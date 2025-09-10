GNW-News: Temenos zum Gesamtsieger der IDC FinTech Real Results 2025 ernannt

^GRAND-LANCY, Schweiz, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN),

ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass

das Unternehmen zum Gesamtsieger des IDC FinTech Real Results 2025

(https://www.idc.com/wp-

content/uploads/2025/09/2025_IDC_FinTech_and_Real_Result_Winners.pdf) gekürt und

als Gewinner in der Kategorie?Bank Deposit Transformation" ausgezeichnet wurde.

Temenos wurde außerdem in den IDC FinTech Rankings 2025 unter den Top 25

Lösungsanbietern aufgeführt.

Die IDC FinTech Real Results zeichnen IT-Anbieter aus, die bei einem Kunden aus

dem Finanzsektor echte, messbare und zukunftsweisende Veränderungen ermöglicht

haben. Temenos wurde für ein erfolgreiches Projekt zur Modernisierung der

mobilen Bankkanäle von Credito Emiliano S.p.A. (Credem)

(https://www.temenos.com/success-story/credito-emiliano-spa-success-story/),

einer der zehn führenden Banken Italiens, ausgezeichnet.

Die IDC FinTech Rankings Top 25 für 2025 sind eine Rangliste im Stil der Fortune

500, welche die weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie kategorisiert

und bewertet. Die vorgestellten Unternehmen sind Organisationen, die sich dafür

einsetzen, Finanzdienstleistungsunternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung

ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zum Wohle ihrer Kunden weltweit

zu unterstützen.

Marc DeCastro, Research Director bei IDC, äußerte sich wie folgt:?Wir

gratulieren Temenos zur Aufnahme in die Top 25 des IDC FinTech-Rankings 2025,

was das Engagement des Unternehmens für Innovationen an der Spitze der

Finanzdienstleistungsbranche unterstreicht. Darüber hinaus wurde Temenos

aufgrund der starken, messbaren Ergebnisse seiner Arbeit zur Modernisierung der

mobilen Angebote der italienischen Bank Credem zum Gesamtsieger der IDC Real

Results gekürt.

William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, fügte hinzu:?Wir sind sehr

stolz darauf, von IDC für unseren echten Einfluss auf das Bankwesen anerkannt zu

werden. Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie unsere Technologie Banken wie

Credem dabei unterstützt, ihren Kunden schnellere, intelligentere und

intuitivere digitale Erlebnisse zu bieten. Dies ist ein hervorragendes Beispiel

dafür, wie Innovation und Partnerschaft bedeutende Veränderungen bewirken

können."

Durch den Einsatz von Temenos Digital als SaaS war Credem in der Lage, rasch

eine Reihe neuer Mobile-Banking-Apps zu entwickeln und auf den Markt zu bringen,

die eine einfache, sichere und intuitive Benutzererfahrung bieten. Mit der

ersten neuen App, die in nur neun Monaten auf den Markt gebracht wurde, und

einer Reduzierung auf vier Monate für nachfolgende Markteinführungen,

verzeichnet Credem ein konstantes jährliches Wachstum bei der Nutzung mobiler

Apps von rund 30 %. Die Bank verfügt derzeit über mehr als 550.000 Kunden, die

ihre Apps aktiv nutzen. 95 % aller Transaktionen werden über digitale Kanäle

abgewickelt und 57 % des digitalen Bankgeschäfts werden ausschließlich über

Mobilgeräte abgewickelt.

Andrea Ferrari, Leiter Touchpoints bei Credem, dazu:?Bei Credem entwickeln wir

unser Geschäftsmodell weiter und streben entschlossen einen umfassenden

Omnichannel-Service an, der eine optimale Kombination aus menschlicher und

digitaler Leistung bietet, um den höchsten und anspruchsvollsten

Kundenanforderungen gerecht zu werden. Temenos hat dabei eine entscheidende

Rolle gespielt und uns in die Lage versetzt, innovative digitale

Bankdienstleistungen zu entwickeln, mit denen wir unsere Kundenbindung stärken

und uns in einem wettbewerbsintensiven Markt von anderen Anbietern abheben

können.

IDC Financial Insights veröffentlicht einen umfassenden Bericht über die

Ergebnisse des Jahres, der hier

rankings) eingesehen oder heruntergeladen werden kann.

