GNW-News: Templafy führt "Templafy Team" ein: Fachkräfte können nun eigene Dokumentenagenten erstellen und teilen

^NEW YORK, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy

(https://www.templafy.com/), eine Plattform für die agentenbasierte

Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von?Templafy Team" bekannt. Das

neue Angebot ermöglicht es Teams, eigene, spezialisierte Dokumentenagenten auf

Basis von Unternehmenswissen, Vorlagen und bewährten Inhalten zu erstellen,

individuell anzupassen und miteinander zu teilen.

KI wird zunehmend in den Geschäftsalltag integriert und bietet Fachkräften mehr

Möglichkeiten denn je, Inhalte zu erstellen. Die Qualität und Einheitlichkeit

der Ergebnisse sicherzustellen, bleibt jedoch eine Herausforderung -

insbesondere dann, wenn Teams regelmäßig ähnliche Präsentationen, Angebote und

andere Dokumente für Kunden erstellen.

Templafy Team richtet sich an Teams, die regelmäßig große Mengen an Dokumenten

erstellen, darunter Beratungsunternehmen, andere professionelle Dienstleister,

Finanzdienstleister und Vertriebsteams. Die Lösung kombiniert individuell

anpassbare Dokumentenagenten (?Document Agents") mit der patentierten

Technologie von Templafy zur automatisierten Dokumentenerstellung. Statt KI

immer wieder neu mit Eingaben versorgen oder Präsentationen auf Basis früherer

Arbeiten von Grund auf neu erstellen zu müssen, können Teams ihr vorhandenes

Wissen, ihre Fachkompetenz und bewährte Verfahren in gemeinsam nutzbaren Agenten

bündeln und diese in wiederkehrenden Arbeitsabläufen einsetzen.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?Dank KI lassen sich Inhalte

heute einfacher denn je erstellen. Doch ein Dokument zu erstellen, ist nur ein

Teil der Arbeit. Die eigentliche Chance liegt darin, Teams in die Lage zu

versetzen, KI-Agenten zu entwickeln, die die Arbeitsabläufe ihres Unternehmens

verstehen und auf das vorhandene Wissen, die Fachkompetenz und die bewährten

Verfahren der Teams zurückgreifen."

?Mit Templafy Team verbinden wir die Flexibilität, eigene Agenten zu entwickeln,

mit den Funktionen zur Dokumentenerstellung, die für hochwertige, professionell

aufbereitete Ergebnisse benötigt werden. Statt dass jeder KI auf eigene Weise

nutzt, können Teams ihr Wissen und ihre bewährten Verfahren bündeln und

gemeinsam nutzen. Das sorgt für einheitlichere Ergebnisse und lässt sich

leichter auf das gesamte Unternehmen übertragen."

Das Angebot ermöglicht professionellen Teams:

* Individuelle Dokumentenagenten zu erstellen und zu teilen: KI-Agenten für

wiederkehrende geschäftliche Aufgaben erstellen und anpassen und so

individuelles Fachwissen und bewährte Arbeitsweisen in wiederverwendbare

Funktionen für das gesamte Team überführen.

* Unternehmenswissen gezielt einzusetzen: Die KI mit verlässlichen

Unternehmensinformationen, Methoden und bewährten Verfahren unterstützen,

damit die Ergebnisse auf den tatsächlichen Geschäftskontext abgestimmt sind

und nicht allein auf Eingabeaufforderungen beruhen.

* Professionelle PowerPoint-Präsentationen im Corporate Design zu

erstellen: Bearbeitbare Präsentationen direkt im PowerPoint-Format

generieren, die auf Unternehmensvorlagen und freigegebenen

Gestaltungselementen basieren. So sinkt der Aufwand für die Überarbeitung

und Formatierung KI-generierter Inhalte.

* Bestehende KI-Workflows weiter zu nutzen: Über PowerPoint, ChatGPT, Claude

und Microsoft Copilot auf Templafy-Dokumentenagenten zugreifen, ohne die

bereits verwendeten Tools wechseln zu müssen.

* Präsentationen über die Erstellung hinaus zu optimieren: KI-Agenten nutzen,

um Präsentationen weiterzuentwickeln, Änderungen vorzunehmen und die

Ergebnisse anhand von Unternehmenswissen und -standards zu überprüfen.

Templafy Team steht Ihnen im Rahmen einer 14-tägigen kostenlosen Testphase zur

Verfügung. Weitere Informationen finden Sie

unter https://www.templafy.com/teams/.

Hinweis an die Redaktion

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die

es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme

und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo

es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und

vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz

setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter

Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung

hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite

Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und

vorhersehbaren Token-Kosten.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft

Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude,

ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert

Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders

wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte

Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG

und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die

sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben

oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben

konzentrieren können.

Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)

7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)

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