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18.08.2026 14:12:38
GNW-News: Templafy führt kostenlosen Dokumenten-Agenten auf Microsoft Marketplace ein
^NEW YORK, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy
(https://www.templafy.com/), die KI-gestützte Plattform zur
Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von Templafy Agent Add-in
bekannt, einem kostenlosen KI-Agenten, der es Nutzern ermöglicht, Präsentationen
zu erstellen, zu bearbeiten und zu überprüfen, ohne PowerPoint zu verlassen.
Das im Microsoft Marketplace zum Herunterladen verfügbare Add-in integriert
Dokumenten-Agenten direkt in den Arbeitsablauf von Präsentationen und ermöglicht
sowohl die Erstellung neuer Präsentationen als auch das Bearbeiten bestehender
Präsentationen. Über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche können Nutzer den
Agenten unter anderem damit beauftragen, neue Folien zu erstellen, eine
Präsentation umzuschreiben oder zu übersetzen, die Formatierung zu korrigieren,
editierbare Diagramme und Tabellen hinzuzufügen sowie Inhalte zu überprüfen,
bevor sie die Präsentation freigeben.
Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, kommentiert:?Mit KI ist das Erstellen
einer Präsentation einfacher geworden, aber das ist längst nicht alles.
Präsentationen werden von Teams ständig bearbeitet, aktualisiert und überprüft.
KI sollte diesen Prozess optimieren, anstatt einen separaten zu starten.?Indem
wir Agenten direkt in PowerPoint integrieren, erweitern wir die Rolle der KI von
der Erstellung auf die Optimierung von Inhalten. So können Nutzer während des
Entstehens ihrer Präsentation innerhalb des ihnen vertrauten Workflows weiterhin
mit dem Agenten zusammenarbeiten. In Verbindung mit Templafy wird dieser Ansatz
noch leistungsfähiger, da der Agent auf Unternehmenswissen zugreift und zentral
gesteuert wird. Damit verbinden wir die Geschwindigkeit von KI mit dem Kontext
und der Kontrolle, die Unternehmen benötigen."
Das Add-in steht privaten Nutzern von PowerPoint kostenlos zur Verfügung. Für
Templafy-Kunden geht das Nutzungserlebnis noch einen Schritt weiter, denn der
Agent wird mit freigegebenen Unternehmensinhalten und relevantem Kontext
verknüpft, wie etwa Vorlagen und Layouts, Inhaltsbibliotheken,
Markenrichtlinien, Produktinformationen und Geschäftsdaten. So können Teams KI
nutzen und gleichzeitig auf Informationen und Inhalte zugreifen, denen ihre
Organisation bereits vertraut.
Für Unternehmen kann das bedeuten, dass Mitarbeiter weniger Zeit damit
verbringen, nach der passenden Folie zu suchen, die neuesten Mitteilungen zu
überprüfen oder am Ende des Prozesses Branding und Formatierung zu korrigieren.
Microsoft 365-Administratoren können das Add-in nicht nur allen relevanten
Benutzern oder Gruppen in der gesamten Organisation bereitstellen, sondern auch
Regeln für die KI-Dokumentenerstellung zentral verteilen. Damit entfallen
aufwändige Prompts und Konfigurationen für den Einzelnen.
Das Templafy Agent Add-In für PowerPoint ist ab sofort erhältlich.
Laden Sie das Templafy Agent Add-In für PowerPoint im Microsoft Marketplace
herunter (https://marketplace.microsoft.com/en-
us/product/WA200011321?tab=Overview).
Hinweis an die Redaktion
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI in den entscheidenden Momenten im
Zaum zu halten, indem sie KI-Agenten mit dem richtigen Kontext, klaren Vorgaben
und vom Unternehmen freigegebenem Wissen ausstattet, auf dessen Grundlage sie
arbeiten können. Unser Ansatz setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte
mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte
Erstellung hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die
unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies
bei niedrigen und vorhersehbaren Token-Kosten.
Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft
Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude,
ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert
Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders
wichtig sind.
Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte
Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG
und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die
sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben
oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben
konzentrieren können
Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44) 7776 454 946,
lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c6ee693-dc39-4686-a09b-
ecb0b07e4e98
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