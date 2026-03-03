Synchronoss Technologies Aktie
WKN DE: A0J2QD / ISIN: US87157B1035
|
03.03.2026 07:33:38
GNW-News: Telkomsel erweitert Capsyl Cloud-Bereitstellung mit Synchronoss
^BRIDGEWATER, New Jersey, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss
Technologies, Inc. (?Synchronoss" oder das?Unternehmen"), ein weltweit
führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen, gab
heute die weitere Ausweitung seiner Partnerschaft mit Telkomsel
(https://www.telkomsel.com/en), Indonesiens führendem Mobilfunknetzbetreiber,
bekannt. Nach der erfolgreichen Einführung von Capsyl Cloud für
Mobilfunkkundinnen und -kunden plant Telkomsel, den Dienst auf Premium-Tarife
sowie Prepaid-Vorteile auszuweiten. Die kommerzielle Verfügbarkeit ist für 2026
vorgesehen. Damit unterstreicht der Betreiber seine Strategie, ein
netzbetreibergeführtes Cloud-Erlebnis anzubieten, das sich klar von Over-the-
Top-Alternativen differenziert.
Nach dem Launch im März 2025 wurde der Service Schritt für Schritt auf die
gesamte Mobilfunkbasis von Telkomsel ausgerollt. Im Juni 2025 integrierte
Telkomsel im Rahmen ausgewählter Tarife 50 GB Cloud-Speicher als inkludierten
Vorteil. Im September 2025 folgte die Einführung einer Premium-Stufe mit 100 GB
und 200 GB. Damit können Kundinnen und Kunden ihre Fotos, Videos und anderen
persönlichen digitalen Inhalte sicher speichern, organisieren und
geräteübergreifend darauf zugreifen.
Im ersten Quartal 2026 wird Telkomsel auf dem bestehenden Service aufbauen und
zusätzliche Prepaid-Vorteile, Paketangebote sowie schrittweise Verbesserungen
einführen. Ziel ist es, die Auswahl für Mobilfunkkundinnen und -kunden zu
erweitern und die Bindung zu vertiefen. Im Rahmen seiner längerfristigen Roadmap
plant Telkomsel, Premium-Stufen für alle Mobilfunkkundinnen- und -kunden
verfügbar zu machen. Die kommerzielle Einführung ist für 2026 vorgesehen, sodass
alle Telkomsel Nutzerinnen und Nutzer sichere Cloud-Speicher- und Content-
Management-Funktionen nutzen können.
?Die kontinuierliche Erweiterung von Capsyl durch Telkomsel zeigt, wie wichtig
persönliche Cloud-Dienste mittlerweile sowohl für Postpaid- als auch für
Prepaid-Erfahrungen sind", erklärte Pat Doran, Chief Technology Officer und
Executive Vice President von Synchronoss.?Mit der Ausweitung der Cloud-
Funktionen auf beide Kundensegmente schafft Telkomsel ein einheitlicheres
digitales Ökosystem und eröffnet gleichzeitig neue Chancen, Kundenbindung und
langfristige Loyalität zu stärken."
?Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Tools und des schnell
wachsenden Cloud-Marktes möchte Telkomsel, dass seine Kundinnen und Kunden einen
digitalen Lebensstil mit Cloud-Diensten genießen können", so Lesley Simpson,
Vice President of Digital Lifestyle bei Telkomsel.?Dank der erfolgreichen
Einführung von Capsyl Cloud können unsere Postpaid-Kundinnen und Kunden den
Service noch besser nutzen, während wir uns darauf vorbereiten, diesen Service
allen Mobilfunknutzerinnen und -nutzern mit Premium-Tarifen anzubieten. In
Kombination mit einem verbesserten 5G-Erlebnis unterstreicht diese
Weiterentwicklung unser Engagement, sichere und praktische digitale Lösungen zu
liefern, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen."
Capsyl Cloud ist eine sichere, plattformübergreifende persönliche Cloud-Lösung.
Sie ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Fotos, Videos und Dateien auf
Smartphones, Tablets und Computern zu sichern, zu organisieren und zu schützen.
Die Plattform bietet gestaffelte Speicheroptionen, gebündelte Angebote und
Premium-Upgrades, sodass Anbieter Cloud-Dienste gezielt auf unterschiedliche
Kundensegmente zuschneiden können.
Über Telkomsel
Telkomsel ist Indonesiens größter Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste
und versorgt landesweit Hunderte Millionen Mobilfunkkundinnen und -kunden. Als
Teil der Telkom Group bietet Telkomsel ein umfangreiches Portfolio an
Konnektivitäts-, Digital- und Lifestyle-Diensten und treibt damit die digitale
Transformation Indonesiens für Privatkundinnen und -kunden, Unternehmen und
Gemeinschaften voran.
Über Synchronoss
Synchronoss Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher
Cloud-Lösungen und unterstützt Dienstleister dabei, sichere und sinnvolle
Verbindungen zu ihren Kundinnen und Kunden aufzubauen. Die SaaS-Cloud-Plattform
von Synchronoss vereinfacht Onboarding-Prozesse und stärkt die Kundenbindung
durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und
weiteren fortschrittlichen Funktionen. So profitieren Anbieter von höheren
Einnahmen, geringeren Kosten und schnelleren Markteinführungen. Millionen von
Abonnentinnen und Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre
wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie
unter www.synchronoss.com (http://www.synchronoss.com), wie unsere Cloud-
Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu
definieren.
Medienkontakt:
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com)
Â°
