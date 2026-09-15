GNW-News: Templafy macht Document Agents über MCP in Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar

^NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy

(https://www.templafy.com/), die führende agentische Plattform für

Dokumentenerstellung, gibt heute bekannt, dass sie ab sofort als nativer

Konnektor für Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar ist. Damit lassen

sich die Document Agents von Templafy noch einfacher aus den KI-Umgebungen

heraus nutzen, die Fachkräfte bereits verwenden.

Templafy ist ab sofort über das Claude Connector Directory

(https://claude.ai/directory/templafy), das ChatGPT Plugin Directory

(https://chatgpt.com/plugins/templafy) und den Microsoft Marketplace

(https://marketplace.microsoft.com/en-

us/product/office/wa200004361?tab=overview) verfügbar. Fachkräfte können damit

direkt über ihren bevorzugten KI-Assistenten auf die agentischen Funktionen von

Templafy zur Dokumentenerstellung zugreifen.

Die Integration von Templafy über das Model Context Protocol (MCP) verbindet KI-

Assistenten von Drittanbietern direkt mit den Templafy Document Agents. Dadurch

entsteht eine zentrale Orchestrierungsebene für Dokumente, mit der Unternehmen

Marke, Qualität und Konsistenz ihrer Dokumente einfacher steuern können.

Fachkräfte können zunächst in dem KI-Tool ihrer Wahl arbeiten und die dabei

erstellten Inhalte anschließend mit Templafy in ein vollständig formatiertes und

editierbares Geschäftsdokument überführen - unter Verwendung freigegebener

Vorlagen, Marken-Assets, Unternehmensinhalte, Compliance-Vorgaben,

Geschäftsregeln und Unternehmensdaten. Dadurch entfällt ein Großteil des

manuellen Kopierens, Einfügens, Formatierens und erneuten Erstellens, das

bislang erforderlich war, bevor KI-generierte Inhalte mit dem Unternehmen

geteilt oder dort eingesetzt werden konnten.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?Fachkräfte nutzen zunehmend

unterschiedliche KI-Tools für unterschiedliche Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag.

Unternehmen sollten diese Wahlfreiheit nicht einschränken müssen, nur um die

Kontrolle über die Dokumente zu behalten, die am Ende erstellt werden. Templafy

MCP verbindet diese KI-Umgebungen mit dem für das Unternehmen relevanten Kontext

und den geltenden Dokumentenstandards. So lassen sich KI-generierte Inhalte in

Dokumente überführen, die tatsächlich im Unternehmen eingesetzt werden können.

Mitarbeitende können mit den KI-Tools arbeiten, die sie bevorzugen, während

Unternehmen darauf vertrauen können, dass die erstellten Geschäftsdokumente von

hoher Qualität, konsistent und zu kalkulierbaren Kosten entstehen."

Templafy MCP funktioniert außerdem mit Glean, Perplexity und weiteren gängigen

KI-Assistenten. Unternehmen erhalten damit eine einheitliche Möglichkeit, KI-

generierte Inhalte in kontrollierte, einsatzbereite Geschäftsdokumente zu

überführen - auch wenn sich ihre KI-Landschaften weiterentwickeln.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten zu den Integrationen des Templafy

Model Context Protocol finden Sie unter Templafy MCP

(https://www.templafy.com/home/platform/mcp/?utm_source=chatgpt.com). Dort

können Sie Templafy auch zu Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot hinzufügen.

Hinweise für Redakteure

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die

es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme

und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo

es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und

vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz

setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter

Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung

hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite

Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und

vorhersehbaren Token-Kosten.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft

Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude,

ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert

Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders

wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte

Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG

und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die

sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben

oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben

konzentrieren können.

Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)

7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28dd89d0-a825-4541-8ff7-

d79446a0db53

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