GNW-News: Tenneco wird offizieller technischer Partner des Cadillac Formula 1®-Teams

^NORTHVILLE, Michigan und FISHERS, Indiana und SILVERSTONE, Vereinigtes

Königreich, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco LLC, ein weltweit

führender Anbieter von Fahrzeugkomponenten und Technologielösungen, hat heute

eine mehrjährige technische Partnerschaft mit dem Cadillac Formula 1®-Team

bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit beginnt im Vorfeld des geplanten Debüts des

Teams in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft(TM) 2026.

Die Partnerschaft verbindet zwei Unternehmen, die sich durch technische

Exzellenz und das gemeinsame Streben nach leistungsstarken Lösungen auszeichnen.

Tenneco ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit mehr als 125 Jahren Geschichte

und entwickelt sowie produziert Komponenten und Technologien für den weltweiten

Einsatz unter extremen und besonders anspruchsvollen Bedingungen.

Tenneco hat sich dort etabliert, wo technisches Know-how und maximale

Zuverlässigkeit gefordert sind - von industriellen Anwendungen bis hin zu den

anspruchsvollsten Performance-Umgebungen. Diese Expertise basiert unter anderem

auf einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit General Motors, insbesondere bei

leistungsrelevanten Systemen in den Bereichen Antriebsstrang, Fahrverhalten und

Emissionskontrolle.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Tenneco gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1®-

Team und GM Performance Power Units ein breites Portfolio an leistungsrelevanten

Komponenten, Systemen und technischer Unterstützung bereitstellen. Dazu zählen

unter anderem fortschrittliche Antriebsstrang- und Zündungstechnologien, die auf

maximale Performance und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Die Ingenieure von Tenneco arbeiten dabei eng mit den Spezialisten des Cadillac

Formula 1®-Teams zusammen, um diese Technologien zu entwickeln und Erkenntnisse

aus dem Rennbetrieb gezielt in messbare Wettbewerbsvorteile auf der

anspruchsvollsten Motorsportbühne der Welt zu übersetzen.

?Unser Anspruch bei Tenneco ist es, der vertrauenswürdigste Partner zu sein -

ein Partner, dem man in Bezug auf technische Leistungsfähigkeit, zuverlässige

Umsetzung und nachhaltigen Erfolg vertraut", betonte Jim Voss, Chief Executive

Officer von Tenneco.?Diese Partnerschaft unterstreicht nicht nur den Ruf, den

sich unsere Teams über viele Jahre erarbeitet haben, sondern auch das Potenzial,

das vor uns liegt. Die Formel 1 fordert uns heraus, neu zu denken, schneller zu

handeln und innovative Wege zu gehen. Wir sind stolz darauf, diesen Weg

gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1®-Team zu beschreiten."

?Mit Blick auf unser Debüt beim Großen Preis von Australien 2026 benötigen wir

Partner, die - wie wir - ein starkes Fundament für nachhaltigen Erfolg schaffen

wollen", sagte Tyler Epp, Head of Commercial Strategy des Cadillac Formula 1®-

Teams.?Mit Tenneco haben wir einen bewährten Partner gewonnen, der eng mit

unseren technischen Teams zusammenarbeitet und hochwertige, zuverlässige

Komponenten liefert. Wir freuen uns sehr, Tenneco im Team willkommen zu heißen."

Das Cadillac Formula 1®-Team, unterstützt von TWG Motorsports und General

Motors, markiert ein neues Kapitel für eine traditionsreiche Marke in einer

globalen Rennserie. Das Engagement von Tenneco unterstreicht diesen Anspruch und

bringt bewährte Technologien, tiefgehende technische Kompetenz und eine

konsequent leistungsorientierte Denkweise in eines der anspruchsvollsten

sportlichen Wettbewerbsumfelder der Welt ein.

Weitere Informationen über Tenneco finden Sie unter www.tenneco.com

(http://www.tenneco.com/).

Über Tenneco LLC

Tenneco LLC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und

den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Geschäftsbereichen Performance Solutions, Clean

Air und Powertrain sowie DRiV Aftermarket treibt Tenneco den Fortschritt in der

globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge,

Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, den Motorsport und den

Aftermarket bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.tenneco.com.

Über das Cadillac Formula 1®-Team

Das Cadillac Formula 1®-Team ist ein spezialisiertes Motorsportteam, das in der

FIA Formel-1-Weltmeisterschaft antritt. Unterstützt von TWG Motorsports und

General Motors betreibt das Team Standorte in Fishers, Indiana, und Charlotte,

North Carolina (USA) sowie in Silverstone, Northamptonshire (Großbritannien).

Mit dem klaren Anspruch, langfristig wettbewerbsfähig zu sein, baut das Cadillac

Formula 1®-Team seine Organisation von Grund auf neu auf - von der Entwicklung

leistungsfähiger Rennfahrzeuge bis hin zum Aufbau einer integrativen,

werteorientierten Teamkultur. Das Debüt in der Formula 1® ist in der Saison

2026.

Über TWG Motorsports: TWG Motorsports ist das Motorsportunternehmen von TWG

Global, das ein robustes Rennsportportfolio auf den größten Bühnen der Welt in

der Formula 1®, INDYCAR, Formel E, IMSA und NASCAR vereint. Durch strategische

Partnerschaften, zu denen auch das Cadillac Formula 1®-Team von General Motors

gehört, und durch die Beteiligung an Andretti Global, Wayne Taylor Racing und

Spire Motorsports vereint TWG Motorsports tiefgreifendes technisches Fachwissen,

bewährte Wettbewerbsvorteile und branchenführenden Geschäftssinn. TWG

Motorsports verfolgt das Ziel, auf dem höchsten Niveau des Sports zu innovieren,

zu wachsen und erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter TWGMotorsports.com.

Über GM: General Motors (NYSE:GM) treibt die Zukunft des Transportwesens voran

und nutzt fortschrittliche Technologien, um sicherere, intelligentere und

emissionsärmere Personenkraftwagen, Lastwagen und SUVs zu bauen. Die GM-Marken

Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC umfassen ein breites Portfolio innovativer

benzinbetriebener Fahrzeuge sowie das branchenweit größte Angebot an

Elektrofahrzeugen für den Übergang in eine vollelektrische Zukunft. Erfahren Sie

mehr unter GM.com.

Tenneco Kontakt:

Alexandra Iordache

Vice President, Global Communications

media@tenneco.com (mailto:media@tenneco.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?

(https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=df

be51eb-0ce4-47c6-b1fc-ee4e2f6cf486) source=pnr&fileGuid=dfbe51eb-0ce4-47c6-b1fc-

ee4e2f6cf486

(https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=df

be51eb-0ce4-47c6-b1fc-ee4e2f6cf486)

