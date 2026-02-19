|
19.02.2026 20:31:38
GNW-News: Telefónica und Mavenir schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung von KI-Innovationen in der Telekommunikationsbranche
^MADRID, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica, S.A., ein weltweit
führender Anbieter integrierter Kommunikationslösungen, und Mavenir Systems
Limited, ein auf Telekommunikation spezialisierter, cloud-nativer
Technologieanbieter mit Schwerpunkt auf KI, gaben heute die Unterzeichnung einer
wegweisenden Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur Gründung
eines gemeinsamen KI-Innovationszentrums bekannt. Ziel dieses Kooperationslabors
ist die beschleunigte Integration künstlicher Intelligenz in die
Weiterentwicklung von Kernnetzen.
Das KI-Innovationszentrum dient als Testumgebung für die Entwicklung,
Validierung und Optimierung fortschrittlicher Funktionen wie KI-gesteuerte
autonome Netzwerkorchestrierung, absichtsbasierte Dienste und KI-gestützte
Monetarisierungsframeworks. Durch die Nachahmung produktionsnaher Verkehrsmuster
in einer kontrollierten Umgebung ermöglicht das Innovationszentrum beiden
Unternehmen, Lösungen der nächsten Generation vor einem großflächigen
kommerziellen Einsatz gründlich zu testen und zu optimieren.
Diese Zusammenarbeit markiert einen signifikanten Fortschritt in Richtung einer
neuen Ära intelligenter, autonomer und selbstoptimierender
Telekommunikationsnetze. Es handelt sich um Systeme, die kontinuierlich lernen,
vorausschauend agieren und sich in Echtzeit anpassen. Sie verdeutlicht die
gemeinsame Vision von Telefónica und Mavenir, die Zukunft der KI-gesteuerten
Netzwerkentwicklung neu zu definieren, wobei cloud-native Intelligenz in jede
Ebene der Konnektivität eingebettet ist. Zudem stellt die Initiative einen
bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Telefónica dar, sein Netzwerk als
hochgradig autonome, absichtsbewusste digitale Plattform neu zu konzipieren.
Diese ist in der Lage, die Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern
intuitiv zu verstehen, sie vorherzusagen, bevor sie entstehen, und diese
Absichten nahtlos in präzise, automatisierte Netzwerkaktionen umzusetzen.
Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, branchenführende Praktiken in den Bereichen
KI, Datensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern und
gleichzeitig gemeinsame Marketinginitiativen, die technische Vordenkerrolle und
die aktive Teilnahme an globalen Branchenforen voranzutreiben. Gemeinsam werden
Telefónica und Mavenir neue Geschäftsmodelle entwickeln, sich eng mit den
operativen Einheiten abstimmen und die Entwicklung und Einführung von KI-
basierten Lösungen in den Kernnetzen beschleunigen. Dies wird Telefónica eine
führende Position in den Bereichen Telekommunikationsinnovation,
Dienstleistungsdifferenzierung und Monetarisierung der nächsten Generation
verschaffen.
Cayetano Carbajo, Leiter für Kernnetze, Transport und Ökosystem bei CTIO,
erklärte im Namen von Telefónica:?Unsere Zusammenarbeit mit Mavenir setzt neue
Maßstäbe für das Engagement von Telefónica, die Branche bei der KI-gesteuerten
Transformation der Kernnetze anzuführen. Durch die Kombination der cloud-nativen
Kern- und Serviceplattformen von Mavenir mit unserer realen Betriebsumgebung
können wir das Kernnetzwerk transformieren und KI-gestützte Dienste, die für den
kommerziellen Einsatz bereit sind, zeitnah implementieren."
Pardeep Kohli, President & CEO von Mavenir, dazu:?Die cloud-native Plattform
von Mavenir macht dieses KI-Innovationszentrum möglich. Aufgrund unserer
langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Kern-, Sprach- und Messaging-
Plattformen für mehrere Telefónica-Betriebsgesellschaften können wir bewährte
und produktionsreife Innovationen in diese Zusammenarbeit einbringen. Die
Offenlegung dieser Netzwerkfunktionen über offene Schnittstellen ermöglicht es
der KI, das Netzwerk in eine programmierbare Serviceplattform zu verwandeln.
Dies bietet Telefónica eine einzigartige Gelegenheit, KI zu operationalisieren,
neue digitale und Unternehmensdienste schneller auf den Markt zu bringen und
neue Einnahmequellen zu erschließen."
Treffen Sie Mavenir und Telefónica auf dem Mobile World Congress 2026
(Barcelona, 2. bis 5. März 2026, Halle 2, 2H60): Erleben Sie die Zukunft der KI-
gesteuerten Telekommunikation hautnah mit einer Live-Demonstration von Mavenir
und Telefónica auf dem MWC 2026. Dabei werden Anwendungsfälle der nächsten
Generation in den Bereichen KI-gestützte Kommunikation, autonome
Servicebereitstellung und absichtsgesteuerte Abläufe präsentiert und so die
kollaborative Innovation veranschaulicht.
Besuchen Sie unsere Teams in Halle 2 (Stand 2H60), um zu erfahren, wie
Telefónica und Mavenir die Entwicklung hin zu autonomen, KI-basierten Netzwerken
vorantreiben. Kontaktieren Sie uns, um einen Termin mit unserem Expertenteam auf
dem #MWC26 zu vereinbaren. https://www.mavenir.com/mwc-2026/#request-a-meeting-
mwc
Über Telefónica
Telefónica ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsdienstleister mit
dem Ziel, seinen Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen
bietet Festnetz- und Mobilfunkverbindungen sowie eine breite Palette digitaler
Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit mehr als 350 Millionen Kunden sind
die Hauptmärkte von Telefónica Spanien, Brasilien, Deutschland und das
Vereinigte Königreich.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(http://www.mavenir.com/)
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!