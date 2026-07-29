GNW-News: Tellus Power bringt "Tellus Energy AI" auf den Markt - ein vertikales Großmodell für umweltfreundliches KI-Computing

^* Das neue vertikale KI-Modell kombiniert Strompreisinformationen,

Lastprognosen, Rechenplanung und V2G-Ressourcen, um die Stromkosten zu

senken und flexible Netzkapazitäten zu erschließen

IRVINE, Kalifornien, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Global

Holding Limited (?Tellus Power" oder das?Unternehmen"), ein Deep-Technology-

Unternehmen, das bidirektionale Energieübertragungssysteme zur Versorgung der

physischen KI-Wirtschaft entwickelt, hat heute die Einführung von?Tellus Energy

AI", einem speziell für den Energie- und Rechensektor entwickelten

(?vertikalen") KI-Modell, bekanntgegeben. Das Modell ist darauf ausgelegt,

Energie und Rechenleistung in mehrere Richtungen aufeinander abzustimmen, wobei

KI-Rechenlasten an die Echtzeit-Verfügbarkeit und den Preis von Strom angepasst

werden, während dezentrale Lade- und Speicheranlagen in netzreaktive Ressourcen

umgewandelt werden. Tellus Power ist der Ansicht, zu den ersten Anbietern zu

gehören, die eine mehrdimensionale Energie- und Rechenauslastung in einem

einzigen professionellen Modell auf den Markt bringen.

Tellus Energy AI bietet fünf Kernfunktionen:

* Echtzeit-Preisüberwachung - erfasst und analysiert Großhandelsstrompreise

nahezu in Echtzeit, um Entscheidungen im Stromhandel zu unterstützen.

* Lastprognose - mehrdimensionale Lastvorhersage als Grundlage für

Entscheidungen in den Bereichen Energieeinsatz, Verbrauch und Energiehandel.

* Entscheidungshilfe im Energiebereich - empfiehlt Maßnahmen auf der Grundlage

von Echtzeitpreisen und Lastdaten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre

Stromkosten zu senken.

* Netzkoordination, Energiearbitrage und Mehrwertdienste - reagiert auf

Netzsignale hinsichtlich Resilienz, Spitzenlast und anderer Signale für

Hilfsdienste und wandelt ungenutzte Ladekapazität in zusätzliche Einnahmen

um.

* Offene Agentenplattform - Kunden können über die veröffentlichten APIs auf

TPResearch, dem Agenten-Framework von Tellus Power, maßgeschneiderte KI-

Agenten entwickeln.

Die?Tellus Power Mission Control"-Plattform - Zustand der Flotte, Verfügbarkeit

und Live-Diagnose auf einen Blick (beispielhafte Ansicht).

Neben dem Modell baut Tellus Power eine integrierte Energie-KI-Rechenkapazität

auf, die auf vier Säulen basiert: einem auf Vehicle-to-Grid (V2G) basierenden

virtuellen Kraftwerk, einem flächendeckenden Ladenetz, flüssigkeitsgekühlten

Rechenclustern mit hoher Rechendichte sowie einem fortschrittlichen EMS

(Energiemanagement-System).

Zusammen unterstützen diese vier anwendungsorientierte Modelle - die auf

Rechenleistung abgestimmte Lastverteilung, den V2G-Standortbetrieb, die

Entscheidungsfindung im Stromhandel sowie die Rückverfolgbarkeit

umweltfreundlicher Rechenleistung -, die darauf abzielen, hohe Energiekosten und

Netzengpässe zu bewältigen, Kapazitäten für Mikro-Rechenzentren zu erschließen,

die Zertifizierung als Ökostrom-Anbieter zu ermöglichen und eine geringe

Anlagenauslastung zu beheben.

Bei den ersten Implementierungen strebt Tellus Power eine Senkung der

Stromkosten um 20 % bis 40 % im Vergleich zum nicht optimierten Betrieb, einen

PUE-Wert des Rechenzentrums von unter 1,1 sowie zusätzliche Einnahmen aus

Nebenleistungen von bis zu 40 % an, wobei eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des

Ökostroms zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung gewährleistet wird.

Verfolgung der Strompreise nahezu in Echtzeit und Vergleich von

Preisprognoseszenarien.

Tellus Power stellt drei kommerzielle Angebote - den?Energy Intelligence

Agent", die private Bereitstellung sowie ein EMS-Smart-Toolkit - KI-Betreibern,

Rechenzentren und Betreibern von Anlagen für neue Energien zur Verfügung, um

Partnerschaften und die Integration in die hochmoderne Infrastruktur des

Unternehmens zu ermöglichen.

Tellus Energy AI ist über jeden Kanal erreichbar - die Bediener können die

Flotte per Tablet oder Smartphone in einfacher Sprache abfragen.

In den nächsten drei bis fünf Jahren strebt Tellus Power den Aufbau eines

dezentralen Netzwerks für umweltfreundliche Rechenleistung mit einer Leistung

von über 1 GW an, um ein integriertes Angebot aus den Bereichen?Energie +

Rechenleistung + KI" als zweite Wachstumskurve zu entwickeln und einen Beitrag

zu einem Ökosystem für eine kohlenstoffarme Recheninfrastruktur zu leisten.

?Der Wettlauf um alle Arten von KI - einschließlich generativer KI, Inferenz-KI

und physikalischer KI - ist im Grunde ein Wettlauf um sofort verfügbare Energie.

Die Rechenleistung ist zwar vorhanden, doch die Fähigkeit, diese kostengünstig

und umweltfreundlich zu nutzen, stellt das eigentliche Hindernis für das

Wachstum der KI dar.?Wir haben Tellus Energy AI entwickelt, um diese

Einschränkung zu beseitigen und Energie - bislang der größte Kosten- und

Zeitaufwand bei KI - in eine Quelle für Effizienz, Ausfallsicherheit und

sofortige Verfügbarkeit zu verwandeln", sagt Mike Calise, Vorstandsvorsitzender

von Tellus Power.

Über Tellus Power

Tellus Power ist ein Deep-Technology-Unternehmen, das bidirektionale

Energieübertragungssysteme entwickelt, um die physische KI-Wirtschaft mit

Energie zu versorgen. Unsere Produkte vereinen Ladelösungen für Fuhrparks und

Personenkraftwagen, Batteriespeicher sowie Vehicle-to-Grid-Funktionen. Diese

Infrastruktur ermöglicht die bidirektionale Steuerung von Elektronen mit hohem

Durchsatz über ein Energiesystem am Netzrand. Tellus Power ist weltweit tätig

und ermöglicht die Verschmelzung von Elektrifizierung, Robotik, Autonomie und

dezentralen Energiequellen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://telluspowergroup.com

(https://telluspowergroup.com/)

Medienkontakt

Jessica Starman, MBA

hello@telluspower.com (mailto:hello@telluspower.com)

Unternehmenskontakt

Caitlin McCann

cmccann@telluspower.com (mailto:cmccann@telluspower.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten,

Zielen und Plänen von Tellus Power, einschließlich Leistungskennzahlen und

zukünftiger Netzwerkkapazität. Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen wider

und unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können

wesentlich davon abweichen. Tellus Power übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren.

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