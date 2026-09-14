GNW-News: The Elmet Group setzt strategisches Kapital ein, um die Wolfram-Lieferkette in den USA und den verbündeten Ländern zu stärken

^PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:

ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter von

kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen

Hochenergiesystemen, plant, Mittel aus der zusagten Investition in Höhe von 450

Millionen US-Dollar (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/7831067)

des US-Kriegsministeriums (?DoW") einzusetzen, um eine sicherere, vertikal

integrierte Wolfram-Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische

Produktion auszuweiten sowie die Bezugsquellen für kritische Mineralien zu

stärken.

Die geplanten Investitionen sollen die amerikanische Wolfram-Lieferkette

stärken, indem die inländische Produktion ausgebaut, der langfristige Zugang zu

kritischen Rohstoffen gesichert und ein integriertes Netzwerk aus Beschaffungs-,

Verarbeitungs- und Raffinerieanlagen weltweit aufgebaut wird.

?Wir gehen davon aus, dass die Mittel des Kriegsministeriums es The Elmet Group

ermöglichen werden, eine Reihe von wegweisenden Initiativen voranzutreiben, die

die Wolfram-Lieferkette der USA stärken und sichern werden", erklärt Peter V.

Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender von The Elmet Group.?Mit diesen

Initiativen wollen wir die Kapazitäten unserer Produktionsstätten in den USA

ausbauen und gleichzeitig langfristige Partnerschaften mit Blue Moon Metals und

EQ Resources eingehen, um uns den Zugang zu wichtigen Rohstoffen,

Verarbeitungskompetenz und nachgelagerten Fertigungskapazitäten zu sichern.

Zusammen stellen diese Bemühungen einen bedeutenden Schritt hin zum Aufbau einer

sicheren, vertikal integrierten Wolfram-Lieferkette dar und tragen zur Schaffung

einer widerstandsfähigeren Plattform der Verbündeten bei - vom Bergwerk bis zum

fertigen Bauteil - für den Verteidigungs- und Industriemarkt, die auf diesen

strategischen Rohstoff angewiesen sind."

Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit

gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher

für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher

industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen

Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft-

und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der

Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die

Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT

beliefert wichtige US-Verteidigungsprogramme mit Wolfram, darunter Patriot,

Javelin, AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-

Klasse, und ist der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz,

der die gesamte Bandbreite kritischer Endmärkte bedient.

Ausbau der amerikanischen Mineralienproduktion und -verarbeitung

ELMT plant, mehr als 165 Millionen US-Dollar der DoW-Investition in die

Modernisierung und den Ausbau der bestehenden kritischen

Infrastruktureinrichtungen des Unternehmens in Lewiston (Maine), Coldwater

(Michigan) und Euclid (Ohio) zu investieren. Die Erweiterungen dienen dazu, die

Kapazitäten für wichtige Verteidigungs- und Industrieanwendungen zu erhöhen, die

Produktion von Wolfram-Schwerlegierungen und Pulverprodukten auszuweiten und die

inländische Fertigungsinfrastruktur von ELMT zu stärken.

Darüber hinaus plant ELMT, rund 150 Millionen US-Dollar in den Springer Tungsten

Complex in Imlay, Nevada, zu investieren, der von Blue Moon Metals betrieben

wird. Im Rahmen dieser Investition beabsichtigt ELMT, gemeinsam mit Blue Moon

Metals und EQ Resources ein Joint Venture zu gründen und zu betreiben, an dem

ELMT die Mehrheit hält, um die Verarbeitungskapazitäten für

Ammoniumparawolframat (?APT") am Standort wieder in Betrieb zu nehmen und

auszubauen und damit eine bedeutende neue Quelle für Wolfram-

Verarbeitungskapazitäten in Nordamerika zu schaffen.

Die im Komplex befindliche Springer-Mine und -Aufbereitungsanlage werden

voraussichtlich im vierten Quartal 2027 den Betrieb wieder aufnehmen, während

die dem Joint Venture gehörende APT-Umwandlungsanlage voraussichtlich in der

zweiten Jahreshälfte 2028 den Betrieb aufnehmen wird. Insgesamt sollen diese

Anlagen einen wichtigen Verarbeitungsknotenpunkt bilden, der das Angebot der

Bergwerke mit der Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen verbindet und die

inländischen Produktionskapazitäten stärkt.

