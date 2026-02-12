GNW-News: Terrestar startet hybriden Satelliten-IoT-Service in ganz Kanada auf Basis der Cloud-nativen virtualisierten RAN- und Core-Lösungen von Mavenir

^MONTRÉAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., Kanadas

einziger inländisch kontrollierter Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten mit

Sitz im Land, und Mavenir, das Softwareunternehmen, das KI-gestützte

Mobilfunknetze aufbaut, haben heute den kommerziellen Start des hybriden

Satelliten-IoT-Konnektivitätsdienstes von Terrestar bekannt gegeben. Es handelt

sich um die erste hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform unter kanadischer

Kontrolle, die vollständig auf 3GPP-Release-17-Standards basiert. Sie ist für

die nahtlose Integration in bestehende und künftige Mobilfunknetze konzipiert

und unterstützt belastbare IoT-Dienste in allen städtischen, ländlichen,

abgelegenen und nördlichen Regionen Kanadas.

Der nicht-terrestrische Dienst wird über den geostationären Satelliten Echostar

T1 von Terrestar im lizenzierten S-Band-Mobilfunksatellitenspektrum

bereitgestellt. Technisches Herzstück sind die Cloud-nativen virtualisierten

RAN- (vRAN), Converged Packet Core- sowie fortschrittlichen Netzwerkmanagement-

und Analyselösungen von Mavenir, die in das breitere hybride IoT-Konnektivitäts-

Ökosystem von Terrestar integriert sind.

Jacques Leduc, Chief Executive Officer von Terrestar, kommentierte den Start wie

folgt:?Die Einführung des hybriden IoT-Dienstes von Terrestar stellt einen

Wendepunkt für die Satellitenkonnektivität in Kanada dar. Durch die

Partnerschaft mit Mavenir bringen wir die landesweit erste vollständig

standardbasierte hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform auf den Markt - ein

Erfolg, der Kanadas führende Rolle bei offenen Netzwerkinnovationen

unterstreicht. Die Cloud-nativen vRAN- und Core-Technologien von Mavenir

ermöglichen die nahtlose Interoperabilität, die für die Bereitstellung robuster

IoT-Dienste in ganz Kanada unerlässlich ist. Gemeinsam beweisen wir, dass

offene, interoperable Architekturen die Art und Weise, wie kritische Branchen

kommunizieren, operieren und innovieren, neu definieren können. Gleichzeitig

legen wir den Grundstein für eine Zukunft mit Direct-to-Device-

Satellitendiensten für alle Kanadier."

Die NTN-Technologie von Mavenir

Der hybride IoT-Dienst von Terrestar nutzt die branchenführende NTN-Technologie

von Mavenir, die speziell für die betrieblichen und regulatorischen

Anforderungen von Mobilfunkbetreibern weltweit entwickelt wurde. Die

implementierte Lösung umfasst:

* vRAN-Architektur: Basierend auf 3GPP-Release-17-Standards bietet das vRAN

von Mavenir Terrestar einen flexiblen, intelligenten Funkzugang, um IoT-

Kapazitäten in ganz Kanada über den Echostar-T1-Satelliten im S-Band-MSS-

Spektrum zu kommerzialisieren.

* Converged Packet Core: Der vollständig containerisierte, Cloud-native

Converged Packet Core von Mavenir liefert alle erforderlichen

Netzwerkfunktionen für nicht-terrestrische Netzwerk-Services (NTN). Er

bietet Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau, Hochverfügbarkeit und elastische

Skalierbarkeit für den kommerziellen Datenverkehr.

* Netzwerk-Service-Sicherung: Mit vollständiger FCAPS-Transparenz durch mCMS

und XA Analytics von Mavenir sowie operativer Einsatzbereitschaft durch die

Managed Services von Mavenir gewährleistet die Plattform eine zuverlässige

Leistung und vereinfachte Betriebsabläufe.

Beschleunigung der globalen NTN-Roadmap

Dieser kommerzielle Start festigt die Position von Mavenir als weltweit

führender Anbieter von NTN-fähiger Mobilfunksoftware und positioniert Terrestar

als Pionier in der standardbasierten Satelliten-Mobilfunk-Integration. Darauf

aufbauend arbeiten Terrestar und Mavenir aktiv an der Entwicklung weiterer

Funktionen, darunter:

* Sprach- und Textnachrichten über NTN

* Weiterentwicklung von 5G NR NTN

* Erweiterte Direct-to-Device-Servicemodelle

Diese Entwicklungen werden die Satellitenkonnektivität weiter an herkömmliche

Mobilfunkdienste angleichen. Dies ermöglicht es Betreibern, ihre Abdeckung zu

erweitern, die Netzwerkresilienz zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu

erschließen - überall und zu jeder Zeit.

Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir, dazu:?Dieser

Rollout ist ein klares Signal an die globale Betreibergemeinschaft, dass 3GPP-

basiertes NTN für den kommerziellen Einsatz bereit ist. Durch die Kombination

der Cloud-nativen vRAN- und Converged-Core-Technologie von Mavenir mit der

Satellitenexpertise von Terrestar haben wir ein vollständig standardkonformes

hybrides IoT-Netzwerk der Betreiberklasse realisiert.-- Wir entwickeln NTN als

nahtlose Erweiterung des Mobilfunknetzes weiter und ermöglichen IoT-, Breitband-

, Sprach-, Messaging- und Notfalldienste dort, wo die terrestrische Abdeckung

nicht ausreicht. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einer

widerstandsfähigeren, inklusiveren und zukunftssicheren globalen

Konnektivitätslandschaft."-

Hinweise für Redakteure:

Die offizielle Pressemitteilung von Terrestar: Terrestar startet hybriden IoT-

Dienst auf neuer standardbasierter offener Netzwerkplattform und markiert damit

einen Wendepunkt für die Satelliten-Konnektivität in Kanada

(https://terrestarsolutions.ca/en/news/terrestar-launches-hybrid-iot-service-on-

new-standards-based-open-network-platform-marking-a-turning-point-for-satellite-

connectivity-in-canada)

Nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) - Mavenir

(https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/)

Über Terrestar Solutions Inc.

Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadische Mobilfunk-

Satellitenbetreiber, der sich dafür einsetzt, Satellitendirektdienste für

Smartphones und IoT-Geräte bereitzustellen und die Kommunikation in ganz Kanada

zu ermöglichen. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig

weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das

Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste

ermöglicht. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner terrestrischen

Netzwerkinfrastruktur und des 40-MHz-S-Band-Satelliten-Spektrums verbindet

Terrestar Kanadier fast überall im Land - selbst in den entlegensten Regionen -

über seinen Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). Strigo unterstützt zudem

gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte

Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den

Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Für weitere Informationen besuchen

Sie Terrestarsolutions.ca (https://terrestarsolutions.ca/en) oder folgen Sie uns

auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/terrestarsolutions).

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit Cloud-nativen, KI-fähigen

Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern

ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und

programmierbare Netzwerke zu realisieren. Die preisgekrönten Lösungen des

Pioniers des Open RAN und bewährten Branchenumgestalters Mavenir sorgen für

Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und

beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über

300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der

weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

