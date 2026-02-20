GNW-News: The Battery Show Europe kehrt zurück - mit Fokus auf Networking und Innovation

^STUTTGART, Deutschland, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show

Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo (https://utm.io/ulJhT), die

führende Veranstaltung für fortschrittliche Batterie- und

Elektrofahrzeugtechnologie (EV), hat bekanntgegeben, dass die Anmeldung für die

Ausgabe 2026 ab sofort möglich ist. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Juni

auf der Messe Stuttgart im deutschen Stuttgart statt und bringt Branchenführer,

Innovatoren sowie Fachleute aus aller Welt zusammen.

Als Europas größte und umfassendste Fachmesse sowie Konferenz für die Batterie-

und Elektrofahrzeugindustrie präsentiert The Battery Show Europe

Spitzentechnologien, Lösungen und Fortschritte entlang der gesamten Lieferkette,

einschließlich Batterieherstellung und -produktion, Elektromobilität und

Energiespeicherung. Zu der Veranstaltung werden voraussichtlich Tausende von

Teilnehmern erwartet, darunter Ingenieure, Führungskräfte und

Entscheidungsträger aus den Bereichen Automobil, Energie und Elektronik.

?The Battery Show Europe ist mehr als nur eine Veranstaltung; sie ist ein

Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Fortschritt in der Batterie- und

Elektrofahrzeugindustrie", sagt Suzanne Deffree, VP und Group Portfolio Lead,

Manufacturing by Informa.?Da die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen

weiter wächst, bietet diese Messe eine unvergleichliche Plattform für Fachleute,

um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und die Zukunft der Elektromobilität

sowie Energiespeicherung voranzutreiben. Wir begrüßen die Teilnehmer aus aller

Welt im Juni in Stuttgart und freuen uns darauf, die zukunftsweisenden

Technologien zu präsentieren, welche die Branche prägen."

Ein Passtyp für jeden Teilnehmer

Da The Battery Show Europe weiterhin das gesamte Ökosystem der Elektrifizierung

bedient, wird es bei der Ausgabe 2026 überarbeitete Passtypen geben.

Explorer: Zugang zu etablierten Funktionen wie dem Open Tech Forum; dem

Epizentrum der Ausstellungsfläche für branchenführende Bildungseinblicke,

einschließlich Fallstudien und Präsentationen von Vordenkern; Battery Tech

Theatre; gesponserten Sitzungen von Unternehmen, die branchenweite Fortschritte

vorantreiben, und neuen Themenbereichen auf der Ausstellungsfläche. Jeder Hub

dient als zentraler Treffpunkt für tägliche Gesprächsrunden und den Austausch

mit Kollegen in einem bestimmten Fachgebiet.

Explorer Plus: Alle oben aufgeführten Veranstaltungsfunktionen sowie eine

Hospitality Lounge mit professionellen Porträtaufnahmen, eine kuratierte Tour

durch die Ausstellungsfläche und Zugang zur Keynote am dritten Tag, um Einblicke

zu gewinnen.

Leader: Ermöglicht den Zugang zum gesamten Erlebnis der Battery Show Europe mit

drei fachkundig zusammengestellten Tagen voller bahnbrechender Inhalte, die den

Besuchern umsetzbare Erkenntnisse und Strategien vermitteln sollen. Die

Konferenz bietet ausführliche Vorträge von führenden OEMs, Herstellern von

Batteriezellen und -packs, Material- und Chemielieferanten, Maschinenbau- und

Produktionsunternehmen und mehr.

Networking an vorderster Front

The Battery Show Europe 2026 bietet unvergleichliche Networking-Möglichkeiten,

welche die Zusammenarbeit und Innovation entlang der gesamten Lieferkette für

Batterien und Elektrofahrzeuge fördern sollen. Die Teilnehmer erwartet

Folgendes:

* Abendliche Networking-Empfänge: Diese Empfänge stehen allen Passinhabern

offen und bieten eine lebhafte Atmosphäre mit kleinen Snacks, Getränken,

Live-Musik und der Möglichkeit, mit Ingenieuren, Designern und

Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.

* Networking-Lounge: Diese neue Funktion ab 2026, exklusiv für Inhaber des

Explorer Plus Passes, bietet eine entspannte Atmosphäre zum Ideenaustausch,

Aufladen von Geräten und sogar zum Anfertigen professioneller

Porträtaufnahmen.

* Zone für maximale Interaktion: Dieser interaktive Bereich steht allen offen

und bietet spielerische Erlebnisse sowie eine Battery Passport-

Schnitzeljagd, um eine wertvolle Vernetzung mit Top-Lieferanten zu fördern.

* Conference-Networking-Lounge: Diese Lounge, die im Jahr 2026 ebenfalls neu

ist, eignet sich perfekt, um sich nach einem Tag voller Entdeckungen zu

entspannen und Ideen mit Branchenführern zu diskutieren.

Diese sorgfältig zusammengestellten Erlebnisse gewährleisten, dass die

Teilnehmer wertvolle Beziehungen aufbauen und ihre Karriere voranbringen können,

während sie gleichzeitig an der Spitze der Branchenentwicklungen bleiben.

Die Anmeldung für The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle

Technology Expo ist ab sofort möglich. Um sich für die Veranstaltung anzumelden,

besuchen Sie thebatteryshow.eu (https://utm.io/ulJhV).

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für

fortschrittliche Batterietechnologie und findet zeitgleich mit der Electric &

Hybrid Vehicle Technology Expo statt - der einzigen Fachmesse und Konferenz, die

sich ausschließlich fortschrittlichen Batterien und dem Antriebsstrang von

Elektro- und Hybridfahrzeugen widmet. Besucher unserer Messen können die

neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern

entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und

auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen

Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering

organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America

und The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025 The

Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den gelisteten

Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa Market.

Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com

(https://pr.report/o8n).

Über Manufacturing by Informa

Der Geschäftsbereich Manufacturing von Informa Markets, einer

Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende B2B-

Veranstaltungsproduzent, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die

weltweit drei??Billionen Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte

Fertigungsindustrie. Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt

verlässliche Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit

1,3 Millionen Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und

Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50

Events und Konferenzen in Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der

Fertigungsindustrie aus aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa

organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der verschiedensten

Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen bietet, Chancen eröffnet

und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr erfolgreich zu arbeiten. Weitere

Informationen finden Sie unter informamarkets.com (https://pr.report/4ilovBxR).

Kontaktinformationen:

engineeringpr@informa.com (mailto:engineeringpr@informa.com)

Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2d6daf7-6fb9-42a5-b507-

2a58ffc250f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/362c8851-

40c2-4b91-86e3-55392f585941

