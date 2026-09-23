|
23.09.2026 15:37:38
GNW-News: Tenneco präsentiert auf der InnoTrans 2026 die neuesten Lösungen für Eisenbahnbremssysteme, Gleitlager und Systemschutz
^KONTICH, Belgien, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco wird auf der
InnoTrans 2026, die vom 22. bis 25. September auf dem Messegelände der Messe
Berlin stattfindet, hochtechnologische Technologien in den Bereichen Bremsen,
Gleitlager und Systemschutz präsentieren. Unsere für den Einsatz im
Schienenverkehr, im öffentlichen Nahverkehr und in der Industrie entwickelten,
unternehmenskritischen Komponenten sind darauf ausgelegt, dort ihre Leistung zu
erbringen, wo Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz von größter Bedeutung
sind, und erfüllen die immer strengeren Leistungsanforderungen. Zu den auf der
Messe vertretenen Geschäftsbereichen von Tenneco gehören die weltweit tätigen
Geschäftsbereiche?Braking" und?Industrial" (Halle 1.2, Stand 560) sowie
?Systems Protection" (Halle 12, Stand 440, gemeinsam mit der Industrial Wire
Group).
Auf der InnoTrans wird das Hochleistungs-Reibmaterial?Jurid(®) 711" von Tenneco
Braking offiziell vorgestellt - eine Bremstechnologie für den Regional-, Fern-
und Hochgeschwindigkeitsverkehr. Das Material 711 setzt Maßstäbe für ein
gleichbleibendes Bremsverhalten über ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen
und Geschwindigkeiten hinweg und bietet durch außergewöhnlich geringe
Verschleißraten optimierte Lebenszykluskosten. Das Material ist in den
Bremsbelagstärken 24 mm und 35 mm erhältlich und bietet somit Flexibilität, um
einer Vielzahl von Flotten- und Wartungsanforderungen gerecht zu werden. Darüber
hinaus wurde Jurid 711 so konzipiert, dass Bremsgeräusche und Quietschen auf ein
Minimum reduziert werden, was zu einem höheren Fahrgastkomfort und geringeren
Lärmemissionen in dicht besiedelten Gebieten beiträgt.
?Jurid 711 stellt einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in unserem
Engagement dar, technisch ausgereifte Bremslösungen anzubieten, die
Bahnbetreibern dabei helfen, dort Leistung zu erbringen, wo Sicherheit,
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind", so Ralph Schmidt, Leiter
Technik und Vertrieb bei Tenneco Braking Rail & Industrial.?Dieses
bemerkenswerte Material hilft Betreibern, die Leistung zu steigern und
gleichzeitig die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus zu senken." Tenneco
Braking wird zudem die überarbeiteten Bremsbelag-Konstruktionen?Jurid Sinter"
und?Sinter Silence" vorstellen und die neuesten Materialzertifizierungen der
Marke für Güter-, Nahverkehrs-, Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge
präsentieren.
Der Geschäftsbereich?Industrial" von Tenneco wird DEVA(®)-Gleitwerkstoffe
vorstellen, darunter deva.tex(®) 518, einen hochentwickelten, faserverstärkten
Lagermaterial, der für anspruchsvolle Eisenbahnanwendungen konzipiert wurde. Das
Material wurde für einen zuverlässigen Betrieb unter Dauer- und Stoßbelastungen
sowie unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entwickelt und vereint
mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften und chemische Beständigkeit.
Dank seiner fortschrittlichen zweischichtigen Verbundstruktur eignet sich
deva.tex 518 besonders für Eisenbahnkomponenten, bei denen wartungsfreier
Betrieb, lange Lebensdauer und Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung
sind. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Federungssysteme,
Bremsgestänge, Drehgestellkomponenten, Kupplungen, Türsysteme und andere
bewegliche Teile, die Vibrationen, Feuchtigkeit, Schmutz und
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Durch die Verringerung des Verschleißes und die Minimierung des Wartungsaufwands
tragen die Gleitwerkstoffe von DEVA dazu bei, die Verfügbarkeit und Effizienz
von Schienenfahrzeugen zu verbessern und gleichzeitig die Lebenszykluskosten zu
senken. Durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der selbstschmierenden
Lagertechnologie bietet Tenneco zuverlässige Lösungen, die speziell darauf
ausgelegt sind, die immer strengeren Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der
globalen Eisenbahnindustrie zu erfüllen.
Am Stand von Tenneco Systems Protection wird ein umfassendes Portfolio an
geschäftskritischen Lösungen zum Schutz vor Abrieb, thermischen Einflüssen sowie
elektrischen und elektromagnetischen Störungen für Schienenfahrzeuge und
Eisenbahninfrastrukturanwendungen präsentiert. Dazu gehören Fyrejacket(®) HL
LTE, ein Schutzschlauch für kritische Verkabelungen, der es Eisenbahnherstellern
ermöglicht, europäische Brandschutznormen zu erfüllen, ohne dass komplexe und
kostspielige Brandversuche erforderlich sind, sowie das Silikonband 77FR, ein
selbstverschweißendes Band, das speziell für die Abdichtung, Verbindung,
Reparatur und Endbearbeitung der Schnittkanten von Schläuchen entwickelt wurde,
die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Um mehr über diese und andere hochtechnische Lösungen von Tenneco zu erfahren,
die speziell darauf ausgelegt sind, den sich weiterentwickelnden Anforderungen
der Eisenbahnbranche an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung gerecht zu
werden, besuchen Sie www.deva-bearings.com (http://), die Seite zum Thema
Eisenbahn- und Industriebremmen (https://www.tenneco.com/solutions/tenneco-
industrial/Railway-Industrial-Braking) unter www.tenneco.com
(http://www.tenneco.com/) sowie www.systemsprotection.com (http://).
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von
hochtechnisierten, systemrelevanten Technologien und Aftermarket-Produkten für
Fahrzeuge und Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Über unsere
Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und
Champion(®) liefert Tenneco Technologien für Kunden aus den Bereichen
Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge,
Motorsportfahrzeuge und den Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie
unter Tenneco.com.
KONTAKT:
Simonetta Esposito
Global Communications
Tenneco
Sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@tenneco.com)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c19e2321-
6565-481b-8ebf-16332479b5dc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2a6646e-e417-
48d5-9a4e-8d9a747bce99
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8df0886-4576-4cf4-a470-
05b2b87acea8
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!