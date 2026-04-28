28.04.2026 14:31:38

GNW-News: Tenneco Systems Protection erhält mehrere Auszeichnungen für herausragende Lieferantenleistungen von Airbus SE

^BRÜSSEL, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco Systems Protection, der

weltweit führende Anbieter von Schutzschläuchen und Abschirmungslösungen für die

Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Automobilbranche, den

Schienenverkehr, den Energiesektor, die Industrie und den Transportsektor, wurde

von Airbus mehrfach für seine herausragende Lieferantenleistung ausgezeichnet.

Zum dritten Mal in Folge wurde Systems Protection als?Lieferant des Jahres"

ausgezeichnet und erhielt zudem den Airbus Engineering Award.

Systems Protection beliefert Airbus mit einer Reihe innovativer Produkte, die

wirksamen thermischen, mechanischen, elektromagnetischen und umweltbedingten

Schutz in Tragflächen, Rümpfen, Pylonen, Türen, Triebwerken, Bordküchen, Sitzen

und anderen Anwendungsbereichen bieten. Diese Komponenten werden im Werk von

Systems Protection in Crépy-en-Valois, Frankreich, hergestellt.

?Wir sind sehr stolz auf diese renommierten Auszeichnungen, da sie den

herausragenden Wert unserer Produkte, unsere technische Kompetenz, unsere

Zusammenarbeit und unsere einzigartige Innovationskultur würdigen, die wir in

diese langjährige Partnerschaft einbringen", sagte Cassie Malloy, Vice President

und General Manager von Tenneco Systems Protection.?Diese Erfolge motivieren

unsere Teammitglieder zusätzlich, unseren Beitrag zum weiteren Wachstum und

Erfolg eines der weltweit führenden Flugzeughersteller auszubauen."

Systems Protection hat seinen Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, USA, und

betreibt Vertriebs-, Produktions- und Innovationszentren in Nord- und

Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen, das Erstausrüster und Zulieferer

beliefert, nutzt eine Vielzahl fortschrittlicher Werkstoffe, Konstruktionen,

Verfahren und Designmerkmale, um Lösungen zu entwickeln, die den strengsten

Anforderungen an Leistung, Lebensdauer und Einbau gerecht werden.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und

Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,

Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in

der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene

Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com), um

mehr zu erfahren.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@driv.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab7de80-

81f1-468a-8469-988cbecd0939

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