GNW-News: TGV Lyria Kochwettbewerb: gatesolutions verbindet kulinarische Spitzenklasse mit logistischer Meisterleistung bei 320 km/h

^Zürich / Paris, 17. Juni 2026 | gatesolutions: In Zusammenarbeit mit TGV Lyria,

deren Bordgastronomie seit sechs Jahren unter der Leitung von gatesolutions

steht, geben wir heute den Abschluss der zweiten Ausgabe des Grand Concours

Culinaire bekannt. Dieser Wettbewerb ist mehr als nur ein Wettstreit; er

verkörpert unsere Vision: kulinarische Kunstfertigkeit und operationelle Strenge

zu vereinen. Als Architekt des Reiseerlebnisses steuert gatesolutions die

gesamte Wertschöpfungskette, vom flexiblen Angebot im "Le Bistrot"-Barwagen bis

hin zum exklusiven "La Table"-Gourmet-Erlebnis. Unser operationelles Modell ist

darauf ausgelegt, eine optimale Beständigkeit und eine ansprechende Präsentation

zu gewährleisten. So verwandeln wir jedes Rezept in eine visuelle Signatur, die

den Anforderungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs gerecht wird - unterstützt

durch unsere Signature Chefs, die Sterneköche Michel Roth und Danny Khezzar.

Wir freuen uns ausserordentlich, den Sieger bekannt zu geben: Michaël Fessler.

Aus über 200 Bewerbenden ausgewählt, überzeugte der Gewinner eine Fachjury

bestehend aus Michel Roth und Danny Khezzar sowie die TGV Lyria-Fahrgäste und

Follower durch ein Online-Voting. Unterstützt von einem Nachwuchs-Commis des

CIFA d'Auxerre, meisterte er in vier Stunden eine "Mystery Basket"-Challenge und

bewies dabei herausragendes technisches Können. Seine originelle Kreation, die

Erfindungsreichtum und logistische Umsetzbarkeit vereint, wird nun offiziell in

das "La Table"-Menü für Herbst-Winter 2026-2027 aufgenommen.

"Bei diesem Wettbewerb ging es darum, die Feinheit und Vielfalt der Aromen auf

die Schiene zu bringen", erklärt Michel Roth. Danny Khezzar ergänzt: "Die

Kreativität dieses jungen Talents beweist, dass es möglich ist, technisches

Know-how mit Haute Cuisine zu verbinden, selbst unter den Bedingungen eines

Hochgeschwindigkeitszuges."

Valentin Thomas, Directeur Général France von gatesolutions, schliesst ab: "Ein

frisches, warmes Gourmet-Menü auf engstem Raum bei 320 km/h zu servieren, ist

eine tägliche Höchstleistung. Dieser Wettbewerb unterstreicht unsere Fähigkeit,

kulinarische Kunst und logistische Präzision zu vereinen, um jedem Reisenden

eine aussergewöhnliche Servicequalität zu garantieren."

Für Medienanfragen: mediacontact@gategroup.com

Für Informationen zum Wettbewerb: info@gatesolutions.com

Über gatesolutions

gatesolutions ist eine Tochtergesellschaft von gategroup, dem weltweit führenden

Anbieter von Airline-Catering mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. gatesolutions

entwickelt massgeschneiderte Verpflegung- und Bewirtungskonzepte für das Bahn-

Catering sowie Airline Lounges (Uqonic) und produziert hochstehende Gerichte für

den Reisemarkt im grossen Massstab (Evertaste). Zudem entwickelt, produziert und

verteilt das weltweit führende gatesolutions Unternehmen deSter, nachhaltige

Service-Konzepte für Airlines, Bahnunternehmen und den Foodservice/QSR on-the-go

Markt.

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