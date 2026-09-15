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15.09.2026 13:19:38
GNW-News: Templafy macht Document Agents über MCP in Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar
^NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy
(https://www.templafy.com/), die führende agentische Plattform für
Dokumentenerstellung, gibt heute bekannt, dass sie ab sofort als nativer
Konnektor für Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar ist. Damit lassen
sich die Document Agents von Templafy noch einfacher aus den KI-Umgebungen
heraus nutzen, die Fachkräfte bereits verwenden.
Templafy ist ab sofort über das Claude Connector Directory
(https://claude.ai/directory/templafy), das ChatGPT Plugin Directory
(https://chatgpt.com/plugins/templafy) und den Microsoft Marketplace
(https://marketplace.microsoft.com/en-
us/product/office/wa200004361?tab=overview) verfügbar. Fachkräfte können damit
direkt über ihren bevorzugten KI-Assistenten auf die agentischen Funktionen von
Templafy zur Dokumentenerstellung zugreifen.
Die Integration von Templafy über das Model Context Protocol (MCP) verbindet KI-
Assistenten von Drittanbietern direkt mit den Templafy Document Agents. Dadurch
entsteht eine zentrale Orchestrierungsebene für Dokumente, mit der Unternehmen
Marke, Qualität und Konsistenz ihrer Dokumente einfacher steuern können.
Fachkräfte können zunächst in dem KI-Tool ihrer Wahl arbeiten und die dabei
erstellten Inhalte anschließend mit Templafy in ein vollständig formatiertes und
editierbares Geschäftsdokument überführen - unter Verwendung freigegebener
Vorlagen, Marken-Assets, Unternehmensinhalte, Compliance-Vorgaben,
Geschäftsregeln und Unternehmensdaten. Dadurch entfällt ein Großteil des
manuellen Kopierens, Einfügens, Formatierens und erneuten Erstellens, das
bislang erforderlich war, bevor KI-generierte Inhalte mit dem Unternehmen
geteilt oder dort eingesetzt werden konnten.
Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?Fachkräfte nutzen zunehmend
unterschiedliche KI-Tools für unterschiedliche Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag.
Unternehmen sollten diese Wahlfreiheit nicht einschränken müssen, nur um die
Kontrolle über die Dokumente zu behalten, die am Ende erstellt werden. Templafy
MCP verbindet diese KI-Umgebungen mit dem für das Unternehmen relevanten Kontext
und den geltenden Dokumentenstandards. So lassen sich KI-generierte Inhalte in
Dokumente überführen, die tatsächlich im Unternehmen eingesetzt werden können.
Mitarbeitende können mit den KI-Tools arbeiten, die sie bevorzugen, während
Unternehmen darauf vertrauen können, dass die erstellten Geschäftsdokumente von
hoher Qualität, konsistent und zu kalkulierbaren Kosten entstehen."
Templafy MCP funktioniert außerdem mit Glean, Perplexity und weiteren gängigen
KI-Assistenten. Unternehmen erhalten damit eine einheitliche Möglichkeit, KI-
generierte Inhalte in kontrollierte, einsatzbereite Geschäftsdokumente zu
überführen - auch wenn sich ihre KI-Landschaften weiterentwickeln.
Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten zu den Integrationen des Templafy
Model Context Protocol finden Sie unter Templafy MCP
(https://www.templafy.com/home/platform/mcp/?utm_source=chatgpt.com). Dort
können Sie Templafy auch zu Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot hinzufügen.
Hinweise für Redakteure
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo
es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und
vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz
setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter
Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung
hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite
Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und
vorhersehbaren Token-Kosten.
Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft
Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude,
ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert
Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders
wichtig sind.
Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte
Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG
und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die
sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben
oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben
konzentrieren können.
Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)
7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28dd89d0-a825-4541-8ff7-
d79446a0db53
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