GNW-News: Templafy führt MCP ein und ermöglicht Unternehmen die Kontrolle über KI-generierte Dokumente

^NEW YORK, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy (https://www.templafy.com/),

die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung

von Templafy MCP bekannt, einer neuen Integration, die KI-Plattformen von

Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy verbindet.

Da Unternehmen zunehmend KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und

Perplexity einsetzen, können Mitarbeiter Inhalte schneller als je zuvor

erstellen - doch schnelle Ergebnisse allein sind nicht ausreichend. Damit KI-

generierte Inhalte bedenkenlos geteilt werden können, müssen sie den

Unternehmensstandards für Genauigkeit, Compliance, Markenkonsistenz und

Nutzbarkeit entsprechen.

Templafy MCP ergänzt die auf Unternehmen zugeschnittene API-Infrastruktur von

Templafy und begegnet genau dieser Herausforderung: Durch die Integration von

Dokumenten-Agenten in KI-Plattformen von Drittanbietern vereint die Lösung die

patentierten Funktionen von Templafy zur Dokumentenerstellung mit einer

zentralen Governance-Ebene. Für Unternehmen und ihre Teams bedeutet das: KI-

generierte Inhalte werden direkt in geschäftsfähige Dokumente überführt, die den

genehmigten Unternehmensvorlagen, Marken-Assets, Prompts,

Formatierungsrichtlinien und Geschäftsdaten entsprechen.

Mit Templafy MCP können Unternehmen die Erstellung KI-generierter Dokumente über

Teams, Tools und Modelle hinweg steuern, ohne ihre Mitarbeiter auf eine einzige

KI-Schnittstelle zu beschränken. Die Dokumenten-Agenten basieren auf der

Expertise von Templafy in der skalierbaren Erstellung kontrollierter,

geschäftsfähiger Dokumente. Sie unterstützen Teams dabei, direkt bearbeitbare

Dokumente in Microsoft-365-Formaten zu generieren. Dies minimiert Fehler sowie

den manuellen Nachbearbeitungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig die

Einhaltung von Markenrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Qualitätsstandards.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?KI verändert den Ausgangspunkt

der Dokumentenerstellung grundlegend - Unternehmen benötigen jedoch die volle

Kontrolle darüber, wie und wo dieser Prozess endet. Templafy MCP gibt

Fachkräften die Freiheit, ihre bevorzugten KI-Tools zu nutzen, um Aufgaben

effizient zu erledigen. Gleichzeitig sorgen Dokumenten-Agenten im Hintergrund

dafür, dass die Ergebnisse hochwertig und präzise sind und mit den

Unternehmensstandards im Einklang stehen. So entstehen geschäftsfähige

Dokumente. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie sich nicht länger zwischen der

Flexibilität von KI-Anwendungen und der Kontrolle über ihre Dokumente

entscheiden müssen."

Templafy MCP ist für sämtliche Dokumenten-Agenten-Lösungen von Templafy

verfügbar.

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die

es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme

und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter

Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung

erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite

Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft

Office, Google Workspace und Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-

Workflows, reduziert Risiken und gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in

die Dokumente, die besonders wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte

Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG

und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die

sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben

oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben

konzentrieren können.

Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)

7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)

FAQ

Wie unterscheidet sich Templafy MCP von anderen MCP-Angeboten für Unternehmen

auf dem Markt?

Templafy MCP wurde speziell für die Dokumentenerstellung in Unternehmen

entwickelt. Es gibt zahlreiche MCP-Lösungen, die KI-Modelle mit Tools oder

Datenquellen verbinden. Templafy MCP hingegen ermöglicht es jeder KI-Plattform

von Drittanbietern, sich als kontrollierte Ebene für die Dokumentenerstellung in

die Templafy-Dokumentenagenten einzubinden. So lassen sich KI-generierte Inhalte

in vollständige, markenkonforme und geschäftsfähige Dokumente überführen, die

genehmigten Vorlagen, Marken-Assets, Prompts, Formatierungsrichtlinien,

Compliance-Vorgaben und Geschäftsdaten entsprechen.

Welche geschäftlichen Probleme löst Templafy MCP für Unternehmensteams?

Templafy MCP hilft Unternehmen, die Lücke zwischen KI-generierten Inhalten und

geschäftsfähigen Dokumenten zu schließen. Die Lösung reduziert den Zeitaufwand

für die Nachbearbeitung KI-generierter Inhalte und stellt gleichzeitig sicher,

dass die endgültigen Dokumente die genehmigten Marken-, Inhalts-, Formatierungs-

und Compliance-Standards widerspiegeln. Dadurch profitieren Unternehmen von

einer schnelleren Dokumentenerstellung, einer höheren Konsistenz und einer

kontrollierteren teamübergreifenden Einführung von KI.

Wie sicher ist Templafy MCP für KI-Workflows und Dokumentenmanagement in

Unternehmen?

Templafy MCP wurde entwickelt, um unternehmensfähige KI-Workflows zu

unterstützen, indem KI-generierte Inhalte mit der bestehenden Governance-,

Dokumentenerstellungs- und API-Infrastruktur von Templafy verknüpft werden.

Unternehmen können zentral verwaltete Vorlagen, Zugriffsrechte, freigegebene

Inhalte, Markenrichtlinien, Prompts und Compliance-Anforderungen anwenden. So

können Teams den Einsatz von KI skalieren und gleichzeitig die Kontrolle über

die Dokumentenausgabe behalten.

Welche KI-Plattformen, LLMs und Unternehmenstools lassen sich mit Templafy MCP

integrieren?

Templafy MCP wurde entwickelt, um beliebige KI-Plattformen und -Modelle von

Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy zu verknüpfen. Dazu

gehören KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und Perplexity ebenso wie

benutzerspezifische KI-Modelle und Wissensquellen, sofern unterstützt. Die

Dokumenten-Agenten von Templafy greifen zudem auf Unternehmenssysteme wie CRM-,

DAM- und weitere Geschäftsdatenquellen zu, um kontrollierte und datengestützte

Dokumente zu erstellen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d292465f-6bd0-490e-b69f-

666892ec9991

Â°