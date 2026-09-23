The Elmet Group Aktie
WKN DE: A4274M / ISIN: US2893951051
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23.09.2026 18:44:38
GNW-News: The Elmet Group schließt langfristigen Wolfram-Abnahmevertrag mit Tungsten West für die Hemerdon-Mine
^Vereinbarung soll Wolframlieferketten in den USA, im Vereinigten Königreich und
in verbündeten Staaten mithilfe einer der weltweit größten Wolframlagerstätten
ausbauen und stärken
Weiterer Beitrag zur Umsetzung der Ziele der am 14. September 2026 angekündigten
Investitionszusage des US-Kriegsministeriums in Höhe von 450 Mio. USD
Jährliches Abnahmevolumen von mehr als 230 Mio. USD auf Basis der aktuellen APT-
Preise
PORTLAND, Maine, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:
ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter
kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher
Hochenergiesysteme, hat den Abschluss eines langfristigen Abnahmevertrags für
Wolframkonzentrat mit Tungsten West plc (AIM: TUN) (?Tungsten West")
bekanntgegeben. Der Vertrag umfasst die Produktion der Hemerdon-Mine in Devon,
England (?Hemerdon"), einer der weltweit größten Wolframlagerstätten.
Gemäß den Vertragsbedingungen rechnet ELMT damit, jährlich mehr als
1.000 Tonnen Wolframkonzentrat (WO?-Äquivalent) aus Hemerdon abzunehmen. Beide
Parteien streben an, die Produktionsmengen im Laufe der Zeit zu steigern. Das
Material wird über das Raffinerienetzwerk von ELMT in verbündeten Staaten zu
Ammoniumparawolframat (?APT") und weiteren Wolfram-Zwischenprodukten
verarbeitet. Anschließend wird es, sofern entsprechende Mengen verfügbar sind,
an die US-Produktionsstandorte von ELMT in Maine, Michigan und Ohio sowie,
vorbehaltlich des Vollzugs des bereits angekündigten Kaufvertrags über
Vermögenswerte mit der OSRAM GmbH, an das Werk von ELMT in Schwabmünchen,
Deutschland, geliefert. Diese Partnerschaft zwischen den USA und dem Vereinigten
Königreich soll letztlich Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der
Verteidigungsindustrie, der Energiewirtschaft, der Medizintechnik, der Industrie
und der Halbleiterbranche zugutekommen.
Die am 25. August 2026 angekündigte strategische Investition der britischen
Regierung in Tungsten West ergänzt die am 14. September 2026 bekanntgegebene
wegweisende Investition des US-Kriegsministeriums (?DoW") in ELMT. Beide
Investitionen unterstreichen die Bedeutung, die die Regierungen dem Aufbau
resilienter Lieferketten für kritische Rohstoffe innerhalb ihrer verbündeten
Staaten beimessen. Die Abnahme wird über Elmet Refining & Trading (?ERT")
abgewickelt, den neuen Geschäftsbereich des Unternehmens, der im Zusammenhang
mit der Investition des DoW gegründet wurde, um den langfristigen Zugang zu
kritischen Rohstoffen zu sichern und deren Beschaffung, Weiterverarbeitung und
Lieferung im Rahmen der Lieferbeziehungen von ELMT zu koordinieren.
?Unsere Vereinbarung mit Tungsten West baut auf der wegweisenden Investition
auf, die wir vom US-Kriegsministerium erhalten haben, und bringt unsere
Strategie zum Aufbau einer resilienten Lieferkette für kritische Rohstoffe
weiter voran", so Peter V. Anania, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von The
Elmet Group.?The Elmet Group und Tungsten West sind sich in ihrem Ziel einig,
die Produktion im eigenen Land und in verbündeten Staaten sowie eine
zuverlässige und kontinuierliche Versorgung der Kunden in sämtlichen Endmärkten
für kritische Rohstoffe sicherzustellen."
?Diese Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte
von Tungsten West, da die Aufbereitungsarbeiten in Hemerdon bereits angelaufen
sind und derzeit weiter hochgefahren werden", so Jeffery Court, CEO von Tungsten
West.?Wir sind überzeugt, dass unser Abnahmevertrag mit ELMT nicht nur zur
Schaffung Hunderter Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich beiträgt, sondern
auch unsere Position als führender westlicher Wolframproduzent festigt und es
uns ermöglicht, zum Aufbau einer resilienten Wolframlieferkette für die USA, das
Vereinigte Königreich und unsere weiteren Verbündeten beizutragen."
Nach der strategischen Investition des britischen Staatsfonds National Wealth
Fund in Höhe von 71 Mio. GBP hat Tungsten West die Aufbereitungsarbeiten in
Hemerdon aufgenommen. Die Mine strebt an, die Produktion bis zum Ende des ersten
Quartals 2027 auf den vollen Umfang hochzufahren.