Ausbau eines widerstandsfähigen Versorgungsnetzwerks für Wolfram mit Verbündeten

Parallel zu den Investitionen in die heimische Produktion sollen voraussichtlich

bis zu 150 Millionen US-Dollar eingesetzt werden, um ELMT beim Aufbau und der

Weiterentwicklung eines Netzwerks wichtiger Partnerschaften und Investitionen zu

unterstützen, darunter die Mt. Carbine-Mine in Australien und die Barruecopardo-

Mine in Spanien. Ziel ist es, die Wolframversorgung zu diversifizieren,

Konzentrationsrisiken zu verringern und sichere Bezugsquellen für kritische

Rohstoffe zu erschließen. Insgesamt zielen diese Investitionen darauf ab, den

Zugang zu Wolfram-Rohstoffen zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit der

Lieferkette zu stärken und die Entwicklung eines stärker diversifizierten

Wolfram-Ökosystems zu fördern.

Durch den Ausbau dieser Partnerschaften strebt ELMT den Aufbau eines

integrierten Lieferantennetzwerks an, das die Bereiche Bergbau, Verarbeitung und

fortschrittliche Fertigung umfasst, und will damit seine Fähigkeit weiter

stärken, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten benötigten

kritischen Materialien, Komponenten und Systeme bereitzustellen.

Gründung von Elmet Refining & Trading zur Integration der weltweiten

Wolframversorgung

Um diese Bemühungen zu koordinieren, gründet ELMT?Elmet Refining & Trading"

(?ERT"), einen neuen Geschäftsbereich, der für die Koordination der Beschaffung,

Verarbeitung und Materiallieferung im gesamten, stetig wachsenden globalen

Netzwerk des Unternehmens zuständig ist. ERT wird die Bergbaubetriebe im

vorgelagerten Bereich sowie die Anlagen zur Weiterverarbeitung und Fertigung im

nachgelagerten Bereich überwachen, um die Transparenz, Koordination und

Resilienz der Lieferkette zu verbessern.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen auf einer einzigen Plattform erwartet

ELMT, eine bessere Kontrolle über die Beschaffung von Rohstoffen, die

Verarbeitungskapazitäten und die Materialflüsse zu erlangen. Damit will das

Unternehmen seine Fähigkeit verbessern, Kunden einen zuverlässigen,

langfristigen Zugang zu kritischen Materialien zu gewährleisten und gleichzeitig

seine Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten zu stärken.

Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA

Die heute bekannt gegebenen Initiativen ergänzen den kürzlich von der Elmet

Group abgeschlossenen Rahmenvertrag mit der Defense Logistics Agency (?DLA") zur

Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA. Der

Vertrag hat ein Volumen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer

garantierten Mindestabnahme von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die

Lieferung von Wolfram-Erzen und -Konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA

Strategic Materials. Wichtig ist, dass ELMT nicht beabsichtigt, mit Lieferungen

an die Vorräte zu beginnen, bevor durch die oben beschriebenen Investitionen in

den Bergbau, Abnahmevereinbarungen und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten

ein ausreichendes zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, um sicherzustellen,

dass die Auffüllung der Vorräte nicht auf Kosten bestehender amerikanischer

Hersteller erfolgt.

Dieser Ansatz stimmt die Wiederauffüllung der Vorräte mit dem Aufbau neuer

Kapazitäten in den Bereichen Bergbau, Aufbereitung und Fertigung ab, um die

Verfügbarkeit von Wolfram in der gesamten US-Industrie zu verbessern und

gleichzeitig langfristige Ziele der nationalen Sicherheit zu unterstützen.

Die Beraterfirmen

Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater,

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als

Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer

Kommunikationsberater für ELMT.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen

Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen

Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und

Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das

Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components

(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).

Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und

Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es

sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um

den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als

auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,

einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese

Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere

zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen

bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der

Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden

Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Wolfram-Komplex

und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer

Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit

von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-

Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten

sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die

Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den

langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und

Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen

Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage

nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon

Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten

Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von

ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität,

die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die

Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die

Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu

behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Vertrags mit der

Defense Logistics Agency über unbestimmte Liefermengen und unbestimmte

Lieferzeiten erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu

realisieren; (ix) die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von

Partnerschaften, unter anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den

erfolgreichen Betrieb von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und

(x) die zukünftige Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die

strategischen Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",

?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",

?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und

?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet

werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen

und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,

Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.

Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der

Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren

und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die im Registrierungsantrag von

Elmet auf Formular S-1 in seiner geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725)

sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet

übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten. Wir weisen Sie darauf hin,

sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Â°