 4G/5G-Sprachdienste
umgestellt wurden - und zwar über unsere IMS-Lösung, die nahtlos auf AWS läuft.
Vorausschauende Betreiber setzen auf Cloud Technologien, um sich auf eine KI-
native, vollautomatisierte Zukunft vorzubereiten, und dieser Wandel
unterstreicht die klare Führungsrolle von Telefónica Germany auf diesem Weg. Das
cloud-native IMS von Mavenir bildet die Grundlage für die Modernisierung und
Zukunftssicherung mobiler Sprachdienste. Es ermöglicht ein neues Maß an
Flexibilität und eröffnet gleichzeitig KI-gesteuerte Innovationen sowie neue
Monetarisierungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre. Der heutige Meilenstein
ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung von
Telefónica Germany auf cloud-native Technologien und eine Bestätigung des
anhaltenden Vertrauens in Mavenir als Partner für die nächste Ära der Netzwerk-
Cloudifizierung und Automatisierung."
Die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir im Web-Maßstab bildet die technologische
Grundlage für Mobilfunknetze der nächsten Generation. Sie unterstützt Voice over
LTE (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) sowie Voice
over NTN auf einem einheitlichen IMS-Kern und gewährleistet nahtlose
Sprachkontinuität über 4G, 5G und darüber hinaus. Die IMS-Dienste von Mavenir
sind für den Einsatz in jeder öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud
konzipiert und werden als zustandslose, containerisierte Microservices
bereitgestellt, die speziell für vollautomatisierte Cloud-Umgebungen entwickelt
wurden. Damit können Netzbetreiber Innovationen schneller vorantreiben und neue
Dienste effizient sowie in großem Maßstab einführen.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos.?Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com/)
Medienkontakte
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
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