ELMT und Tungsten West führen seit mehr als einem Jahr Gespräche darüber, wie
sich die Produktion aus Hemerdon am besten mit den bestehenden Partnerschaften
von ELMT für die Weiterverarbeitung, seinem Kundenstamm und seiner
nordamerikanischen Plattform verbinden lässt. Beide Unternehmen verfolgen das
gemeinsame strategische Ziel, der Industrie in den USA und im Vereinigten
Königreich möglichst große Mengen Wolfram aus verbündeten Staaten zur Verfügung
zu stellen. Sie sind entschlossen, ihre Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen,
während die Produktion in Hemerdon im weiteren Verlauf dieses Jahres
hochgefahren wird. Die Partnerschaft soll Kunden auf beiden Seiten des Atlantiks
bedienen und strategisch wichtige Industriezweige in den USA und im Vereinigten
Königreich mit Wolfram aus einer sicheren Bezugsquelle in verbündeten Staaten
versorgen.
Diese Mitteilung folgt auf die am 14. September 2026 angekündigte wegweisende
Investition des DoW in ELMT, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Position
als führender Anbieter strategisch wichtiger Rohstoffe weiter zu stärken.
?Diese Mitteilung knüpft an unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten an.
Durch unsere Zusammenarbeit in Bereichen wie Bergbau und Rohstoffaufbereitung
helfen wir wichtigen Branchen wie der Verteidigungsindustrie und der Branche für
saubere Energie in beiden Ländern, sich mit den benötigten Rohstoffen zu
versorgen", so der britische Minister für Reindustrialisierung Blair McDougall.
?So setzen wir unsere Strategie für kritische Mineralien in die Praxis um: Wir
schmieden ambitionierte internationale Partnerschaften, die unsere
wirtschaftliche Sicherheit stärken und zum Aufbau resilienterer und
nachhaltigerer Lieferketten für kritische Rohstoffe beitragen."
Unternehmensupdate für Investoren
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird die Geschäftsführung von ELMT das
ursprünglich für den 24. September 2026 angekündigte gesonderte
Unternehmensupdate für Investoren vorerst verschieben. Das Unternehmen wird bei
Bedarf weiterhin über neue Entwicklungen informieren und beabsichtigt, in naher
Zukunft weitere Einzelheiten zur Terminplanung bekannt zu geben.
Über Tungsten West
Tungsten West plc ist ein britisches Bergbauunternehmen, das sich auf die
Wiederaufnahme der Produktion in der Wolfram- und Zinnmine Hemerdon im Süden der
englischen Grafschaft Devon konzentriert. Hemerdon zählt zu den weltweit größten
Wolframvorkommen und verfügt bereits über eine umfangreiche Infrastruktur,
darunter einen teilweise erschlossenen Tagebau, eine Aufbereitungsanlage und
eine integrierte Anlage zur Lagerung von Bergbau- und Aufbereitungsabfällen.
Über The Elmet Group
The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen
Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen
Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und
Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das
Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components
(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).
Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und
Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen,
um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als
auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/theelmetgroup.com/___.YzJ1OnRoZ
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Medienkontakt
media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)
Anlegerkontakt
Tom Colton und Greg Bradbury
Gateway Group, Inc.
ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)
949-574-3860
Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,
einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese
Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere
künftige finanzielle bzw. operative Entwicklung und umfassen Aussagen bezüglich
(i) der Menge an Wolframkonzentrat in Tonnen, die ELMT voraussichtlich aus
Hemerdon beziehen wird, sowie der Fähigkeit von Hemerdon, diese Menge zu
produzieren; (ii) der Weiterverarbeitung des Wolframkonzentrats; (iii) der
Fähigkeit der Partnerschaft, Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt,
Verteidigung, Energie, Medizin, Industrie und Halbleiter zu unterstützen;
(iv) der Verpflichtung und Fähigkeit von ELMT und Tungsten West, für Kunden in
sämtlichen kritischen Absatzmärkten eine kontinuierliche Produktion und
Versorgung im Inland und in verbündeten Staaten sicherzustellen; (v) des
voraussichtlichen Zeitplans für das Hochfahren der Produktion in der Hemerdon-
Mine; (vi) der Schaffung von Arbeitsplätzen im Vereinigten Königreich sowie
(vii) der künftigen Entwicklung, der erwarteten Ergebnisse und der strategischen
Initiativen von ELMT.
Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",
?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",
?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?kann",?sollte",?würde",?könnte"
und?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke
verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen,
auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden
Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen
Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß
Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer
vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen
abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie
die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der
Registrierungserklärung von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung
(Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind,
die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)
einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten.
Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wiedergeben.
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